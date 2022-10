Minden eddiginél több egynapos betétet kötöttek le a bankok az MNB-nél 18%-os kamaton

Az MNB keddi egynapos betéti gyorstenderén 1549,220 milliárd forint betétet ajánlottak fel a bankok 18,0 százalékos kamatra, és a jegybank a teljes összeget befogadta - közölte a jegybank a honlapján. Ez eddig az egynapos betéti gyorstenderek rövid történetében a legnagyobb lekötött összeg.

A hétfői tenderen 1201,200 milliárd forint volt a felajánlott és elfogadott összeg, a szombati munkanapon tartott tenderen 752,940 milliárd forint, míg pénteken, az első tenderen 994,790 milliárd forint volt. Aznap jelentette be az MNB az 500 bázispontos kamatemelést, ugyanis előtte nap az egyhetes tenderen még 13%-os kamatot kínált fel, majd a forint történelmi mélypontja láttán drasztikus kamatemelést kellett bejelentenie az MNB-nek. Ezzel párhuzamosan az egyhetes betéti tender kikerült az eszköztárból tegnaptól, és most csak egynapos tenderekkel operál az MNB, amelyeken a jelek szerint péntek óta egyre több likviditást kötnek le a bankok.

Virág Barnabás, a jegybank alelnöke október 14-én, pénteken jelentette be: a pénzpiaci stabilizáció érdekében több intézkedést vezetett be az MNB, emellett arról is döntöttek, hogy az év végéig közvetlenül a jegybank biztosítja az energiaszámla fizetéséhez szükséges devizát. Ezekről és az intézkedések értékeléséről több cikkünk is született:

Azóta a forint jelentősen erősödött 428 körülről mára átmenetileg 412-ig, majd estére 414-ig visszagyengült a forint.

