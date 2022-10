Módosították a 2022/2023-as tanév rendjét, de most újra képbe kerülhetsz: itt vannak a legfontosabb dátumok

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a szeptember 29-i Kormányinfón jelentette be, hogy módosítják a 2022/2023-as tanév rendjét. A 2022/2023-as tanév őszi és téli szünetét módosító rendelet még aznap este megjelent. Összeszedtük, hány napos lesz és mikor lesz a téli szünet, illetve a tavaszi szünet, valamint összeszedtük az országos mérések és a középiskolai érettségik legfontosabb dátumait. Cikkünkben elolvashatod emellett, mikor lesznek hétköznapokra eső pirosbetűs ünnepnapok, a különféle témahetek, és mikor kerül sor a következő tanévre való beiratkozásokra. Továbbá olvashatsz a magyar oktatással kapcsolatos legfontosabb aktualitásokról, így a tanárhiányról, a tanártüntetésről, illetve a pedagógus-szakszervezetek sztrájkjáról is.

Mikor lesz őszi szünet a 2022/23-as tanévben?

A tanév rendjét módosító rendelet alapján az őszi szünet nem adható ki a 2022/2023-as tanévben. Ettől a nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák sem térhetnek el.

Mikor lesz téli szünet a 2022/2023-as tanévben?

A 2022/2023-as tanévben a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő), vagyis a téli szünet december 22. és január 8. között lesz.

MUNKANAPBAN SZÁMOLVA TEHÁT 4 NAPPAL LESZ HOSSZABB IDÉN A TÉLI SZÜNET AZ EREDETILEG TERVEZETTNÉL: JANUÁR 3., 4., 5. ÉS 6. A PLUSZ SZÜNNAPOK.

Mikor lesz az első félév vége a 2022/2023-as tanévben?

Az első félév 2023. január 20-án, pénteken ér véget.

Mikor lesz a tavaszi szünet a 2022/2023-­as tanévben?

A tavaszi szünet a 2022/2023­-as tanévben 6 napos lesz. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda) lesz. A tavaszi szünet 2023. április 6-tól (csütörtök) 2023. április 11-ig (kedd) tart. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda) lesz.

Ünnepnapok a 2022/2023-as tanév folyamán

Hétköznapra eső pirosbetűs ünnepek, amikor nem lesz tanítás:

2022. november 1., kedd - Mindenszentek

2023. március 15., szerda - az 1848-as forradalom ünnepe

2023. május 1., hétfő - A munka ünnepe

2023. május 29., hétfő - Pünkösd

Mikor lesz az utolsó tanítási nap a 2022/2023-as tanévben?

A módosítás értelmében az utolsó tanítási nap 2023. június 16., péntekre fog esni. (Korábban június 15., csütörtök volt megjelölve, mint utolsó tanítási nap.)

Hány tanítási nap van a 2022/2023-as tanévben?

A tanítási napok száma általában 183 nap, a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 179, gimnáziumban és szakiskolában 180 nap.

Beiratkozások a 2022/2023-as tanév során a 2023/2024-es tanévre

Az általános iskolai beiratkozás 2023. április 20-­21. között lesz.

A középiskolai beiratkozásra 2023. június 21-­23. között kerül sor.

Középiskolai felvételi írásbeli vizsga jelentkezés

A középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgák jelentkezési határideje 2022. december 2. (péntek).

Mikor lesznek a középiskolai felvételik?

A 6. és 8. osztályosoknak középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgák 2023. január 21-án (szombat), 10 órakor lesznek. (A pótdátum: 2023. január 31. 14 óra.)

Mikor lesznek a középiskolai szóbeli felvételik?

A 6. és 8. osztályosok szóbeli meghallgatása a középiskolákban 2023. február 27. és március 14. között lesz.

Tanulói adatlap módosítása a középiskolai felvételi során

A középfokú felvételi eljárásban 2023. március 21-23. között lesz lehetőség a módosított jelentkezések megküldésére.

Mikor történik a felvételi értesítés?

A felvételről való értesítés 2023. április 28-ig történik meg.

Rendkívüli felvételi eljárás a középiskolai felvételi során

A rendkívüli felvételi eljárásra 2023. május 8­-19. között lesz lehetőség, amelyet egyénileg kell intézni.

Országos mérések a 2022/2023-as tanévben

A diákoknak a következő tanévben a szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérései a 6., a 8. és a 10. évfolyamokat, valamint kimeneti mérési a 6–11. évfolyamokat érintik.

A bemeneti mérések 2022. szeptember 26. óta tartanak és 2022. november 30-ig zajlanak, a kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor.

Mikor lesznek az írásbeli érettségi vizsgák a 2022/2023-as tanévben?

Az írásbeli érettségi vizsgák 2023. május 5­-26. között lesznek. A magyar nyelv és irodalom írásbeli - azaz az első kötelező tárgy - május 8-án 9 órakor lesz.

Az emelt szintű szóbeli érettségiket 2023. június 7–14. között, a középszintű szóbeli érettségi vizsgákat pedig 2023. június 19–30. tartják meg.

Témahetek a 2022/2023-as tanévben

Mikor lesz a Magyar Diáksport Napja?

A Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30-án volt.

Mikor lesz a PÉNZ7?

A PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahétre 2023. március 6­-10. között kerül sor.

Mikor lesz a Digitális Témahét?­

A Digitális Témahét 2023. március 27-31. között lesz.

Mikor lesz a Fenntarthatósági Témahét?

A Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24-28. között kerül megrendezésre.

Mikor kerül sor a napi testnevelés ellenőrzésére?

Az Oktatási Hivatal által kiválasztott iskolákban 2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében fogják vizsgálni, hogy valóban megtartják-e a mindennapos testnevelés órákat, az erről szóló jegyzőkönyveket a köznevelésért felelős miniszterhez fogják eljuttatni.

Újabb sztrájk és tüntetés

Legalább 75 demonstrációt tartanak ma tanárok és diákok, akik az oktatás állapota és a tanárok kirúgással való fenyegetése miatt tüntetnek.

Szrájkokat és polgári engedetlenségi akciókat is szerveznek pénteken.

Korábban mindkét nagy pedagógus-szakszervezet és a Tanítanék Mozgalom is arra kérte az oktatásban dolgozókat, hogy október 14-én ne dolgozzanak.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) hirdetett országos sztrájkot október 14-re. Felhívásukban azt írták: ez a dátum fontos, október 14-én lesz egy éve, hogy a két nagy pedagógus-szakszervezet megfogalmazta sztrájkköveteléseiket.

A sztrájkfelhíváshoz a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) is csatlakozott, arra kérték az oktatásban dolgozókat, hogy jövő pénteken ne dolgozzanak, vegyenek részt a munkabeszüntetésben. Úgy látják, a kormánynak is észre kell vennie, hogy már a társadalom sem hagyja, hogy a diákok jövőjét feláldozzák. A Pedagógusok Szakszervezete arra kérte a pedagógusokat, az oktatásban dolgozókat, a gördülő sztrájk részeként csatlakozzanak az október 14-ére, péntekre meghirdetett sztrájkhoz. A PSZ tagjai részt vesznek a diákok október 23-ára hirdetett szolidaritási tüntetésén. A szakszervezet mindent elkövet, hogy a kormány vegye figyelembe: már a társadalom sem hagyja, hogy a diákok jövőjét feláldozza a kormány - írja a szakszervezet.

Október 5-én, szerdán országszerte sztrájkoltak a tanárok az alacsony bérek és a megfélemlítés ellen. A munkabeszüntetés mellett élőláncok és tüntetések szerveződnek, a tiltakozáshoz csatlakoztak szülők és diákok is, miután több tanárt kirúgtak a Kölcseyből. A Margit hidat délután 5 órára több ezres tömeg zárta le, a tüntetők onnan a Kossuth térre vonultak.

A pedagógus szakszervezetek nemrég egy nyílt levelet is írtak Orbán Viktor miniszterelnöknek, amelyben béremelést követeltek, illetve kormánybiztos kinevezését kérték, akivel tárgyalhatnak az oktatás problémáiról.

Jön a pedagógusbér-emelés? - Reagáltak a pedagógus-szakszervezetek

Egyelőre bizalmatlanul állnak a pedagógusa érdekképviseletek a kormány tegnap bejelentett (feltételes) fizetésemelési terveire. Alapvetően azt nehezményezik, hogy rövid távon nem hoz érdemi javulást a megélhetésükben, és a 2025-ig tartó emelés mértéke nem elégséges a cél elérésére.

2025-re a pedagógusok a diplomás bér 80%-át kereshetik - vázolta a kormány terveit Gulyás Gergely a mai Kormányinfón. A miniszter szavai szerint ennek a feltétele az Európai Unióval való megállapodás, ami kiszabadítja a befagyott uniós támogatásokat. (Hogy ez miért ennyire fontos feltétel, nem teljesen világos, hiszen korábban Gulyás azt mondta, hogy az emelésnek csak a töredékét finanszírozná a kormány uniós forrásból.)

Tegnapi cikkünkben jeleztük, hogy rövid távon nem hoz nagy előrelépést, de három év alatt érdemi bérnövekedést jelent a kormány ígérete, ha az Európai Unióval sikerül megegyezni a támogatások kiszabadításáról. Számításaink szerint ez az inflációval korrigált bér (reálbér) 60%-os emelkedését jelentheti. Ugyanakkor a 2022-2023-as időszakban a pedagógusok reálkeresete a várt infláció alapján csak alig nő.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke az alábbi észrevételeket tette a kormányzati tervvel kapcsolatban:

A diplomás átlagkereset jobban fog emelkedni a kormány által vártnál, ezért a kívánt 80 százalékos arányt a tanárbérek nem fogják 2025-re elérni.

Nem világos, hogy a bejelentett hároméves – 20,8, 25 és közel 30 százalékos – béremelési terv az alapbérre (ez most 260 ezer forint) vagy az ágazati szakmai pótlékkal számított bérre (310 ezer forint) vonatkoznak.

Hiányol az emeléshez egy új bértáblát is, hogy ne csússzon egybe a pályakezdők és a már régen a pályán levők bére.

A kormánynak (Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárnak) össze kellene hívnia a sztrájkbizottságot.

A másik nagy érdekképviselet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) is megszólalt, Nagy Erzsébet ügyvivője így reagált:

A bejelentés eredménynek számít olyan értelemben, hogy látszik, hogy a kormány reagálni kénytelen az egyre nagyobb társadalmi elégedetlenségre.

A későbbi béremelések (a reálkeresetek 2024-25-ben emelkednének csak érdemben) nem jelentenek megoldást a jelen problémáira.

Olyan alacsonyak a bérek, és olyan mértékben magasak a megélhetési költségek, hogy sokan nem tudják kivárni az ígéretek beteljesülését.

A megoldást idei, legalább 45%-os béremelést jelentene, és a közalkalmazotti bértábla szerinti béreknél legalább 130%-os emelést.

Hogyan áll a magyar oktatás?

Magyarországon már régen nem beszélhetünk arról, hogy megfelelően működne a közoktatás. Az általános iskolákban vadásszák a napközis nevelőket, az osztályfőnököket csereberélik, vagy éppen nem szakos helyettesítésekkel oldják meg a hiányokat. A nem szakos helyettesek aztán silány könyvekből taníthatják a diákokat, hiszen a tankönyvpiac szétzilálásával eltűntek a minőségi tananyagok. A pedagógusok így egyre inkább kiégnek, hiszen európai összevetésben itt dolgoznak a legtöbbet – a legkevesebb fizetésért.

Nem csoda, hogy a keresetüket magánórákkal kell kiegészíteniük, hogy meg tudjanak élni. Az ilyen órákra jelentkező diákokból viszont van elég, hiszen az iskolában már egyre kevesebb a szaktanár, így egyre nagyobb szükség van a különórákra. Azokat tanítják, akik meg tudják fizetni a különórákat, felerősítve a már most is hatalmas szegregációt. Van olyan budapesti gimnázium, ahol már meg is mondták, hogy ha valaki ilyen-olyan természettudományi tárgyból érettségizne, az vegyen magánórákat, mert szaktanár híján vannak.

A fentiek tükrében már nem meglepő, hogy az alacsony bér és a nagy leterheltség miatti pályaelhagyás egyre súlyosabb tanárhiányt okoz.

A kormány szerint háromszor 10%-os béremelés (vagy bérpótlék-emelés?) lenne a gyógyír, ám annyi biztos, hogy idén és jövőre az egész emelést – idén még többet is – elviszi az infláció, így a tanárok életszínvonala nemhogy nőne, hanem még csökken is. Nem véletlen, hogy a pedagógusok nem elégedettek ezzel az emeléssel, főképp, hogy a kabinet az EU-pénzek beérkezésétől teszi függővé az emelést. Vagyis nemzeti forrást aligha áldozna erre a kormány, miközben a befagyasztott uniós pénzek jogállamisági problémák miatt nem érkeznek be. Mivel a kormány és az EU közötti megegyezés igencsak kérdéses, és a kabinet hazai forrásokat nem is szánna a bérek rendezésére, nem lepődhetünk meg azon, hogy egyre többen hagyják el a pályát, illetve a fiatalok alig jelentkeznek pedagógusképzésre.

A tanári pálya akkor lenne vonzó, ha nagyon jelentős mértékben nőnének a fizetések – és inflációhoz vagy a minimálbérhez kötnék, hogy ne történhessen meg újra a bérleszakadás –, csökkenne az uniós szinten legnagyobb munkaterhelés, nőne az iskolák autonómiája, és a pedagógusoknak nem silány minőségű könyvekből kellene tanítaniuk. Mindez azonban láthatóan nem cél. A jó időkben, amikor a költségvetés szempontjából valójában nagyon könnyű lett volna megemelni a tanárok bérét, a kormány ezt nem tette meg. Most, amikor a költségvetési hiány elszállt, és azonnal vissza kell vágni a deficitet, égetővé vált a probléma. A munkaterhelésüket sem szeretné csökkenteni a kabinet, hiszen így is drasztikus a pedagógushiány. A helyzet érdekessége, hogy egy ideje már a kormányhoz közeli szervek is kongatják a vészharangot. De amíg a kabinet olyan cinikusan beszél arról, hogy miért nem mennek majd el tömegesen a tanárok más munkát nézni maguknak, addig nem érdemes fordulatot várni az oktatásban.

