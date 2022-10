Varga Mihály: A legnehezebb évünk jövőre lesz, de a recesszió elkerülhető

A 2010-es kormányváltás idején látott gazdasági nehézségekhez hasonlította a jelenlegi környezetet Varga Mihály pénzügyminiszter a Portfolio Budapest Economic Forum konferencián. A következő év nehéz lesz, de a miniszter optimista volt előadásában: szerinte helyes gazdaságpolitikával 2023-ban is elkerülhető a recesszió, 2024-ben pedig visszatérhetünk a 4% körüli, egyensúlyi növekedési pályára. Az ország finanszírozás Varga Mihály szerint továbbra is stabil, az idei hiánycél tartható, az államadósság pedig újra csökkenő pályára fog állni.

A kormány 2010-ben nagyon nehéz gazdasági helyzetben volt, de a bajt sikerült elhárítani, és a magyar gazdaság stabil növekedési pályára állt, 2019-re Magyarország lett az EU leggyorsabban fejlődő gazdasága – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Portfolio konferenciáján, amelyen az aktuális gazdasági helyzetet értékelte online előadásában.

Sajnos háborús időkben bonyolultabb a helyzet, mint 2010-ben volt

- mondta a miniszter, majd hozzátette: ilyenkor ugyanis mások bajával is foglalkoznunk kell, amelyek „hívatlanul is átjönnek a szomszédból.” A miniszter szerint napról-napra egyre jobban látszik, hogy az orosz-ukrán háború az egész kontinenst megrengeti, azokat is, akik Európa távolabbi részén élnek. Varga Mihály szerint ugyan Magyarország fizikailag közel fekszik a háborúhoz, a magyar gazdaság középtávú kilátásai mégis jobbak, mint ahogy azt a háború fizikai közelsége miatt gondolnánk.

Szerinte a háború közelsége jól érzékelhető a piaci várakozásokon, és ez érhető tetten az infláció alakulásában is. Ugyanakkor a kormánynak megvannak az eszközei a külső folyamatok ellensúlyozására, és szerinte a piacok ezt kezdik érzékelni.

Varga Mihály szerint helyes gazdaságpolitikával el lehet kerülni a recessziót, 2023-24 táján visszatérhetünk a növekedési pályára.

A miniszter három téma mentén folytatta előadását a kormány gazdaságpolitikájáról:

az államháztartási hiány helyzetéről,

a költségvetés finanszírozásáról,

valamint a növekedési kilátásokról.

A költségvetési egyensúly érdekében a kormány több fronton fellép: tavaly év végén 5,9%-ról 4,9%-ra csökkentették az idei hiánycélt, majd elhalasztották azokat a beruházásokat, amelyek még nem jutottak el a kivitelezési fázisba, valamint a költségvetési szerveknél takarékos gazdálkodást rendeltek el. Ezek mind hozzájárulnak, hogy a kormány tartsa magát a – gázbeszerzés nélkül számolt – 4,9%-os hiánycélhoz, de ennél jobb eredmény sem zárható ki. Szerinte fontos fejlemény, hogy 2022 május-júniusa óta a hiány érdemben nem növekedett, szeptemberben pedig 181 milliárd többletet ért el a költségvetés.

A második fontos mutató az államadósság. 2010-ben 80% feletti államadóssággal vették át a kormányzást, amit a pandémia kezdetéig 65%-ra mérsékeltek – emlékeztetett a miniszter, aki szerint ha nem jön a járvány, most még jobban is állhatnánk. „2010 óta az államadósság szerkezete is előnyösen változott: a külföldi kézben levő államadósság arányát 60%-ról 30-ra, a devizaadósság arányát 50-ről 25% alá javítottuk” – mondta. Emlékeztetett, hogy az államadósság negyedét a lakosság birtokolja, 2010-ben ez csupán 3% volt. A pandémia idején szerte Európában növekedtek az államadósságok, az eurózóna átlagos államadóssága 95% körüli, az EU-ban az adósság a GDP 88%-a – mondta.

Ebből a folyamatból mi sem tudtunk kimaradni, az adósságunk ismét megközelítette a korábbi szintet. A cél most az, hogy visszatérjünk a korábbi, csökkenő pályára

- mondta Varga.

A finanszírozásról Varga elmondta, hogy Magyarország finanszírozása a romló környezet ellenére biztosított, a magyar papírok többszörös túljegyzés mellett kelnek el az aukciókon. Az új lakossági állampapírok kibocsátása kapcsán elmondta, hogy két hét alatt több mint 1000 milliárd forint értékben keltek el ezek a papírok, ami azt bizonyítja, hogy „a magyar emberek szeretnek az államba befektetni.” A miniszter elmondta, hogy az ország finanszírozása a háborús helyzetben is stabil.

A GDP-kapcsán Varga Mihály azt mondta, hogy a végső cél a gazdasági növekedés megőrzése, az idén a kormány becslése szerint 4% lehet a növekedés. Emlékeztetett, hogy az IMF ennél optimistább, mert ők 5,7%-os növekedést várnak a 2022-es évre Magyarországon.

A legnehezebb évünk várhatóan a jövő esztendőben lesz

- mondta a miniszter, majd hozzátette: így is jó esély van rá, hogy a recessziót el tudjuk kerülni. A kormány jövőre 1% körüli növekedésre számít, 2023-24 környékén pedig visszatérhetünk a 4% környéki egyensúlyi növekedési pályára.

Összességében elmondhatjuk, hogy a helyzet nehéz, de nem reménytelen. Az elmúlt időszakokban Magyarország minden válságból erősebben jött ki, mint ahogyan belement, és a kormány számításai szerint most sem lesz ez másképp. A magyar gazdaság jó állapotban van, de a globalizált környezet miatt egy-egy ország visszaesése más ország teljesítményét is leronthatja. „Az elhúzódó háború szétzúzza az országokon átívelő ellátási láncokat, végső soron Európa gazdaságának egészén üt lyukat” – mondta, hozzátéve, hogy a kormány ezért pártolja a békét és a szankciók újragondolását.