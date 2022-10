"Kazahsztánból és a Fülöp-szigetekről hozzuk a munkaerőt, a magyarok már nem akarnak három műszakban dolgozni"

Az elszálló energiaárak és a beszállítói láncok akadozása a vállalatok életére is erős hatással van. Van okunk az optimizmusra? Mi a cégek legnagyobb kihívásai az ellátási láncok kapcsán? Hogyan kezelhetők vállalati szinten az elszálló energiaárak? A forint árfolyamában is nagy volatilitást látunk, jó vagy rossz a vállalatok számára a gyenge forint? Mi a helyzet a munkaerőpiaccal? Hol tartunk majd egy év múlva? Többek között ezekről a kérdésekről beszéltek a Budapest Economic Forum 2022 konferenciának szakértői Nagy Viktor , a Portfolio vezető elemzőjének moderálásában.

"Nemrég elhatároztuk, hogy építünk egy 20 ezer négyzetméteres csarnokot 6 milliárd forintból. Míg a hasonló méretű régi épületben az üzemeltetési költségek 20 százalékát tette ki a gázár, addig ebben az új épületben nincs gázfogyasztás, így amiatt, hogy kevesebbet fogyaszt az új épület, 10 év alatt megtéríti a 6 milliárd forintos beruházási költséget. Azt gondolom, sokkal nagyobb a gazdaság alkalmazkodóképessége, mint ahogy azt becsüljük. Szerintem a következő években is 200 euró körül maradhat a gázár. Akik belföldre dolgoznak vagy nagyon el vannak adósodva, azok körében komoly problémái lehetnek." – mondta el Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. társ vezérigazgatója.

"Bár nekünk is vannak nehézségeink, mivel átíródnak az autóiparban érvényes szabályok és egyre inkább az ökölszabályok érvényesülnek, ha valaki ezekre felkészül, nincs ok a pesszimizmusra. Noha a háború alakulása természetesen közbeszólhat, de szerintem ahogy a covidot, úgy ezt az időszakot is túl fogjuk élni." – tette hozzá Szincsák Attila, a Denso Gyártó Magyarország Kft. alelnöke.

"A megrendeléseink kiválóak, forintban 18 százalékkal, euróban 8 százalékkal magasabb az árbevételünk, mint tavaly. A létszámunk 450 fővel nőtt az idén, de az ukrán munkavállalók nélkül nem tudnánk növekedni, annak ellenére sem, hogy 20 százaléknyi bért emeltünk. A beszállítói láncok a likviditásunkat nagyon erősen érinti, hiába dolgozunk óriási tartalékokkal.

Azt gondolom, mintegy 2 év kell ahhoz, hogy visszaálljunk az új normálisra, de ez nem az lesz mint 2019-ben vagy 2020-ban.

Egy új egyensúlyi szinten fognak az energiaárak stabilizálódni. Míg békeidőben 2,8 milliárd forint volt az energiaköltségünk, ez 2022-re főként csak az árfolyamváltozás miatt felment 4,5 milliárdra, de a mai energiaárak mellett 2023-ra már 10 milliárd forinttal is elégedett lennék." – hangsúlyozta Sinkó Ottó. A szakember az alábbi 3 fő prioritásukat emelte ki:

a készletszint normalizálása

az energiafogyasztás optimalizálása

az energiaárak vevőkre való áthárítása

Leginkább ezek befolyásolják a működést, így ezekben kell kialakítani a „new normal”-t.

"2019 év végéig a „just in time” rendszer felépítésén dolgoztunk, de a covid óta sikerült elérni, hogy annyit gyártunk, amennyit el is tudunk adni. A covidban mindenféle hiánnyal szembesültünk, de legyűrtök ezeket. A beszállítói láncok akadozása lett a normális, ma például már van konténer, de nincs elég ember.

Ebben az iparágban nagyon erős a munkaerőhiány, mi is Kazahsztánból és a Fülöp-szigetekről repülővel hozzuk a munkaerőt.

– mondta el Szincsák Attila, aki az energiaárak kapcsán hozzátette: a mi technológiánk szerencsére nem annyira energiaigényes, a költségek nagy része az épületüzemeltetésre megy el, de az év második felére dupláztuk a költségeket és még további 50 százalékos emelkedésre számítok. A nagyobb probléma a beszállítói láncokban, hogy a kisebb cégeknél alacsonyabb volt az előrelátás, ők most nagy problémákkal néznek szembe. A gyenge forint egy termelő cégnél soha nem káros, de ez a fajta marginnyereség nem itt landol. Exportra termelünk és szinte mi is mindent euróban veszünk, így ez indifferens nálunk. Azt gondolom, hogy egy év alatt a piac tisztulni fog, de nem várok nagy változásokat. A gazdaság ki fogja magát egyenlíteni. Amitől viszont félek, az a munkaerő kérdése.

Ma Magyarországon magyar ember, három műszakban, a gépiparban nem akar dolgozni. Nem véletlenül kerestünk mi is külföldi munkaerőt.

Sinkó Ottó kiemelte, hogy az árfolyam náluk is kimondottan fontos. A költségekben a bérekkel, az árréssel és az energiaköltségekkel kell számolni. Eddig az energia volt a stabil, de az most nagyon megváltozott, és az árfolyam miatt az anyagárak is. Ez a tél most a túlélésről és az optimalizálásról szól, egy év alatt a készletszintünket remélhetőleg tudjuk optimalizálni, addigra sok válasz kiderül az árak kapcsán is, a mi munkánkra továbbra is nagy a kereslet.

Érdekes kérdés, hogy ha kitör a béke, akkor az ukrán kollégáink hazamennek, ami újabb munkaerőpiaci problémákhoz vezet.

Egy recesszió viszont a munkaerőpiaci feszültséget csökkentheti. A kereslet-kínálat ma a világban sehol nincs egyensúlyban, hogy ez hol is van, az is kiderül egy év múlva.

Címlapkép forrása: Getty Images