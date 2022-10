Ma is sterilizált az MNB

A Magyar Nemzeti Bank megtartotta második változó kamatozású, hosszú futamidejű betéti tenderét, amelyen 506 milliárd forint értékben fogadott el ajánlatokat, amivel így összesen már csaknem 2600 milliárd forintnyi likviditást köt le az új eszközben. A hosszú betéti tenderrel az MNB folytatta a likviditás érdemi lekötését, és ezzel a monetáris szigorítást.

Az október 12-i változó kamatozású, 2 hónapos betéti tenderen 11 bank adott be ajánlatot összesen 522 milliárd forint értékben, amelyből az MNB 506 milliárd forint értékben fogadott el ajánlatokat. A 2 hónapos futamidejű ügylet induló értéknapja október 13., míg a lejárati értéknap az előző héthez hasonlóan 2022. december 1. Az elfogadott ajánlatok súlyozott átlagos felára — az egyhetes betéti ráta fölött — 1,36 százalék volt - írja közleményében az MNB.

Látható tehát, hogy a múlt heti 2093 milliárd forint után már visszafogottabb, de továbbra is érdemi kereslet volt a 2 hónapos betétre, így az állomány tovább nőtt.. Az is látszik, hogy ez továbbra is igen sokba kerül a jegybanknak: a múlt héten 14,14%-on, most 14,36 százalékos átlaghozamon fogadta be az ajánlatokat, mutatva, hogy a jegybanki kamatemelés leállítása a piacon nem állította le a hozamok emelkedését.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 10. 05. Óriási mennyiségben szívott ki pénzt a piacról az MNB - Meg is volt az ára

A mai tender is a likviditás tartós lekötését szolgálja, a hosszú futamidejű betéti eszközben lekötött likviditás a mai tenderrel megközelítette a 2600 milliárd forintot.

A banki igényekre reagálva az MNB jövő hét szerdán is tart likviditáslekötő betéti tendert. Ezt követően alapesetben a jegybank minden hónap első szerdáján tart hosszú futamidejű betéti tendert, csütörtöki értéknappal, de amennyiben a likviditási helyzet indokolja, további tenderek meghirdetésére is van lehetőség.

Címlapkép: Getty Images