Megjöttek a szankciókról szóló nemzeti konzultáció kérdései

Mától kezdődően kaphatják kézhez az állampolgárok a legújabb nemzeti konzultációt, amelyben a kormány 7 kérdésben érdeklődik arról, mit gondolnak az emberek az Oroszország elleni szankciókról. A kérdéssor érdekessége, hogy a kérdésekbe megfogalmazott szankciók egy sora nincs is napirenden az EU-ban, a másik részét pedig maga a kormány is megszavazta Magyarország nevében.

A kormány eddig sem rejtette el, mit gondol az EU által kivetett, Oroszország ellen zajló szankciókról, tette mindezt úgy, hogy Magyarország is támogatta az összes eddig megszavazott 8 szankciós csomagot.

Az elmúlt hetekben - párhuzamosan a nemzeti konzultáció bejelentésével - erőteljes kommunikációs hadjáratba kezdett a kormány, miszerint a szankciók jobban ártanak Európának, mint az agresszor Oroszországnak, éppen ezért a kormány álláspontja szerint a szankciók nem működnek. Valójában azonban a kérdésre adott válasz nem ennyire fekete vagy fehér.

Most is úgy osztotta meg a kormány a hivatalos Facebook-csatornáján a konzultációs ívet, hogy "mi úgy gondoljuk, hogy a brüsszeli szankciók tönkretesznek minket. Mondja el véleményét Ön is!"

A kérdések - miután mindhez hosszabb bevezetőt írt a kormány - így hangzanak:

Brüsszel olajszankciók bevezetéséről döntött. Ön egyetért a brüsszeli olajszankcióval? A gázszállításokra is kiterjesztenék a szankciókat. Ön egyetért a gázszállításokra vonatkozó szankcióval? A nyersanyagokra is vonatkoznak a brüsszeli szankciók. Ön egyetért a nyersanyagokra vonatkozó szankcióval? A nukleáris fűtőelemekre is kiterjesztenék a szankciókat. Ön egyetért a nukleáris fűtőelemekre vonatkozó szankcióval? A Paksi Atomerőmű bővítése is a szankciós politika célkeresztjében van. Ön egyetért azzal, hogy a paksi beruházásra is terjedjenek ki a szankciós intézkedések? A szankciós politika a turizmust sem kíméli. Ön egyetért a turizmus korlátozásával járó szankciókkal? A szankciók növelik az élelmiszerárakat, és újabb bevándorlási hullámhoz vezethetnek. Ön egyetért az élelmiszerárak növekedését okozó szankciókkal?

Nem lehet ettől független, hogy a kormány új kommunikációs szófordulatba is kezdett: az eddigi háborús inflációt felváltotta a "szankciós infláció" kifejezés, ahogyan az elhangzott Orbán Viktor péntek reggeli szokásos rádióinterjújában.

