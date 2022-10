Megjött a feszülten várt amerikai inflációs adat: nincs minek örülni

A vártnál jelentősebb mértékben nőtt a maginfláció az Egyesült Államokban szeptemberben, ez pedig alátámasztja a keresleti nyomás erősödését, és szigorúbb Fed-fellépést vetít előre. A fogyasztói árindex éves szinten csökkent augusztushoz képest, de ez elsősorban az energiaárak globális csökkenésének tudható be, és elmaradt az elemzők által várt csökkenéstől. A hírre a dollár jelentős erősödésbe kezdett, a forint új mélypontra esett a dollárral szemben.

Kifejezetten rossz amerikai inflációs adatot közölt az amerikai munkastatisztikai hivatal az imént. A fogyasztói árindex éves szinten 8,2%-kal nőtt szeptemberben, ami mérséklődést jelent az augusztusi 8,3%-hoz képest, de kissé elmarad az elemzők által várt 8,1%-os szinttől. A csökkenés önmagában nem jelent meglepetést, az energiaárak globális esése szeptemberben ugyanis lefelé húzza a főmutatót.

Az előző hónaphoz képest így is nőttek az árak, méghozzá az elemzői várakozásokat meghaladva. Augusztusról szeptemberre 0,4%-os volt az árnövekedés, holott az elemzők 0,2%-os emelkedésre számítottak az augusztusi 0,1% után, tehát havi bázison az inflációs nyomás erősödött. Ez már önmagában sem örömteli,

sokkal aggasztóbbak viszont a maginflációs folyamatok.

A maginfláció éves szinten 6,6%-ra nőtt az előző havi 6,3%-ról. Ez még az elemzők által várt 6,5%-ot is meghaladja, és az inflációs folyamatok erősödésére utal. Az előző hónaphoz képest a maginfláció 0,6%-kal nőtt.

A maginflációs index nem tartalmazza a volatilis árú energia és élelmiszerek árváltozását, ezért sokkal jobban meg tudja ragadni az infláció keresleti aspektusát, azaz azt, hogy a fogyasztók magatartása miképp változik. A maginfláció kedvezőtlen gyorsulása egyben azt is jelenti, hogy a Fednek az eddig vártnál határozottabban kell fellépnie (ez jelenthet rövid távon nagyobb kamatemeléseket, vagy magasabban tetőző kamatokat, hosszabb kamatemelési ciklust) , az eddigi kamatemelés ugyanis még nem érezteti a hatását. Az inflációs adat közlésére a dollár jelentős erősödésbe kezdett, a forint újabb mélypontra gyengült a dollárral szemben, a részvénypiacok lefordultak.

Ami az egyes termékeket illeti, az élelmiszerek ára az előző hónaphoz képest 0,8%-kal, az előző év azonos időszakához képest 8,2%-kal drágult. A háztartási energiaárak havi bázison 2,1%-kal estek (ez elmarad az augusztusi 5%-os csökkenéstől), de éves szinten még mindig 19,8%-os a drágulás. Ezen belül az üzemanyagok 4,9%-kal lettek olcsóbbak szeptemberben, de mindez átmeneti esés lehet, októberben ugyanis az olaj világpiaci ára a korábbi 70 dollárról hordónként 90 dollár fölé nőtt, azaz októberben megállhat az üzemanyagárak csökkenése, ami az éves inflációs index csökkenését is alááshatja.

A Fed számára az egyik legaggasztóbb fejlemény, hogy a lakhatási költsétek (amelyek nagyon komoly súlyt tesznek ki az inflációs kosárból) havi bázison 0,7%-kal nőttek szeptemberben az augusztusi, szintén 0,7%-os növekedés után, vagyis a jegybank kamatemelése eddig nem tudta érdemben mérsékelni a lakhatási költségeket. Jelentősen drágultak a szállítási költségek is (havi szinten 1,9%-os az emelkedés), de az egészségügyi szolgáltatások ára is 1%-ot emelkedett havi szinten. Az új autók 0,7%-kal drágultak, a használt autók viszont 1,1%-kal olcsóbbak lettek egy hónap alatt.

A fentiekből egyértelműen az látszik, hogy a kereslet még nem mérséklődött érdemben az amerikai gazdaságban, miközben a kínálati hatások is nagyban hozzájárulnak a magas inflációhoz.

Mindez azt az üzenetet küldi a piaci szereplők felé, hogy a Fed az eddigieknél is szigorúbb monetáris politikára vált, mert kamatemelései eddig nem éreztetik hatásukat. A határidős kamatügyletekben meg is jelent a várakozás változása: a befektetők közel 100%-os valószínűséggel várnak 75 bázispontos emelést a novemberi, és a többség a decemberi ülésre is, februárra pedig már 5% lehet a kamatszint szerintük. A Fed saját előrejelzése szerint 4,6% lehet a kamat jövő év végén, tehát a piac már ismét "elébe ment" a jegybanknak a szigorúságban, a várakozások átárazódása pedig mindig komoly mozgásokat hoz a pénzpiacokon.

A jegybank világossá tette, hogy egyik legfontosabb feladata jelen körülmények között az inflációs várakozások mérséklése. Noha az egyes felmérések szerint az amerikaiak középtávon már nem várnak ekkora inflációt, a váratlanul magas jelenbeli tényadatok növelik az esélyét annak, hogy a lakosság nem fogja elhinni az infláció csökkenését, és magatartását is eszerint alakítja. A jegybank pedig mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez ne így legyen, és mivel Jerome Powell elnök a beérkező adatoktól tette függővé a jegybanki lépéseket, minden maihoz hasonló adatközlés a szigorúbb Fed rémképét vetíti a befektetők elé.

A mai adat még napokig, akár hetekig is dominálni fogja a nemzetközi piaci hangulatot.

A dollár mai erősödésén ez már látszik, de látszódni fog az amerikai részvénypiac nyitásakor is, és a kötvényárfolyamok is átárazódhatnak. Ennek nemcsak az Egyesült Államokban, de mindkét óceán túlpartján komoly hatásai lesznek, a Fed szigorítása és a dollár erősödése ugyanis jelentős nyomás alá helyezi a feltörekvő gazdaságokat (a forint is részben - de semmiképp nem csak - emiatt gyengül), de Európa energiaszámláját importját fogja (legalábbis azon nyersanyagok esetén, amelyek árazása dollárban történik). A mai adatra tehát nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy mindenkinek okot ad a csalódottságra.

Címlapkép: Getty Images