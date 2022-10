Krisán László: Holnap bejelentés jöhet a kedvezményes hitelek folytatásáról

A KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója a Portfolio konferenciáján jelentette be, hogy már holnap ismertethetik a Széchenyi Kártya program 2023-as paramétereit. Szerinte az egyeztetések jól haladnak a kormánnyal az ügyről, és legalább egy évig szeretnék meghosszabbítani.

A válságban nincsen normativitás

- idézte Krisán László, a KAVOSZ Zrt.vezérigazgatója Demján Sándort a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján, majd hozzátette: "igazságtalanság az, hogy a koronavírus válság után nem jön enyhülés, és jön egy újabb válság." Van viszont egy jelentős különbség a koronavírus-válsághoz képest, ez pedig az, hogy a koronaválság ellen rendszeresen újra kell oltani, míg az energiaár-emelkedése csak egyszer fáj.

Krisán szerint az infláció nem pusztán pénzügyi infláció, hanem egy komplex folyamat. 20%-os infláció van, és be kell látni, hogy ennek még nincs vége - mondta. A fontos kérdés az, hogy a kamatpálya hogy fog alakulni. Ha a hitelezés leáll, mint 2008-ban, akkor nem lesz gazdasági növekedés.

Mert nem feltételezhetjük azt, hogy 20%-os kamatot a vállalatok ki tudnak termelni

- mondta Krisán. Amit tenni lehet, az az, hogy a támogatott hitelkonstrukciókat elő kell venni. A helyzet nem egyszerű: nem lenne jó, ha tovább nőne a kamat, de az infláció emelkedése is komoly terhet jelent - mondta.

A 20% feletti kamat a hitelezés leállását is hozhatja, ezzel is számolni kell - mondta.

A bankszektor stabil lábakon áll, sokkal stabilabb mint 2008-ban, és számukra nagyon kényelmes helyzet az, hogy 18%-ot kapnak a betétekre az MNB-től, ilyen kamatok mellett nem is szükséges a kkv-ket hitelezni - mondta. Krisán szerint nyilván nem ilyen egyszerű a helyzet, de a bankok biztosan felteszik majd a kérdést, hogy biztonságra játszanak-e, vagy ügyfeleket szerezzen.

A túl nagy likviditás inflációt gerjeszt, de a mostani inflációt nemcsak a likviditás okozta, hanem több dolog is hozzájárult. Emiatt csupán csak a kamatok emeléssel nem lehet leállítani az inflációt - mondta Krisán. Szerinte a nagy kamatemelés is segít, de önmagában nem oldja meg a problémát, és a magas infláció még egy ideig velünk fog maradni.

Krisán László hangsúlyozta, hogy a bankrendszer stabil, és ez nagyon jó dolog. Viszont arra kérte a bankokat, hogy a kisvállalatokra "ne darabként tekintsenek, hanem az emberi történeteket lássák meg a vállalatokban" - mondta Krisán, aki ezután a Széchenyi Kártyáról beszélt, amely még mindig működik.

A KAVOSZ vezetője elmondta, hogy már holnap bejelentések várhatók arról, hogy 2023-ban hogyan nézhet ki a Széchenyi Kártya.

Krisán azt szeretné, hogy legalább egy évvel hosszabbítsák meg, és a keretösszeg is fontos. Szerinte jól haladnak az egyeztetések a kormánnyal, ugyanakkor az is fontos, hogy az Európai Unió engedélyezi-e a meghosszabbítást. Emellett Krisán bejelentette, hogy a napokban új konstrukciókat is ismertethetnek majd.

Szerinte éhség van a piacon a hitelre, két hónap alatt 600 milliárd értékben jött igénylés támogatott hitelekre, de ebből csak 70 milliárd van leszerződve. Ezért arra kérte a bankokat, hogy segítsenek ezt az arányt feltornázni. Krisán szerint az is érdekes, hogy hogyan alakul az egyes hitelek iránti kereslet: a koronavírusban inkább azonnali likviditásra volt szükség, majd megnőtt a beruházási hitelek utáni kereslet, ma viszont mindenki ismét a likviditási hiteleket keresi, ez pedig az aggodalom jele a KAVOSZ vezére szerint.

Azt mondta Krisán László, hogy jelenlegi helyzetben nem szabad leállítani a beruházásokat, mert azok vihetik ki a vállalatokat a válságból. Felhívta rá a figyelmet, hogy a vállalatok körében még csak "pszichorezsi" van, a többség ugyanis nem tudja még, hogy mekkora lesz az energiaszámlája télen. Egyelőre csak várakozások vannak.

