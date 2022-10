Itt az MNB döntése: nem emelkedik az egyhetes betéti kamat

A várakozásoknak megfelelően változatlan, 13 százalékos kamat mellett hirdette meg csütörtökön egyhetes betéti tenderét az MNB. Vagyis a forint gyengülése ellenére sem emeli tovább a kamatot a jegybank, ahogy azt két hete már jelezte.

Bő két héttel ezelőtt jelentette be a Monetáris Tanács, hogy lezárja majdnem másfél évig tartó kamatemelési ciklusát. A döntés meglepetésnek számított, hiszen a piac 13%-nál magasabb csúcsot árazott korábban a kamatpályában. Azóta a forint jelentősen gyengült az euróval szemben, szerdán már 433-nál járt a jegyzés, azonban a jelek szerint a jegybank nem gondolta meg magát. A csütörtöki egyhetes betéti tendert változatlanul 13%-os kamatszint mellett hirdették meg.

A jegybank a jelek szerint továbbra is a likviditás kiszorításán keresztül szigorítaná tovább a monetáris kondíciókat, erre több új eszközt is bevezettek. Közülük ma az egyhetes diszkont kötvény tenderét is megtartják majd.

Az elmúlt napokban egyre többen gondolták úgy, hogy az MNB-nek hamarosan vissza kell majd táncolnia a forint gyengülése miatt. Ugyan a jegybanknak nincs árfolyamcélja, azonban az elmúlt két hétben látott szinte megállíthatatlan zuhanás az inflációs célokat is veszélyezteti, hiszen az első pozitív jeleket csírájában fojthatja el az infláció esetében.

A Monetáris Tanács egyébként legközelebb október 25-én ülésezik, de alapesetben akkor sem lehet a kamat további emelésére számítani, hiszen az MNB most elég elkötelezettnek tűnik a kamatemelések lezárása mellett. Ráadásul a néhány héttel ezelőtti karakteres kijelentés után nehéz lenne komolyabb hitelességvesztés nélkül visszatáncolniuk.

