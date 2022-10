Napelemek: viszlát, szaldós elszámolás - De mi jöhet a kormány beavatkozása után?

Két lényeges döntést hozott szerdai ülésén a kormány - derült ki a csütörtöki Kormányinfón. A pedagógusok első ránézésre kedvező híreket kaptak, mert az eddig tervezettnél nagyobb béremelést ígért nekik a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a napelemet telepíteni tervezőket és a napelemes piacot viszont leforrázta a kormány, ugyanis az újonnan történő háztartási és céges telepítések esetén megszűnik a szaldó elszámolás. Cikkünkben azt mutatjuk be, hogy bár már a levegőben volt a szabályozásváltozás, miért számít ez mégis drasztikus beavatkozásnak a piacba, miért kényszerült mégis ilyen lépésre a kormány és milyen következményekkel járhat ez egyéni, valamint makroszinten egy energiaválságos időszakban. Érdekes dolgokat vetít előre az a vállalás is, amit a kormány az engedélyeztetés terén tett.

Óriási változás jön - Meddig fog ez tartani?

A kormány napelemeket érintő döntése nemcsak az érintett háztartásokat, hanem az egész piacot meglephette a hozzánk eljutott első vélemények alapján. A szektor képviselőivel a kormány erről a típusú változásról nem egyeztetett. De miről is van szó? Mi a változás lényege? Ehhez érdemes felidézni, hogy pontosan hogyan is fogalmazott a Kormányinfón Gulyás Gergely.

"A jelenlegi energiaválság arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar energiarendszerben változásokra van szükség" - vezette fel a napelemeket érintő kormányzati döntést a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. "Ha sikerül megállapodni az Európai Bizottsággal, akkor a helyreállítási források hitel részét a kormány a zöld átállás támogatására és a villamoshálózat fejlesztésére fordítja. A cél az, hogy a hálózat az eddiginél lényegesen több zöldenergiát tudjon befogadni" - ismertette. Emlékeztetett: a kormány eddig is arra ösztönözte a háztartásokat és a gazdaság szereplőit, hogy minél több zöldenergiára próbáljanak meg átállni és a jövőben is ezt teszi a kormány.

De pillanatnyilag úgy állunk, hogy több az igény, mint amit a hálózat be tud fogadni

- vezette fel a kormányzati döntés hátterét a miniszter. "Ennek ellenére a már befogadott igények kapcsán a szabályozás nem fog változni, de a jövőben a szabályokon változtatni kell, mindaddig, amíg egy óriási és nagyon költséges hálózatfelújításra nem kerül sor" - tette hozzá. Majd részletezte, hogy eddig a rendszer úgy működött, hogy betáplálási kötelezettség állt fent, ami azt jelentette, hogy a napelemmel rendelkezők az abból származó energiát betáplálták a hálózatba és onnan kapták vissza az áramot. "Ezen változtatni kell, ezért

a még elő nem jegyzett igények esetében változtat a kormány, mivel a hálózat ennyi, napelem által megtermelt energiát már nem tud befogadni, ezért a kormány a betáplálást felfüggeszti.

Aki ezután napelemet telepít, az a saját háztartásában tudja felhasználni a megtermelt energiát, így egyszerűbb is lesz az eljárás, mert nem kell a szolgáltató engedélye, ez kevesebb bürokráciát eredményez - folytatta a miniszter. A hálózatfejlesztést követően pedig a későbbiekben a kormány újra lehetővé teszi a betáplálást - jelezte a tárcavezető, azonban itt nem említett semmilyen határidőt. Az új szabályok vonatkoznak a háztartásokra és azokra a vállalkozásokra is, amelyek saját célra állítanak elő villamosenergiát, az ő esetükben is felgyorsulnak a napelemes beruházások.

Tény, hogy a háztartásoknál a megtérülést lassítja,

hiszen az energiafelhasználás időpontját azt az energia megtermeléséhez kell időzíteni. Illetve ha valaki nem ehhez időzíti, akkor akkumulátort kell hogy vegyen és az drágább beruházást jelent - folytatta a miniszter.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ezt követően este a HírTV-ben arról is beszélt, hogy a döntés másik következménye, hogy nem kell hosszadalmas bürokratikus folyamaton végigmennie annak, aki napelemet szeretne használni. "Nem kell megvárnia azt, hogy megkapja azt a bizonyos engedélyt, hogy rácsatlakozhasson a hálózatra" - fogalmazott a szóvivő. A lépéstől a kormány azt várja, hogy az érintettek sokkal gyorsabban tudnak majd napelemet használni és ezzel már azonnal tudják csökkenteni a saját rezsijüket is.

Lényeges változásokra kell tehát készülni a napelemtelepítések esetében, azonban a részletszabályok a csütörtöki Magyar Közlönyben nem jelentek meg, így addig marad a bizonytalanság, és az is komoly kétségeket szül, hogy senki sem tudhatja jelen állás szerint, hogy meddig tarthat a befogadás felfüggesztése (ez függ az EU-val folytatott tárgyalások hosszától, sikerességétől, a hálózatfejlesztés idejétől és sikerességétől).

De miért is lényeges változás ez?

A gázválságból kivezető menekülőutat sok háztartás es vállalkozás éppen a napelemtelepítéstől remélte. Ezeknek a családoknak és cégeknek okoz hirtelen nagy csalódást a kormány csütörtöki bejelentése, amennyiben az úgy és abban a formában valósul meg, ahogyan a Kormányinfón elhangzott. Főleg azok után lehetnek sokan csalódottak, hogy a kormány az elmúlt 3-4 hónapban, a rezsicsökkentés módosítása óta kifejezetten ebbe az irányba terelte az érintetteket. A gázárát ugyanis az átlagfogyasztás felett a korábbi ár 7-szeresére emelte, miközben az elektromos áram ára ehhez képest "csak" duplázódott. Emellett még nemrégiben is olyan üzeneteket küldött a kormány, hogy azt szeretné elérni ha a családok fűtési módot váltanának a gázfogyasztás csökkentése érdekében, épp augusztusban utalt erre Gulyás Gergely, amikor egy korábbi Kormányinfón arról beszélt, hogy a kormány szeretné elérni, hogy az emberek jobban használják fűtéshez a split klímákat. Ennek fényében kifejezetten érdekes lesz látni, hogy az állam készül-e ezen a téren új támogatási formákkal, amelyek az önellátás fokozását ösztönzik.

Kifejezetten érdekes a mostani módosítás mélysége annak fényében, hogy a kormány a napokban indította el az energiaintenzív cégek támogatását, melynek keretében ilyen beruházásokat is támogat a kormány. Az érintetteknek várhatóan most jobban a zsebükbe kell nyúlniuk.

Amellett, hogy a napelemes rendszerek aktuálisan fontos alternatívát képeznek a mostani gázválság közepette, az elszámolási rendszerből is fakadt népszerűségük (a különböző állami támogatási programok mellett). Jelenleg ugyanis a szaldó elszámolási rendszer van érvényben. Ennek lényege, hogy a napelemes kiserőmű-tulajdonosok évente számolnak el a szolgáltatóval (egy másfajta, kétirányú advesz mérőóra segítségével), miután a szolgáltató mérleget vont az egy év alatt megtermelt, hálózatba betermelt, és hálózatról vételezett energia mennyisége alapján. A fogyasztók számára azért előnyös ez a rendszer, mert nap közben jellemzően nem akkor használják fel a napelem energiáját, amikor az éppen termelődik, hanem a nap más időszakaiban, így tehát nap közben is termelődhet "plusz". Másrészt az éves egyenlegkiegyenlítés azért is fontos, mert a napelemes rendszer az év során nem egyenletesen termel: a téli kivételezéssel (hiszen télen értelemszerűen kevesebb a napos órák száma) szembe lehetett állítani a nyári, el nem fogyasztott, plusz betermelést. Fontos szempont, hogy egy ilyen éves kiegyenlítés során a mennyiségek számítanak, mert a napelemmel rendelkezők azonos áron tudják elszámolni a megtermelt és a hálózatból vételezett áramot. Előnye továbbá, hogy tervezhető a napelemes beruházás megtérülése.

A Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség (MNNSZ) egy korábbi tájékoztató anyagában összefoglalta, hogy 3 különböző módon felhasznált energia típust különböztethetünk meg hálózatra visszatápláló napelemes rendszerek esetében:

megtermelt és el is fogyasztott

megtermelt, de azonnal el nem fogyasztott (hálózatba visszatáplált)

a hálózatból vételezett energia (amikor nem eleget termel a napelemes rendszer)

Utóbbi kettő esetében szükséges elszámolnunk a helyi áramszolgáltatóval, attól függően, hogy a visszatáplált, vagy a vételezett energia van túlsúlyban.

Az egyáltalán nem újdonság, hogy ennek a rendszernek változnia kell, egy európai uniós irányelv értelmében a jelenlegi elszámolási rendszer eleve csak 2023. december 31-ig maradhatott volna érvényben. Az elszámolási rendszer módosítása tehát évek óta benne van a levegőben, és erről folytak is a tárgyalások a szakma képviselői, valamint a felelős minisztérium között.

A közelmúltbeli kormányzati nyilatkozatokból is érezhető volt, hogy a kormány készül valamire. Palkovics László tárcavezető a Portfolio Energy Investment Forum konferencián előadásában azt jelezte, hogy a saját célra telepített erőművek esetén nagyon felgyorsítják az engedélyezést - ez vonatkozik a lakossági fogyasztókra és a kkv-kra és ipari fogyasztókra is. Itt még arról beszélt a tárcavezető, hogy a szaldó elszámolás 2024. január elsejétől szűnik meg az új termelők esetében, míg a támogatásból megvalósuló projekteknél már 2023 elejétől kötelező a bruttó elszámolás. Azt is ígérte akkor a miniszter, hogy ösztönzőt fognak kitalálni a tároló telepítésére az önellátás javítása miatt. Prezentációjából már kiolvasható volt az, amire a kormány most hivatkozik a változtatás okaként: önellátás kerül előtérbe, mert a rendszerek nem mindig fognak tudni kitáplálni. Ez összefügg azzal, amit Gulyás Gergely mondott csütörtökön: a hálózat nem bírja el a napelemek által megtermelt ekkora mennyiségű energiát, és ilyenkor a kiserőművek visszatáplálása nem működik. Ugyanezen a konferencián Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese arról beszélt, hogy jelentős kihívás a megújuló energia rendszerintegrációja. Ságvári Pál elmondása szerint a látható problémák zömét a háztartás méretű (HMKE) napelemes rendszerekhez kapcsolódik, ahol a legnagyobb megoldandó probléma a szaldóelszámoláshoz fűződik. A rendszer működéséből fakad, hogy a napelemes háztartások lényegében ingyenesen energiatárolóként használják a hálózatot, ami alaposan igénybe veszi a hálózati infrastruktúrát.

Már akkor kiemelte a szakember, hogy a jelenlegi rendszer nem fenntartható, ezért a kivezetése szükséges. Előadásában emellett a helyi szinten gyors megoldási lehetőségek között említette még az elosztóhálózat üzemeltető (DSO) hálózatfejlesztési igényének felmérését, a háztartási kiserőművek esetén 10,8 kW felett DSO vizsgálat előírását, valamint az inverteres egységek részvételét az aktív meddőteljesítmény-feszültség szabályozásban.

Ekkora lenne a baj?

Az elmúlt hónapokban rendszeresen beszámoltunk arról, hogy brutális ütemben növekszik Magyarországon a napelemek által megtermelt energia, és gombamód terjednek a családi házak tetején a kiserőművek. Legutóbb pedig a rezsicsökkentés módosításának bejelentése adott újabb lökést a piacnak. Szinte egyik pillanatról a másikra a többszörösére ugrott a háztartási méretű napelemes rendszerek iránti lakossági érdeklődés. A nyári roham őszi következménye az lett, hogy a szolgáltatók jelezték: gyorsítják az igények feldolgozását.

A háztartási napelemes rendszerek gyors terjedése nem csak az engedélyeztetés terén okoz kihívásokat, sőt, a hálózat és az irányítás tekintetében is kényszerhelyzeteket szül és ezért alkalmazkodást eredményez.

Fontos látni ugyanis, hogy ma már a kisebb-nagyobb kapacitású napelemes rendszereket telepítő vállalkozások, háztartások maguk is energiatermelővé válnak. A napelemes rendszerek teljesítménye emellett működési elvükből fakadóan ingadozó, időjárásfüggő, ami a hálózatot tovább terheli azzal, hogy az ügyfelek döntően nem akkor használják fel az napelemes rendszerekből nyert energiát, amikor megtermelik. A hálózat folyamatos fejlesztése, a több évtized alatt kiépült jelenlegi hálózat átalakítása és kapacitásának bővítése így elengedhetetlen ahhoz, hogy ezeket a változásokat rendszerszinten kezelni lehessen, hiszen a hálózatnak visszafelé is képesnek kell lennie a megtermelt energia szállítására azokhoz az ügyfelekhez, akik a termelés pillanatában szeretnének áramot használni. A Portfolio írta meg idén elsőként, hogy a helyi szinten nem megfelelő hálózati infrastruktúra már néha okoz olyan gondokat, hogy a háztartási napelemes rendszer átmenetileg nem tudja leadni termelését a hálózatnak (akár ezzel is összefügghet, hogy egyre gyakoribbak a felújítás miatti áramszünetek).

Közben a napelemes rendszerek elterjedése és várható további növekedése egyre nagyobb kihívás elé állítja a rendszeregyensúly fenntartásáért felelős átviteli rendszerirányítót. A Mavir érvelése szerint az egységnyi időjárásfüggő termelői kapacitás csatlakoztatása a kiegyenlítő szabályozási tartalékkapacitás-igényt a különböző menetrendezési csoportok és az elmúlt év átlaga alapján teljesítőképességének 30 százalékával növeli. Magyarul, egy 1 MW-os naperőmű hálózatra csatlakozásával a Mavirnak 0,3 MW-tal több kiegyenlítő szabályozási tartalékkapacitást kell megvásárolnia az időjárás változékonyságából és kiszámíthatatlanságából adódó termelésingadozások kiegyenlíthetőségének biztosítására. Nem véletlen, hogy a Mavir is folyamatosan reagált ezekre a kihívásokra.

Mi várható az intézkedés után?

Ha a betáplálási kötelezettség megszűnik, az alapvetően változtatja meg a napelemes beruházások megtérülését. Ugyanis ahogyan azt fentebb említettük, a megtermelt napenergia jelentős részét a háztartások nem a megtermelés pillanatában használják fel, a különbözetet pedig kiveszik a hálózatból, amiért ugyanúgy fizetnek, mint az átlagos fogyasztók. A megtermelt energia kihasználtságán nyilván lehet javítani különböző módszerekkel: okos szabályozás, tudatos nap közbeni energiafogyasztás (nagyobb fogyasztók beprogramozása, távmenedzselése), elektromos autók akkumulátornak történő használata, akkumulátor telepítés. De a döntés hatására soha nem látott népszerűségnek örvendhetnek majd a szigetüzemű napelemes rendszerek is. Ezek a rendszerek önállóan képesek működni, nem úgy, mint a hálózatba kapcsolt rendszerek, de lényeges adottsága, hogy csak annyi energiával rendelkezik a háztartás, amennyit megtermel magának. Egy ilyen rendszer akár 50 vagy 100 százalékkal is drágább lehet, mintha csak napelemet és invertert tartalmazna a csomag.

Ezek azonban alapvetően drágítják meg a beruházást, vagyis a megtérülés ebből kifolyólag is romolhat. Nem zárható ki, hogy az ilyen típusú lakossági akkumulátor beszerzésekre várható valamifajta állami támogatás, azonban a várható extra keresletnek árfelhajtó ereje is lesz.

Az új elszámolási rendszer, illetve annak részleteinek megjelenése után a napelemtelepítésben (vagy épp csak a rendszerbővítésben) gondolkodók újraterveznek, újraszámolnak, így a piacot mindenképp kivárás fogja jellemezni, ami az új telepítések számában is érződni fog. A költségemelkedések miatt pedig sokan akár meg is gondolhatják magukat.

A háztartások és egyének szintjén tehát ez egy kedvezőtlen fejlemény, hiszen épp az energiaválság kellős közepén, a rezsicsökkentés módosítása miatt emelkedő energiaszámlák közepette nehezíti meg a családok alkalmazkodását. A hálózatkapacitás kimerüléséből fakadó kényszerhelyzet és az ehhez történő alkalmazkodás makrogazdasági szempontból is hátrányos. Az import gáztól való függőségünk csökkentésének stratégiája ütközik így akadályba, átmenetileg ugyan, de a legrosszabbkor.

Jól járnak viszont azok, akiknek jelenleg is működik a napelemes rendszerük a tetőn, és megmaradnak a szaldós elszámolásban. Az ilyen ingatlanok relatív felértékelődése tovább folytatódhat, amit legutóbb a rezsicsökkentés módosításának bejelentése indított el.

