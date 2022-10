Drága mulatság a forint megmentése, olcsóbb, ha mindig vigyázunk rá

Az már senkinek sem meglepetés, hogy a forint gyengülő trendben van az euróval szemben, hiszen amíg korábban a magas nyomású gazdaság receptje, addig most a válságok taszították a mélybe a hazai devizát. Ez ellen ilyenkor szinte tehetetlennek tűnik a gazdaságpolitika. Amíg korábban éves szinten kb. 5%-ot esett a forint, idén már ennek a többszöröse a gyengülés. A tartósan 400 forint feletti árfolyammal és az innen is folytatódó leértékelődéssel egy új helyzet alakult ki: a hazai deviza „rossz társaságba” keveredett.

Már nem kell annyira szomorkodnia Recep Tayyp Erdogan török elnöknek, amikor a tanácsadói megmutatják neki a világ legtöbbet gyengülő devizáit. Ahogy telik-múlik az idő, a török líra mellett ugyanis szépen lassan megjelenik a forint is. A magyar fizetőeszköz az egyik legtöbbet gyengülő deviza lett idén (az említésre méltóak közül), megközelítve az évek óta árfolyamválságban lévő törökök leértékelődésének a mértékét.

Pedig ennek egyáltalán nem kellene így lennie. A régiós devizák viszonylag szépen tartották magukat mind a Covid-válságban, mind a háború kirobbanását követően, a forint azonban már nemcsak a régió feketebáránya, hanem a tágabb értelemben vett felzárkózó térségben is a gyengén teljesítő devizák között van. Ennek az az alapja, hogy amíg jól mentek a dolgok, a jegybank extrém alacsony szinten tartotta a kamatot, hogy növekedési előnyre igyekezzen szert tenni, ami fokozatos leértékelődési nyomás alatt tartotta a forintot. A néhány százalékos éves gyengülés azonban megtöbbszöröződött a válságok beköszöntével.

A forint rendre a szakadék széléről, vagyis történelmi mélypontjai közeléből vágott neki az elmúlt években az összes krízisnek, így aztán nem meglepő, hogy előbb-utóbb bele is esett, új egyensúlyi árfolyamokat kijelölve a korábban ismeretlen zónákban. Idén ebben az is nagy szerepet játszik, hogy ahogy telik az idő, úgy csökken az esélye annak, hogy a kormány még idén megegyezik az EU-val, ezzel egyre idegesebbé válnak a befektetők a vita elmérgesedése, illetve a forrásvesztés kapcsán. A fiskális politika tehát nem kelhet a befektetők megnyugtatására, hiszen az EU-s viták fokozzák az aggodalmakat, miközben az ezermilliárdos év eleji költekezések és az ugyanekkora adóemelések (különadók) egyaránt felfelé hajtják az egyébként is magas inflációt, ami mára az ország egyik legnagyobb problémájává vált.

Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy az elmúlt időszakban változóban van a befektetői kép Magyarországról: a költségvetés kilyukadt, az EU-viták miatt nem kapunk eurót az uniótól, a külkereskedelem sosem látott hiányt mutat a magas energiaárak miatt, az infláció pedig elszállt, és nem is látszik, hogy konszolidálódna. A Covid utáni helyreállást (2021-ben) nem használta ki a kabinet a büdzsé konszolidálására, mert a választásokra készült, így a költségvetés ma már kényszerpályán van.

A megbomló makroegyensúly és az uniós viták miatt a leminősítések kapujában lévő ország stabilitásának megőrzéséhez (a forrásbevonásnak és a forintnak) ebben a helyzetben a legfőbb támasza nem lehet más, mint a nagyon magas kamatszint. Az új történelmi mélypontotokat azonban éppen a kamatemelési ciklus lezárása jelölte ki a forint számára, az MNB ugyanis 13%-os kamatszinten bejelentette, hogy megáll, miközben az infláció rakétázik. Ez egyrészt azért gond, mert a piac még nem látja a hazai infláció tetejét, másrészt a világ nagy jegybankjai folyamatosan szigorítanak. Amíg az elmúlt hónapokban az emelkedő inflációval párhuzamosan növekvő kamat adott egy viszonylagos támaszt a forintnak, addig a kamatemelési ciklus lezárásának bejelentése óta az utolsó mankóját is elvesztette a hazai deviza.

Bizonyára a 125 bázispontos szeptemberi emelést olyan nagynak ítélték, ami stabilitást nyújt a forintnak 13%-on tetőző kamat mellett, ám valójában a kisebb, pl. 75 pontos, de az év végéig folytatódó ciklus segített volna a devizának. A forintot ugyanis támogatták volna a további kamatemelési ígéretek, amely az év végén 14-16% között tetőzhetett volna, a ciklus lezárása viszont azt jelentette: tárt karokkal várjuk a „spekulánsokat”. A kamatemelések leállítására megjelentek a piacon a forint gyengülésére játszók, a hazai deviza pillanatok alatt 430-as szinten találta magát az euróval szemben. Erre reagálva egyetlen nap alatt egészen 18%-ra emelte az MNB a kamatot. Így jutottunk el oda, hogy már októberben magasabb a kamatszint, mint amit pár hete még az év végére árazott a piac, miközben továbbra is gyengébb a forint, mint amikor a ciklus szeptemberi zárásakor volt. Hogy 13 vagy 15%-os kamat mellett van-e piaci alapú hitelezés, az jó kérdés. Hogy 18%-on nincs hitelezés, az biztos, és az is, hogy a kamat hirtelen, 500 bázispontos emelése sudden stoppal ér fel azoknak, akik hitelre szorulnak.

De az MNB-nek már nagyon erőset kellett lépnie a megállíthatatlanul eső árfolyam miatt. Hiszen a dilemma már úgy szólt, hogy vagy a világ legrosszabb devizája lesz a forint vagy drasztikusat húznak. Természetesen az utóbbit kellett választaniuk. Az ilyen mértékű emelés – amit általánosságban egy jegybank nem egy nap, hanem egy év alatt hajt végre – azt sugallja, hogy a jegybank veszélyben látta a pénzügyi rendszer stabilitását és olyan inflációs spirál kialakulásának kockázatát sejthette a forint leértékelődésén keresztül, amire már nem biztos, hogy hatással bírna, ha folytatódik az esés.

Az árfolyam ráadásul éppen akkor döntögetett új rekordokat a kamatciklus zárása után, amikor évtizedes csúcson van az infláció, a lakosság egyre nagyobb és nagyobb pénzromlást vár, és a vállalatok elkezdték tervezni a jövő évet. Így már nem csupán az emelkedő alapanyagárakkal, a dráguló szállítási költségekkel, a magas infláció miatt a korábban tervezettnél nagyobb béremelésekkel, illetve az energiaszámlák sokszorozódásával kellet kalkulálniuk, hanem azzal is, hogy az üzleti tervben a korábbi 400-as euró/forintot átírják 450-re, ami újabb, nem kis lökést adhat az inflációnak. Ez pedig azért súlyos probléma, mert az elszabaduló várakozások mellett tartósan magas lehet az infláció, amit csak nagyon hosszú ideig magas szinten maradó kamattal (súlyos reálgazdasági áldozattal) lehet letörni. Ilyen problémákkal Magyarország évtizedek óta nem nézett szembe.

De mint mindenből, ebből is tanulhatunk. Először is azt, hogy a magas nyomású gazdaság (extrém laza monetáris politika) erőltetése könnyen tévútra vihet, amikor a gazdaság a potenciális szintje felett teljesít békeidőben; hiszen a nehezebb gazdasági környezetben olyan súlyos alkalmazkodás lehet a vége, amitől lefagy a gazdaság. Vagyis, ha jó időkben 100-200 bázispontot próbálunk „csenni” a kamaton, hogy még kedvezőbbek legyenek a makroszámok, akkor a rossz időkben ennek többszörösét, 800-1000 bázispontot veszítünk (ha csak a régióhoz viszonyítunk). A magyar gazdaságpolitikai mix (unortodox monetáris politika és költségvetési alkoholizmus) mellett az önálló monetáris politika konjunktúra idején vélt előnyei valódi és súlyos hátrányt okozhatnak válságos időkben; ha jó időkben gyengülő trendben van a forint, akkor a rossz időkben közel kerülhet a világ legrosszabb devizáihoz. Ha tanulunk ebből, akkor lekerülhetünk arról a grafikonról, amit Erdogan nézeget.

Címlapkép: Getty Images