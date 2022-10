Egész Európa tőlük retteg, de talán nem is olyan veszélyesek, mint sokan gondolják

Szélsőjobboldali győzelem született Olaszországban, és ennek a fősodorban politizáló európai kormányok nem örülnek. Az olasz kormányrudat olyan pártok veszik át, amelyek korábban hevesen kritizálták az EU-t és az eurózónát, ráadásul a korábbi olasz kormányokra jellemző fedezetlen költekezéssel kapcsolatos félelmek is övezik a jobboldali tömörülést. A feszült érdeklődésre tekintettel a milánói UniCredit Bank összeszedte a kormányzásra készülő olasz szövetség gazdaságpolitikai ígéreteit, és ezek összességében megnyugtató képet mutatnak: rövid távon biztosan nem várható felelőtlen költségvetési politika, sőt, a piacbarát intézkedési tervezetek egy része kifejezetten pozitív irányú változást hozhat. Hosszabb távon viszont már több a kérdőjel, és bizony a vitákat az Európai Unióval egy-egy területen gyakorlatilag biztosra vehetjük már most.

Mit várhatunk az olasz szélsőjobbtól?

Olaszországban a várakozásoknak megfelelően a jobboldali pártok abszolút többséget szereztek a törvényhozásban, és Georgia Meloni vezetésével várhatóan még októberben megalakul az új kormány. Az UniCredit elemzésében emlékeztet, hogy Meloni pártja, a választáson győztes Olaszország Fivérei (Fratelli d’Italia) egy konzervatív párt, és Meloni maga az Európai Konzervatívok és Reformisták EU-s pártcsalád elnöke.

A milánói székhelyű bank elemzésében a jobboldali blokk gazdaságpolitikai programját járja körbe (elsősorban az FdI-re koncentrálva), ehhez pedig a kampány utolsó heteiben közölt gazdaságpolitikai manifesztumokból, elhangzó nyilatkozatokból és a pártprogramból indulnak ki. Elöljáróban a bank elemzői megerősítik azt a várakozást, hogy

az olasz kormánypártok politikája néhány ponton szembemehet az EU-val, elsősorban az Európai Bizottsággal.

A recessziós környezet és a növekvő kamatok emellett korlátozni fogják az olasz kormányt abban, hogy expanzív költségvetési politikát folytassanak (erre volt ígéret a kampányban is), ráadásul az EU fiskális szabályainak felfüggesztése jövőre véget ér. Sőt, az új kormánynak valószínűleg javítania kell majd a költségvetés elsődleges egyenlegét, hogy a GDP-arányos államadósság csökkenő pályán maradjon.

Az UniCredit közgazdászai megjegyzik, hogy rövid távon optimisták az olasz kormánnyal kapcsolatban, mert azt látják, hogy a jobboldal a Mario Draghi vezette kormány gazdaságpolitikáját akarja tovább vinni a helyreállítási alap, az energiakrízis és a költségvetés területén, hosszú távon pedig bizakodóak, mert Olaszország érdeke, hogy konszolidálja a pozícióját Európában, és fenntartsa az együttműködést az Európai Bizottsággal és a többi tagállammal. A bank ezután részletesen is megvizsgálta a fő gazdaságpolitikai kihívásokat és feladatokat, amelyek az olasz kormányra várnak.

Megpróbálják átalakítani a helyreállítási tervet, de nagy mozgásterük nincs

A helyreállítási alap (RRF) Olaszország szempontjából kulcsfontosságú a beruházások beindításában, a magasabb potenciális növekedés elérésében és az EU-val fennálló kapcsolatok szorosabbá tételében – jegyzi meg a bank elemzésében. Ennélfogva fontos szempont, hogy az FdI kiáltványaiban az RRF-re úgy hivatkozott, mint egy nagy lehetőség Olaszország számára, és a források hatékony felhasználását ígérték.

Az olasz jobboldal a kampányban azt ígérte, hogy felülvizsgálja az olasz helyreállítási tervet az újonnan felmerülő problémákra, elsősorban az orosz-ukrán háború hatásaira és a magas gázárakra tekintettel. Az RRF egyes részeinek felülvizsgálatára az EU-s szabályozás lehetőséget ad az EU-val együttműködve, sőt, az UniCredit szerint az egész EU-ban kialakulhat a vita a Next Generation EU (NGEU) program hozzáigazításáról az energiaválsághoz, és a 2026 utáni évekre történő meghosszabbításáról.

Arról viszont egyelőre nem közöltek a kormánypártok semmilyen részletet, hogy hogyan akarják átalakítani az olasz helyreállítási tervet. Meloni ugyanakkor a kampányviták során elmondta, hogy az FdI a beruházási irányvonalat úgy akarja átalakítani, hogy az konzisztens legyen a párt stratégiai elképzelésével – hívja fel a figyelmet az UniCredit, és szerintük így az energiaellátásba, a kereskedelmi és kikötői infrastruktúrába, valamint a hazai gyártásba (a párt „Made in Italy” programnak nevezi ezt) történő beruházásokra fókuszálhat majd a kormány. Ezek a programok viszont nincsenek összhangban az Európai Bizottság által a NGEU programban lefektetett prioritásokkal, és ha az olaszok újranyitják a vitákat a helyreállítási tervről,

akkor a pénzek kifizetései az olaszok felé csúszhatnak.

Az eddigi kifizetések egyébként jól állnak. Ebben a hónapban a Bizottság jóváhagyta Olaszország kérelmét a második, 21 milliárd eurós részletre, az eddigi mérföldkövek és célok teljesítése miatt. Azt feltételezve, hogy Olaszország – még Mario Draghi ügyvezető kormányfő hivatali ideje alatt – képes lesz teljesíteni a második félévre vállalt 55 mérföldkövet és célt, Olaszország 2023 első félévében megkaphatja a harmadik részletet a helyreállítási összegből.

Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a – az előfinanszírozást nem számolva – az olaszok még 100 milliárd euróra számíthatnak (ez a GDP nagyjából 5,5%-a), ennek 30%-a támogatás, a fennmaradó összeg pedig hitel. Utóbbi is jelentős segítséget jelent majd az olaszoknak, az EU-s hitelfelvétel költsége ugyanis sokkal kedvezőbb, mint a piaci kamatok, főleg most, amikor jelentős emelkedésben vannak a kötvényhozamok. Az UniCredit szerint sem a támogatás, sem a hitelek kiváltása piaci hitelfelvétellel nem járható út az olaszok számára.

Az olaszoknak járó EU-s források folyósítása. Forrás: UniCredit Bank.

A helyreállítási terv újratárgyalása pedig feszültségeket szülhet akár a kormánykoalíción belül is. Például a jelenlegi tervben a források 40%-át a leszakadó Dél felzárkóztatására költenék, és az FdI programjában nyíltan kiáll a déli infrastruktúra fejlesztése és a zöld-, valamint a digitális átmenet végrehajtása mellett. Ezzel szemben a déli fejlesztések nem élveznek akkora prioritást a Liga elképzeléseiben.

Mindezeket figyelembe véve az UniCredit szerint a helyreállítási terv újratárgyalása hosszú időt vesz majd igénybe, és a kifizetések a jövő évre csúszhatnak.

Ha azt akarjuk megvizsgálni, hogy az új olasz kormány hogyan alakíthatja át a helyreállítási tervet, akkor két szempontból indulhatunk ki a bank elemzői szerint, amelyek figyelembe vételével erősen lehatárolható az új kormány által megalkotandó reformterv:

az egyik, hogy az NGEU keretében végbemenő reformoknak mindig összhangban kell lennie az EU által azonosított országspecifikus problémákkal (ezeket az Európai Szemeszterben fektetik le), azok közül is a legfrissebb ajánlásokból kell kiindulni.

(ezeket az Európai Szemeszterben fektetik le), azok közül is a legfrissebb ajánlásokból kell kiindulni. Emellett ki lehet indulni a jelenlegi helyreállítási terv vállalásaiból is, mivel a reformok végrehajtása kifejezetten előrehaladott. A Draghi-kormány ugyanis sok jogszabályt már átültetett a gyakorlatba, így a terv átalakítása leginkább csak a részletekre terjedhet ki.

Az olaszok által betervezett reformok és mérföldkövek ütemterve. Forrás: UniCredit Bank.

A helyreállítási terv kapcsán a bank közgazdászai megjegyzik, hogy az átalakításáról szóló vitát szorosan követi majd az Európai Bizottság és a befektetők is, a források ugyanis kritikus fontosságúak az olasz potenciális GDP-növekedés magasabb pályára állításában. Valamint van egy további fontos szempont, amiért az olaszoknak hatékonyan végre kell hajtaniuk az RRF-tervet: az EKB ugyanis a sikeres implementációtól (is) teszi függővé a TPI használatát. A TPI az EKB legújabb eszköze, amellyel az egyes tagországok kötvényhozamainak kilengését hivatottak kezelni, az eszközt ki nem mondva, de egyértelműen az olaszokra alkotta a jegybank, amikor elszállt az olasz hozamok felára a némethez képest.

Idén még nem teszi próbára az energiaválság a kormányt, jövőre viszont főhet a fejük

Az energiakrízis kezdete óta a Mario Draghi vezette kormány 65 milliárd euró (ez a GDP 3,5%-a) összegű támogatásokról döntött a vállalatok és a háztartások számára, és ez a csomag legalább novemberig mérsékli az energiaár-emelkedés hatásait. Ha az energiaválság nem eszkalálódik, akkor az új kormánynak nem jelenthet gondot az eddigi intézkedések meghosszabbítása, amely nagyjából a GDP további fél százalékát tenné ki – emlékeztet az UniCredit, majd hozzáteszik: a jövő évi támogatás viszont már nagyobb feladat lesz.

A programjában az FdI nyíltan állást foglalt az európai szinten bevezetendő gázár-sapka mellett.

Ebben egyetértés van a Draghi-kabinettel, vagyis a jobboldal kormányon jelenlegi olasz kormány energiapolitikáját folytathatja EU-s szinten. Eközben belföldön megkezdhetik az elektromos áram és a gáz árának szétválasztását, ennek költsége az UniCredit szerint menedzselhető lenne (márciusig 3-4 milliárd euróval számol a bank), és a 2023-as költségvetés tartalmazná ezt az összeget.

A vállalatok és a háztartások energiaszámlái okozta terhek mérsékléséhez forrásokat kell találni, és az FdI már a kampány során kijelentette, hogy az államkasszában a vártnál magasabb infláció miatt jelentkező többlet-adóbevételeket fogják erre a célra felhasználni, és megtartják az energiavállalatokra kivetett különadót is. Meloni nyilvános kijelentéseiből az UniCredit arra következtet, hogy az olasz jobboldal a költségvetési hiány növelését egyfajta végső megoldásnak látja, és a gázárplafon bevezetéséig mindenképp el akarja kerülni a magas olasz államadósság-ráta miatt. Ebben viszont komoly nézeteltérés van Meloni és Matteo Salvini, a Liga elnöke között, aki szintén tagja a koalíciónak. Mivel azonban az FdI-nek sokkal nagyobb lesz a súlya az új kormányban, vélhetően az ő elképzelésük érvényesül majd a költségvetéssel kapcsolatban is.

Hatalmas adótervek, amelyek inkább tűnnek álmodozásnak

A jobboldali erők egyik legfontosabb ígérete a lakosság és vállalatok adóterheinek mérséklése. Noha a pártoknak eltérő elképzelése van arról, hogy miképp vezetnék be az egykulcsos adót, az UniCredit arra következtet a pártok vezetőinek megnyilvánulásaiból, hogy az egykulcsos adó bevezetése fokozatos lehet (ha erre sor kerül). Első körben például a 2019-ben - épp a Liga által - bevezetett 15%-os egykulcsos adó kiterjesztéséről dönthetnek. Ezt az adónemet azok a kisvállalkozók és kézművesek választhatják, aki éves jövedelme 65 ezer euró alatt van, és az UniCredit szerint 100 ezer eurós jövedelemre terjeszthetik ki a küszöböt a 2023-as büdzsében. Az intézkedés mindössze 5 milliárd eurójába kerülne a költségvetésnek, cserébe megkönnyítené a magánvállalkozók adózását.

Ezen felül a vállalatok adóterheit is mérsékelné a szélsőjobboldali koalíció, mégpedig úgy, hogy az előző évek profitjához képest jelentkező többletprofitot 15%-os egységes adókulccsal adóztatnák, ezt az intézkedést az egész pártszövetség felkarolta. Az UniCredit szerint ez az intézkedés már kevésbé tűnik átgondoltnak, ugyanis a gazdasági növekedés éveiben a kormányzat adóbevételektől esne el, ráadásul az egyébként is bonyolult olasz adórendszer még bonyolultabbá válna tőle. Az intézkedést ezért a bank szerint leghamarabb jövőre ültetik át a gyakorlatba, ha egyáltalán megvalósul.

Legutolsó lépésként a kormányzat kiterjesztené a 15%-os egykulcsos adót minden vállalatra és háztartásra, de ennek megvalósulása is erősen kérdéses a döntés várható költségei miatt.

A bank közgazdászai nem tudnak róla, hogy a jövőbeli kormánypártoknak van-e becslése a tervezett intézkedés költségeiről, de jelen pillanatban nem is látják semmi értelmét a számolgatásnak, hiszen még a tervezett adócsökkentés részletei sem ismertek. A bank elemzéséből viszont látszik, hogy erősen szkeptikusak az intézkedés kivitelezhetőségével kapcsolatban.

A legfontosabb kérdés természetesen az, hogy a tervezett adócsökkentéseket miből finanszírozzák majd - hívja fel a figyelmet az UniCredit, és szerintük nincs új a nap alatt: a vállalati- és lakossági adócsökkentést sürgetők úgy érvelnek, hogy az adóterhek mérséklődése támogatja majd a gazdasági növekedést, és kifehéríti a gazdaságot, azaz mérsékli majd az adóelkerülést. A bank elemzői azonban felhívják a figyelmet, hogy a bonyolult adórendszer átalakításának előre megbecsülhetetlenek a hatásai, és az sem feltétlenül igaz, hogy az adócsökkentések majd jelentős többlet-növekedést hoznak. Összességében tehát a bizonytalanságra helyezik a hangsúlyt az olasz adótervekkel kapcsolatban.

Sőt, mivel a jövő évtől az olaszoknak ismét igyekezniük kell javítani a fiskális pozíción, az adócsökkentés teljes formájában szinte megvalósíthatatlan az UniCredit szerint.

Az adócsökkentések időzítése sem mindegy



A legutóbbi példa, amit egy nagy európai gazdaságban az adócsökkentésre láttunk, kifejezetten kijózanító volt. Az új brit kormány jelentős adócsökkentést jelentett be, amely 6 hónap alatt 45 milliárd font kiesést jelentett volna az államkasszának. A bejelentésre a font történelmi mélypontra, paritás közelébe gyengült a dollárral szemben, a Bank of Englandnek pedig eszközvásárlásokkal kellett stabilizálnia a kötvénypiacot az eladási hullám közepette. Az olasz adócsökkentési terveket olvasva (amelyek első blikkre még a brit terveknél is radikálisabbnak tűnnek) azonnal eszünkbe jut a brit példa, de azt fontos hangsúlyozni, hogy a leendő olasz kormány több lépésben tervezi megvalósítani az adócsökkentést, ráadásul mindez még csak ötlet szintjén merült fel. A brit intézkedés viszont már konkrét törvényi rendelkezés formájában jelent meg, ráadásul akkor, amikor a brit gazdaság súlyos ikerdeficittel küzd és recesszió előtt áll. Az adócsökkentések valóban kedvező hatással lehetnek a gazdaságra, de azok időzítése is kulcsfontosságú.

Mit kezd a magas munkanélküliséggel a kormány?

A jobboldali koalíció egyik céljának azt fogalmazta meg, hogy csökkentse a munka adóterheit, amelyek jelenleg is nagyon magasak Olaszországban. Meloni azt ígérte, hogy a munka adóját 5%-ponttal csökkenti (a munkaerőköltség teljes százalékában), az UniCredit szerint ennek kéne az új kormány fő prioritásának lennie.

A munkára rakodó terhek az egyes európai országokban. Forrás: UniCredit Bank.

A korábbi kormányok már tettek lépéseket a munkára rakodó terhek csökkentésében, a Draghi-kormány például kezdetben 1%-ponttal mérsékelte az alacsony jövedelműek adóját, majd ezt 2%-ra növelték. Az UniCredit szerint minden olyan törekvés üdvözlendő, amely az olaszok adóterheit mérsékelné, hiszen jelentősen javítaná a vállalatok versenyképességét, de ahhoz, hogy ennek a költségvetési hatását meg lehessen becsülni, ismerni kell a kedvezményezettek körét, az adócsökkentések struktúráját, valamint a bevételkiesést ellensúlyozó intézkedéseket (példaként említik, hogy Matteo Renzi korábbi, 4%-pontos adócsökkentése az évi 24 ezer euró alatt keresők számára 10 milliárd euróba, a GDP 0,6%-ába került).

Meloni nyilatkozataiból az következik, hogy az adókedvezmény az évi 35 ezer euró alatt keresőket érintené, így a személyi jövedelemadó csökkentése – a párt saját becslése szerint - a GDP kevesebb mint 1%-ának megfelelő összegbe, 16 milliárd euróba fájhat.

Ezen felül az FdI a munkaerőintenzív vállalatok adóterheinek mérséklésére készül, hogy ezzel ösztönözze a foglalkoztatást. Az eddig megnyilvánulások alapján arra lehet számítani, hogy a munkaerőköltségek arányában nő majd az adókedvezmény. Ezen felül a leendő kormány a munkaerőpiaci alkuk rendszerébe is szeretne belenyúlni, a bértárgyalási mechanizmusok gyengeségeinek kijavításával, hogy visszaszorítsák a fekete foglalkoztatást, ösztönözzék a nők foglalkoztatását, valamint javítsák a termelékenységet. Ezek az intézkedések az UniCredit szerint üdvözlendőek, és egy részük már szerepel az elfogadott helyreállítási tervben is.

Mi lesz az olasz jóléti állam sorsa?

A jobboldali koalíció célja, hogy eltörölje a pár éve bevezetett alapjövedelmet (amely valójában nem felel meg a juttatás eredeti elképzelésének), és helyette a legsérülékenyebbek és a munkára képtelenek támogatását céloznák meg. A munkaképesek számára a jobboldal kormányon továbbképzési lehetőséget biztosítana, és összességében növelni szeretnék a munkaerőpiaci aktivitást – ez volt az 5 Csillag Mozgalom egyik legfőbb ígérete, amelyet viszont kormányon nem tudtak végrehajtani.

Bár a részletek még itt sem ismertek, de a szociális juttatások átalakításával a kormány nagyjából 10 milliárd dollárt spórolhat, amely az adócsökkentés fedezete lehet.

Kissé bonyolítja a helyzetet, hogy az olasz szélsőjobb eközben az alapnyugdíj emelését is megígérte (jelenleg 600-800 euró körül mozognak a legalacsonyabb nyugdíjak Olaszországban), amelyhez jelentős költségvetési források kellenének. Az UniCredit úgy gondolja, hogy mivel az olasz költségvetési mozgástér kifejezetten szűk, és közben a kormánynak a háztartások és vállalatok energiaterheit is mérsékelnie kell költségvetési forrásból, a nyugdíjemelés ígérete rövid távon nem betartható. A FdI ugyanakkor azt is megígérte, hogy felfüggeszti a várható élettartamhoz köthető nyugdíj-korhatárt (jelenleg ez magas, 67 éves korhatárt jelent), és korkedvezményes nyugdíjat is bevezetnének, viszont az EU ezt a lépést biztosan szigorúan kezelné az UniCredit szerint, az előző években ugyanis komoly törekvések volt arra, hogy a GDP-arányos nyugdíjkiadások csökkenjenek. Ezt pedig az EU aligha veszélyeztetné egy ilyen reform jóváhagyásával.

A nyugdíjra fordított kiadások a GDP arányában. Forrás: UniCredit Bank.

Európa renitensei lesznek az olaszok?

Az olasz jobboldali szövetség két pártja, az FdI és a Lega is hagyományosan euroszkeptikus pártok, de az UniCredit emlékeztet, hogy a választási kampány során a jobboldali koalíció kifejezte elkötelezettségét Európa és az uniós integráció mellett. Nyilvános vitáiban Meloni nem bírálta az EU-t és az euróövezetet, azaz korábbi retorikájához képest mérsékeltebb álláspont felé mozdult el. Kiáltványában az FdI az európai integráció újjáépítését szorgalmazza, de nagy kérdés, hogy ez alatt mit is értenek pontosan. A bank véleménye szerint két nagy kérdés van jelenleg.

Először is nem világos, hogy az olasz jobboldal „Nemzetek Európája” elképzelése hogyan érvényesülhet majd a gyakorlatban. A bank elemzői a nyilvános nyilatkozatok alapján arra számítanak, hogy a párt „erősebb, de korlátozottabb Európát” akar: ez azt jelentené, hogy bizonyos területeken (például a védelem- és külpolitika) nőne az EU kompetenciája, míg más területeken a tagállamokhoz kerülne vissza az elsődleges döntéshozatal.

Elsősorban a fiskális politika lehet az, ahol az olasz jobboldal növelné a kormányok mozgásterét.

Erre jó lehetőségük lesz az EU költségvetési reformja során: a koronavírus-válságban a Bizottság felfüggesztette a szigorú deficit-szabályokat, és azok újratárgyalása éppen időszerű. Az UniCredit szerint arra számíthatunk, hogy a Bizottság is lazább, országspecifikusabb költségvetési szabályokat fog előterjeszteni, ami elfogadható lenne az olasz kormány számára is, a nagy kérdés viszont az, hogy az olaszok elfogadnák-e a többi ország által szorgalmazott szigorúbb szankciós mechanizmust arra az esetre, ha a költségvetési szabályoktól eltérnek egyes tagállamok.

A másik nagy kérdés, hogy a jobboldali olasz kormány hogyan viszonyul majd a tervezett szerződésmódosításokhoz, elsősorban a minősített szavazás kiterjesztéséhez. A minden tagállam számára vétójogot biztosító egyhangú szavazás intézményét sok kritika érte mostanában, mivel az jelentősen lassítja az EU döntéshozatali mechanizmusát és reakcióképességét, ezért annak megszüntetésére tettek javaslatot többen is, leginkább a külpolitika területén. A vétójog megszüntetését épp az olasz Mario Draghi és a francia Emmanuel Macron szorgalmazta idén, de a jobboldali olasz erők hatalomra jutásával ez a folyamat lassulhat a bank szerint. A reformtervezet belpolitikai törésvonalakat is felszínre hozhat, ugyanis az EU-párti Forza Italia (Silvio Berlusconi pártja) minden bizonnyal támogatná a minősített többségi szavazás felé történő elmozdulást.

Mire lehet tehát számítani?

Ezen felül a jobboldalnak számos egyéb reformterve is van (például az oktatás, kutatás-fejlesztés, infrastruktúra, turizmus, ipar) területén, de ezekre terjedelmi okok miatt nem tér ki az UniCredit elemzése. Az új olasz kormánynak még idén el kell fogadtatnia a 2023-as költségvetést, és a fentieket összefoglalva kijelenthető, hogy az UniCredit az olasz jobboldaltól óvatos kezdést és a Draghi-féle irányvonal folytatását várja, amely összhangban lenne az Európai Bizottság fiskális szabályaival is.

A bizonytalanságok jövőre kezdődhetnek, amikor az új kormány elkezdi megvalósítani ígéreteit, elsősorban az adócsökkentést.

Ahogy fentebb írtuk, a legtöbb választási ígéret valószínűleg jelentős költségekkel jár, és nagy mennyiségű költségvetési forrás lekötését igényli. Ezért a bank elemzői úgy vélik, hogy a kormánynak elkerülhetetlenül választania kell majd az ígéretei közül, de legalábbis fokozatos megközelítést kell alkalmaznia a végrehajtásukkor, hogy garantálni tudja az olasz államháztartás stabilitását. Ez még nagyobb kihívásnak tűnik egy olyan időszakban, amikor nagy a valószínűsége egy recessziónak, és amikor az EKB szigorítási ciklusa az államkötvényhozamok gyors átárazódását idézi elő. Mindkét tényező jelentősen csökkentette egy új kormány képességét az expanzív költségvetési politika végrehajtására, és növelte annak szükségességét, hogy a költségvetési mutatók (hiány és adósság) javítására összpontosítson, miután azok jelentősen romlottak a koronaválság során 2020-ban. Az UniCredit végül megjegyzi:

Az Egyesült Királyság kormányának a jelentős költségvetési lazításról szóló bejelentésére adott piaci reakció olyan tanulság, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Címlapkép: Getty Images