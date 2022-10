Életveszély vagy gáláns emelés? Bajban vannak a magyar nyugdíjasok

A nyugdíjasokat idén már nem először kell kompenzálni a súlyos infláció miatt, ráadásul a társadalmi igazságosság sem érvényesül. A nyugdíjemelési rendszer jelenleg csakis az állam érdekeit szolgálja, és cseppet sem az időskorúakét, ezért ezen mindenképpen változtatni kell.

Az október 5-én éjjel megjelent kormányrendelet szerint a novemberi nyugdíj 4,5%-kal emelt összegben érkezik. Az emelés több mint kétszeresen meghaladja a KSH augusztusi inflációs jelentése alapján várt minimális mértéket, de messze elmarad a nyugdíjas szövetségek 10% körüli várakozásaitól.

A novemberi emelt összegű ellátás mellé az év első tíz hónapjára és a 2022. februárjában kifizetett 13. havi nyugdíjra, azaz összesen 11 hónapra járó 4,5%-os emelés egyösszegben érkezik. Szintén a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a maximum 10 ezer forint nyugdíjprémium (minden jogosultnak, akinek az ellátása legalább 80 ezer forint, 10 ezer forint lesz a nyugdíjprémium, míg azoknak a jogosultaknak, akiknek 80 ezer forintnál kisebb az ellátásuk, arányosan kisebb lesz a prémium összege is).

Azok a jogosultak, akiknek bankszámlára érkezik az ellátása, november 11-én három jogcímen kapnak utalást:

a novemberi nyugdíjat emelt összegben, a január-október hónapokra a 13. havi nyugdíjra járó emelést egyösszegben, valamint a nyugdíjprémium összegét utalja az Államkincstár a részükre.

Akik postai kézbesítéssel kapják a nyugdíjukat, a postai kézbesítési naptár szerint kapják kézhez ezeket az ellátásokat.

Az emelést persze nem az októberi nyugdíj összegére kell vetíteni, hiszen az már tartalmazza az eddig összesen 8,9%-os januári és júliusi emelést, hanem a januári emelés előtti (vagyis a 2021. decemberi) nyugdíj összegéhez képest növekszik a nyugdíj novemberben további 4,5%-kal, ennek következtében a nyugdíjak idén összesen 5 + 3,9 + 4,5 = 13,4%-kal nőnek.

Sok vagy kevés ez az emelés?

Ha a nyugdíjasok bevásárlásai szempontjából nézzük, akkor édeskevés. Az élelmiszerárak átlagosan is 35%-kal nőnek, a rezsikiadások emelkedése önmagában is legalább 3 százalékponttal, az aszály miatti áremelkedés további 1 százalékponttal felnyomhatja az inflációt 2022 végéig, amely így 20% fölé is ugorhat a következő hónapokban.

Ennek következtében a nyugdíjakat a téli hónapokban csak az élelmiszerre és a fűtésre fordított kiadások is teljes mértékben fölemészthetik.

Különösen veszélyes helyzetbe kerülhetnek a legszegényebb nyugdíjasok, akiknek a juttatása nem haladja meg a 100 ezer forintot sem. Az ő számukra a 4,5%-os emelés semmilyen érdemi javulást nem képes hozni, és ha nem dönt a kormányzat ebben a rendkívüli helyzetben a számukra fizetendő rendkívüli szolidaritási juttatásban, akkor a téli hónapokban életveszélyes helyzetbe kerülhet ötszázezer idős honfitársunk. Az idei nyugdíjprémiumra félretett 68,5 milliárd forint költségvetési előirányzatból az idei soványka prémium 24,5 milliárdba kerül,

a fennmaradó összeget - 44 milliárd forintot - a legszegényebb rászoruló nyugdíjasok (és nyugdíjszerű ellátásban részesülők) között kellene azonnal szétosztani.

Ha csak a költségvetés kiadásait nézzük, akkor az emelés és a nyugdíjprémium kapcsán sok pénzről van szó, a pénzügyminiszter posztja szerint az emelés 217 milliárd forintba, a prémium 24,5 milliárd forintba kerül. Ő persze hozzáadta a jövő évben esedékes 13. havi nyugdíj 371 milliárdos tételét is a nyugdíjasok javára fordítandó kiadásokhoz, de az már a jövő év zenéje, nem az idei év kiadása; persze jobban mutat 612 milliárd forint plusz kiadás a nyugdíjasok érdekében, mint az idei novemberi tényleges 217 + 24,5 = 241,5 milliárd forintos kiadás. Ez ráadásul elfedi azt az apró problémát is, hogyan lehet az elszabadult inflációs közegben pontosan ugyanakkora, azaz 371 milliárd forint a jövő évi 13. havi nyugdíj fedezete, mint amennyibe idén, 2022. februárjában került?

Az év végére 20% fölé fúvódó infláció alapján feltehetően inkább 445 milliárdra lenne szükség, de ezen a 2023. évre szóló költségvetési törvény már bejelentett évvégi módosítása segíthet.

Mindenesetre a nyugdíjasok elkölthető éves összjövedelme szempontjából a következő juttatásokat érdemes számba venni:

a 2022. januári 5%-os nyugdíjemelés (cca. 200 milliárd forint),

a 2022. februári 13. havi nyugdíj (371 milliárd forint),

a 2022. júliusi 3,9%-os rendkívüli évközi korrekciós emelés (cca. 160 milliárd forint),

a 2022. novemberi 4,5%-os kiegészítő nyugdíjemelés (217 milliárd forint),

a 2022. novemberi nyugdíjprémium (24,5 milliárd forint).

A fentieket összegezve a nyugdíjasok idén közel 973 milliárd forinttal több pénzből élhettek, mint 2021-ben, ami az idei 4170 milliárd forintos tervezett nyugdíjbiztosítási költségvetés 23%-át teszi ki. Az adatok tükrében úgy látszik, hogy az idén összességében közel ezermilliárdos nyugdíjkiadási többlet eredményeként a nyugdíjasok helyzete - legalábbis átlagosan - nem romlott a rendkívüli helyzetben sem, vagyis nincs égetően szükség a nyugdíjemelési rendszer megváltoztatására. Megítélésem szerint azonban az alacsony inflációjú években is ezer sebből vérző nyugdíjemelési eljárás teljes mértékben alkalmatlan arra, hogy a rendkívüli helyzetben biztosítani legyen képes a nyugdíjak vásárlóértékének - és a nyugdíjas társadalom viszonylagos stabilitásának - a fennmaradását.

Mi a gond a rendszerrel?

Bármely változtatási javaslat bemutatása előtt célszerű megismerni a jelenlegi nyugdíjemelési paradigma következő vezérelveit:

az emelés csak az inflációtól függ, más tényező (például a nettó nemzetgazdasági keresetnövekedés) nem számít,

a minden év januárjában esedékes rendszeres emelést az inflációmak a költségvetési törvényben előre tervezett mértéke szerint kell végrehajtani, s ha ennél nagyobb lenne az augusztusig mért adatok alapján becsülhető infláció, akkor utólag korrigálni kell az emelést novemberben (vagyis akkor, amikor az infláció éves mértéke változatlanul csak becsült adat), de ha a kormányzat szükségesnek tartja, akkor a nyár elején is lehet egy közbeiktatott rendkívüli korrekció (szintén egy becsült inflációs mérték szerint),

az éves mérték becslése a szeptember-december hónapok tényleges inflációját nem biztos, hogy kielégítően tükrözi, s ha a tényleges infláció végül meghaladná a novemberi korrekciós emelés meghatározásánál figyelembe vett, a január-augusztus hónapok közötti tényadatok alapján megbecsült éves inflációt, akkor ezt a veszteséget már nem kárpótolják a nyugdíjasok részére, vagyis minden évben egyharmad évnyi (szeptember-december) infláció ellen nagy valószínűséggel védtelen marad (vagy csak korlátozott védelemben részesül) minden nyugdíjas,

az emelés egységes százalékos mértéke szerint kell az ellátásokat emelni, függetlenül azok nagyságától, így a szegény nyugdíjas relatíve még szegényebb, a gazdag nyugdíjas relatíve még gazdagabb lesz - miközben mindannyian különböző meredekségű elszegényedési csúszdákra kerültek, amint megállapították a nyugdíjukat, éppen a nyugdíjemelés kizárólag inflácóhoz kötött jellege következtében,

a nyugdíjemelés során sem a korábban megállapított nyugdíjak méltánytalanul leszakadó értékét, sem a legalsó jövedelmi decilisbe csúszott nyugdíjasok nyugdíját nem kompenzálják (nincs sem valorizációs, sem szolidaritási emelési korrekció),

az emelést a tárgyévet két évvel megelőzően mért összetételű nyugdíjas fogyasztói kosár alapján kell végrehajtani, ha a nyugdíjas infláció magasabb lenne, mint az általános fogyasztói áremelkedés, csakhogy rendkívüli helyzetekben a két évvel korábbi fogyasztói kosár lényegesen eltérhet a tárgyévi fogyasztói kosártól, amint a jelen helyzet is keserűen bizonyítja,

a tárgyévben megállapított nyugdíjakat először csak a megállapítás évét követő évtől lehet emelni, így a friss nyugdíjakat a megállapítás évében védelem nélkül égeti az elszabadult infláció.

Vagyis a jelenlegi emelési paradigma lényege: a nyugdíjakat a politikai és gazdaságpolitikai érdekek által meghatározott (a költségvetési törvénybe előre beleírt) inflációs becslés szerint kell emelni, és ennek az emelésnek a kompenzációjára csak utólag kerülhet sor, akkor is csak egy újabb becsült inflációs adatnak megfelelően.

Ez a paradigma az állam érdekeit szolgálja, hiszen

egyrészt az inflációs emelés mértéke mind a januári elsődleges emelés, mind a korrekciós emelések esetében kormányzati becslésre (és nem lezárt tényadatokra) épül,

másrészt a nyugdíjasokra hárítja át a kockázatviselés egészét (a nyugdíjasok a nekik járó emelést hosszú hónapokra kamatmentesen kölcsönadják az államnak, sőt, az év utolsó négy hónapjára járó pótlólagos emelésről részben vagy teljesen le is mondanak az állam javára).

A helyzeten persze enyhít a 13. havi nyugdíj (ugyanis egy havi plusz nyugdíj évi 8,3%-os plusz emeléssel ér föl), viszont annak fedezete a nehéz években nyilván pengeélen táncolva teremthető csak elő.

A költségvetési törvény nagyon korai megalkotása során a következő évre tervezett infláció mértékét a gazdasági megfontolások mellett politikai és tervezési igények is befolyásolják, így akár brutálisan alultervezett inflációs becslés is megjelenhet a törvényben - amint ez történik a 2023-ra szóló költségvetésben, amelyben az infláció jövőre becsült mértéke 5,2%. Vagyis a nyugdíjasok a 2022. utolsó négy hónapjában várható, akár 20%-nál is magasabb infláció kompenzálására jövő januárban sem számíthatnak - hacsak az év végére ígért törvénymódosítások során nem orvosolják ezt a problémát.

Változásra lenne szükség

A fentiek miatt összességében feltétlenül szükségesnek látom a békeidőkre kitalált nyugdíjemelési paradigma leváltását, legalább a rendkívüli veszélyhelyzet időtartamára.

Az új veszélyhelyzeti emelési szemléletmód három legfőbb vezérelve a következő lehet:

a nyugdíjakat nem több hónapos késéssel, utólag kell az infláció mértékéhez igazítani, hanem folyamatosan, havi csúszó nyugdíjemelés révén, ha maradna a tárgyévre januárban becsült infláció mértékéhez kötöttség, akkor az állam viselje ennek kockázatait, vagyis minden évben becsülje jelentősen felül a várható inflációt, így ne a nyugdíjasok hitelezzék az államot, hanem az állam hitelezze a nyugdíjasokat akkor is, ha valami csoda folytán a tervezett inflációnál a rendkívüli helyzetben alacsonyabb lenne az év végén mért tényleges infláció. Ez esetben a nyugdíjasok plusz jövedelmét az állam nem vonhatná el, hanem beszámíthatná a következő évi infláció felülbecslési tervezése során, a havi emelést differenciált mértékben kell végrehajtani, hogy egyrészt a korábbi években megállapított nyugdíjak leszakadt vásárlóerejét legalább részben növelni lehessen (valorizációs korrekció, amely a nyugdíjak megállapítási évjárat szerinti sávozásával és a korábbi sávokra vetített magasabb emelési szorzókkal oldható meg), másrészt a legalsó jövedelmi decilisbe süllyedt ötszázezer kisnyugdíjas és egyéb ellátott nyugdíját és egyéb ellátását az átlagosnál nagyobb mértékben vagy összegben lehessen emelni (szolidaritási korrekció, amely a nyugdíjak nagyság szerinti sávozásával és a kisebb sávokra vetített nagyobb emelési szorzókkal vagy emelési összegekkel oldható meg).

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images