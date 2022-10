Odaszúrt a jegybankár a brit kormánynak: Ez vár mindenkire, aki szembemegy a valósággal

A francia központi bank vezetője arra figyelmeztetett, hogy a brit kötvénypiacokon a közelmúltban tapasztalt zavarok jól mutatják, hogy a kormányok mire számíthatnak, ha szembemennek a jegybanki szigorításokkal - írja a Financial Times

François Villeroy de Galhau, aki az Európai Központi Bank kamatmeghatározó tanácsának tagja, egy interjúban elmondta, hogy a brit kormány hitelfelvételi költségeinek hirtelen emelkedése rávilágított a központi bankok és a törvényhozók közötti következetes gazdaságpolitika fontosságára.

A brit kormány szeptemberben fedezet nélküli, 45 milliárd fontos adócsökkentést jelentett be, egyébként is rossz egyensúlyi környezetben. A kormány bejelentésére szétverték a brit fontot, eladási hullám kezdődött a kötvénypiacon. A kormány azóta teljes fordulatra kényszerült, és a pénzügyminiszternek is távoznia kellett.

A Banque de France elnöke hangsúlyozta a fiskális expanzió kockázatait a gyorsan emelkedő kamatlábak idején: "Ha inflációellenes monetáris politikát folytatunk, és kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy a fiskális politika nem fogja-e táplálni az inflációt, akkor valóban egy ördögi kör kialakilását kockáztatjuk".

A kötvények eladása miatt a Bank of England kénytelen volt beavatkozni, hogy megállítsa a brit nyugdíjszektor egyes részeinek összeomlását, ami a Banque de France kormányzója szerint a nem banki pénzügyi szereplők sebezhetőségére hívja fel a figyelmet. Szerinte emiatt globálisan is szigorúbb pénzügyi felügyeleti intézkedésekre lenne szükség.

Villeroy elmondása szerint a brit helyzet uralta az IMF és a Világbank múlt heti washingtoni éves találkozóit. Villeroy azt is elmondta: ezek után nem várható, hogy a nagyobb euróövezeti kormányok megismétlik a brit hibát.

Bár a valutaövezet kormányai még nem szembesültek az Egyesült Királyságban az elmúlt hetekben tapasztalt zavarokat, nagy összegeket költenek arra, hogy tompítsák az energiaárak emelkedése által a vállalkozásokra és a háztartásokra mért csapást. Közgazdászok, köztük az IMF munkatársai úgy vélik, hogy az energiacsomagok növelik a magas infláció kialakulásának kockázatát.

Villeroy szerint azonban az európai intézkedések megalapozottak. Franciaország 4%-ra korlátozta a villamos-energia árak emelkedését, és ez hozzájárult ahhoz. hogy az infláció Európában az egyik legalacsonyabb Franciaországban. Villeroy szerint azonban fontos, hogy ezek az intézkedések átmenetiek és célzottak legyenek.

Címlapkép: Getty Images