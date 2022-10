Döntött a kormány: jövőre sem kell reklámadót fizetni!

A kedden a parlamentnek benyújtott őszi adócsomagba rejtette el a kormány a reklámadót érintő változást: ennek értelmében 2023 év végéig 0% lesz a reklámadó kulcsa.

A kormány kedden még csak belengette ennek a lehetőségét, most pedig már egyre valószínűbbnek tűnik, hiszen a kormány nevében Varga Mihály pénzügyminiszter az őszi adócsomag keretében be is nyújtotta az erről szóló módosító javaslatot.

A 104 oldalas pdf 19. oldalán található az erről szóló módosítás.

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az 5. § (1)-(2) bekezdésekben foglaltaktól eltérően az adó mértéke 2019. július 1-jétől 2023. december 31-ig az adóalap 0%-a.”

A részletes indoklás így hangzik:

"A Magyar Reklámszövetség és társszövetségei által jelzett kezdeményezésre tekintettel a javaslat további egy évvel meghosszabbítja a hatályos szabályozás alkalmazásának határidejét, így az adó mértéke 2023. december 31-ig az adóalap 0%-a".

A mostani, reklámadót érintő javaslat érdekessége, hogy épp tegnap jelent meg a Magyar Reklámszövetség közleménye, amely már előrevetítette, hogy változás jöhet a reklámadó szabályozásban. A szövetség ugyanis azt kérte a kormánytól, hogy hosszabbítsák meg a reklámadó január 1-jéig tartó felfüggesztését a kialakult gazdasági válság miatt. A közlemény szerint Gulyás János, a szövetség elnöke Rogán Antallal, a miniszterelnök kabinetfőnökével folytatott megbeszélést a témában, és azt a választ kapta, hogy a kabinet megfontolja a kérésüket.

Emlékezetes, a kormány május 26-án jelentette be, hogy a költségvetés kiigazító csomag keretében adóemelésekről is döntött, részben a különadók emelésére, valamint új "extraprofitadók" kivetésére épített 800-900 milliárd forint értékben. Ennek keretében a kormány 15 milliárd forintos bevétellel kalkulált a reklámadóból a 2023-as költségvetésben (és ezt úgy kommunikálta, hogy a reklámadót sosem vezette ki a kormány, csak az alkalmazását függesztette fel átmenetileg), majd a későbbi években lassan növekvő bevételre számított a jövő évi büdzsé kivetítésében.

Címlapkép forrása: Getty Images