Nem az a kérdés, lesz-e húsz százalékos infláció Magyarországon, csak az, mikor

Beke Károly 2022. október 10. 06:10

Az augusztusi 15,6 százalékról biztosan újabb nagy ugrást mutatott be az infláció, hiszen szeptemberben már a megemelkedett rezsiköltségek is bekerültek a kosárba. Az igazi kérdés, hogy már most eléri a 20 százalékos lélektani határt a drágulás, vagy arra még várnunk kell egy-két hónapot. Abban a szakértők egyetértenek, hogy 2023 végére legalább a felére esik majd vissza az inflációs ráta, pedig az árstopok sorsa továbbra is kérdés.