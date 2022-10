Perlusz László: félő, hogy az MNB lépése kiszárítja a hitelpiacot, lefelé tartó spirálba kerülhet a gazdaság

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint fennáll a veszélye annak, hogy a jegybank pénteki lépése kiszárítja a hitelpiacot. A jegybank drasztikus monetáris szigorítást hajtott végre, amelynek eredményeképp a vállalatok kevésbé juthatnak hitelhez, visszaeshetnek a beruházások, és egy lefelé tartó spirál alakulhat ki. A VOSZ kormányzati segítséget sürget, ami az állam érdeke is. "Ha csak a cégek 10 százaléka csődbe megy, akár 2000 milliárd forint körüli összeg is hiányozhat az államkasszából, ami még tovább növelné a hiányt" - mondta a Portfolio-nak Perlusz László, a VOSZ főtitkára.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének a főtitkára szerint a Magyar Nemzeti Bank pénteki, drámai mértékű kamatemelése miatt fennáll a veszélye annak, hogy ténylegesen leáll a cégek piaci alapú hitelezése. "A bankok már eddig is nagyon visszafogottak voltak a hitelezésben, mert a megugró energiaköltségek miatt nagyon megemelkedtek a cégek kockázatai. Erősen emelkedtek a kockázati felárak, vagyis a hitelnyújtási költségek" - mondta Perlusz László, aki szerint

Ezzel az újabb lépéssel az MNB félő, hogy kiszárítja a hitelpiacot.

Ha pedig nincs hitelezés, akkor nincs beruházás, ez pedig megállítja a gazdaság növekedését, és egy lefelé tartó gazdasági spirált indíthat el – sorolta a drámai monetáris szigorítással kapcsolatos aggályait Perlusz László.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára megjegyezte azt is, hogy ugyan üdítő kivétel még jelenleg a vállalkozások számára a Széchenyi-kártya, amely 0,5 és 3,5 százalék közötti kamatozású termék, és maximum 10 éves futamidőre nyújt kölcsönt. Ez viszont „csak” 400 millió forintos fejlesztésig jó. E feletti forrásigény esetén pedig óhatatlanul jönnek a piaci kamatozású termékek.

Már a rendkívüli kamatemelés előtt egy mikro-, kis- vagy éppen középvállalkozás számára 15 százalék körül volt a hitelkamat egy pártízmillió forintos kölcsön esetén Ez az újabb szigortás után tovább emelkedhet - montda Perlusz László. Már eddig is nagy problémákat jelentett a cégek számára a szárnyaló energiaár, amit szintén ki kellene valahogy termelni, a hitelkamatok drasztikus emelkedése pedig egy újabb sokk.

Hasonlóan vélekedett Parragh László, az MKIK elnöke is, aki szintén a Portfolio-nak beszélt az aggályairól pénteken. "A vállalatok már egyébként is súlyos energiasokkot élnek át, most ezt egy hitelsokk is tetézi" - reagált az elnök az MNB lépésére. "A hitelpiac kiszáradását, a beruházások visszaesését, vállalatok ezreinek a csődjét és a munkanélküliség növekedését hozza el az MNB váratlan döntése" – mondta Parragh László.

A vállalkozókat képviselő szervezetek tehát egyre inkább aggódnak amiatt, hogy az MNB lépése kiszárítja a hitelpiacot, ami a vállalatok túlélésével kapcsolatos aggodalmakat vet fel.

"Kértük a kormányt, hogy a feldolgozóipari cégeken kívül is terjessze ki más vállalattípusokra is a rezsiterhek egy részét átvállaló programot. Még nem kaptunk választ. Tisztában vagyunk a költségvetés helyzetével, hogy ez nem lesz egyszerű" – részletezte a helyzetet Perlusz László.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára szerint valamilyen további lépést azonban muszáj a cégek felé meglépnie a kormányzatnak. „Körülbelül 22 ezer milliárd forint adó- és járulékbevétele van a költségvetésnek a cégek befizetéseiből. Ha csak a cégek 10 százaléka csődbe megy, akár 2000 milliárd forint körüli összeg is hiányozhat az államkasszából, ami még tovább növelné a hiányt. Talán jobb, ha a cégeknek ehelyett valamekkora költségüket állják, és akkor megmaradnak adófizetőként, nem beszélve arról, hogy tovább tudják foglalkoztatni a munkavállalóikat” – zárta gondolatait Perlusz László.

