Felfedték a kínaiak, hogy mire készülnek az elkövetkező években

Ismertette 2035-ig szóló általános fejlesztési céljait a Kínai Kommunista Párt (CPC) a vasárnap megnyílt 20. pártkongresszuson. Eszerint jelentősen növelni a gazdaság erejét, a tudományos és technológiai képességeket, erőteljesen bővíteni, egy közepesen fejlett ország szintjére emelni az egy főre jutó GDP-t, csatlakozni a leginnovatívabb országok köréhez "nagy önállósággal, a tudomány és a technológia erejével" - írja az MTI. A kínai vezetésre a következő években számos kihívás vár, és kérdéses, hogy ezeket hogyan lehet megoldani.

A fejlesztési célok között szerepel a modernizált gazdaság kiépítése, új fejlődési minta kialakítása, új iparosítás, informatizálás és mezőgazdasági modernizáció megvalósítása, a kormányzati rendszer korszerűsítése, valamint a népi demokrácia rendszere egészének javítása, "törvényen alapuló ország, kormány és társadalom építése".

Ugyancsak célként jelölték meg, hogy Kína vezető országgá váljon az oktatás, a tudomány és a technológia, a tehetség, a kultúra, a sport és az egészségügy terén

Biztosítani kell emellett, hogy az emberek jobb és boldogabb életet éljenek; új szintre kell emelni az egy főre jutó jövedelmet; a teljes népességen belül jelentősen növeli kell a közepes jövedelmű csoport arányát; egyenlő hozzáférést biztosítani az alapvető közszolgáltatásokhoz; modern életszínvonal biztosítani vidéken, elérni a hosszú távú társadalmi stabilitást.

Az ismertetett célok között szerepel mindezek mellett a környezetbarát munka- és életfeltételek széles körű kialakítása, a csúcs elérése után a szén-dioxid-kibocsátás folyamatos csökkentése, a környezet alapvető javítása, valamint a nemzetbiztonsági rendszer és a nemzetbiztonsági képesség átfogó megerősítése, a honvédelem és a fegyveres erők korszerűsítése.

Az eseményen Hszi Csin-pint kínai elnök kijelentette azt is, hogy támogatni fogják a születésszámok növekedését, miután a kínai népesség fogyásnak indult. A kormány az előző években eddig is több intézkedést hozott a termékenység beindítására (például felfüggesztették a két gyermek politikát), de ezek sikeréhez a szakértők nem fűznek sok reményt.

A kínai gazdaság elképesztő fejlődésen ment át az elmúlt 40 évben, a növekedés üteme rendre felülmúlta a várakozásokat. Az utóbbi néhány esztendő viszont már nem sikerült olyan rózsásra, Kína strukturális lassuláson esik át, idén és jövőre is egészen alacsony, 2-4% körüli növekedést láthatunk majd. Az ország komoly nehézségekkel küzd: a vállalati szektor el van adósodva, az ingatlanszektorban fújódó buborék épp most pukkad ki, emellett a szigorú koronavírus-politika is visszaveti a gazdaságot. A technológiai szektor kilátásait rontja a Kommunista Párt egyre aktívabb beavatkozása a gazdaságba, az ellátási láncokban betöltött kritikus szerepük a Nyugattal kibontakozó új hidegháború kapcsán a jövőben némileg leépülhet. Eközben a népesség fogyásnak indult, pedig a népességnövekedés egy fontos tényezője volt a kínai növekedésnek. Kína közepesen fejlett országnak tekinthető, és egyelőre nem látszik, hogy a belátható időn belül fejlett országgá válnának. A Kínai Kommunista Párt gazdaságpolitikai fronton most olyan problémákkal szembesül, amelyre jó ideje nem volt példa.

