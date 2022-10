Zuhanó forint, gázválság, elvesző EU-s források, rabszolgabér - mi lesz Magyarország sorsa?

Az előttünk álló gazdasági nehézségeknek a munkaerőpiacra is hatásuk lesz, azonban egyáltalán nem lesz olyan súlyos, mint amit a 2008-2009-es válságban láttunk. Számos szektorban továbbra is feszített marad a munkaerőpiac, a munkanélkülisági ráta 4% körülire nőhet. Erről is szó volt a Portfolio Budapest Economic Forum 2022 konferenciájának munkaerőpiacról szóló panelbeszélgetésén. Szó volt a bérek jövő évi alakulásáról, a forint árfolyamáról, illetve a kormányzati támogatásokról is.