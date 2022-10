Több mint 40% töltötte már ki a népszámlálási kérdőívet az interneten

MTI 2022. október 14. 11:25

A népszámlálásban érintett mintegy ötmillió cím majdnem 43 százalékáról érkezett már be az interneten kitöltött kérdőív - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnöke pénteken online sajtótájékoztatón. Vukovich Gabriella elmondta, péntek reggel hét óráig több mint 2,2 millió címről 4,7 milliónál is több személyi kérdőívet küldtek be online. Szinte minden magyarországi településről küldtek már be kérdőívet, az érintett települések aránya meghaladja a 99,9 százalékot.