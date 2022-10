Az EU átvészelheti a telet, de nincs megoldva a hosszú távú gázellátás

Az elmúlt bő egy évben rendkívüli események sorának lehetünk szemtanúi. Ilyen a dollár drasztikus erősödése, a globálisan szigorodó monetáris politika és a turbulens nyersanyagpiaci helyzet. Habár az elmúlt hetek némi enyhülést hoztak az utóbbi téren, a makrogazdasági kilátásokat ez aligha javítja érdemben. Ennek elsődleges oka, hogy főleg a kínálati oldalon továbbra is számos akna rejtőzik.

Az olajpiaci kínálat hamarosan beszűkül

A nyersolaj világpiaci ára június eleje óta érdemi csökkenést mutatott. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára szeptember végéig nagyjából 32 százalékot zuhant, az őszi mélypontján (84 dollár körül) az idei év januárja óta nem látott szintek körül alakult.

Az áresés legfőbb mozgatórugója a dollár rendkívüli erősödése, valamint a globálisan egyre inkább szigorodó monetáris politikai és kamatvárakozás volt, ami egyre borúsabb jövőképet fest az aggregált keresletről.

Kínálati oldalról ezzel szemben az olajpiac egy jóval komfortosabb pozícióban volt. Az orosz kőolajexport sokkal jobban állta a sarat, mint arra számítani lehetett. Globálisan nézve a kínálat nem szűkült be, mivel Kína és India egyre nagyobb arányban tért át az orosz importra, amelyhez igen nyomott áron tudtak hozzájutni.

Még mielőtt választ kaphattunk volna arra a kérdése, hogy ezen piaci folyamatok mentén meddig süllyedhet még az olaj ára, az OPEC+ közbelépett. Október elején a kartell napi 2 millió hordós kitermelés-csökkentést irányzott elő és az így kialakult kitermelési értéket 2023 végéig be is rögzítette. Persze azt fontos tudni ehhez, hogy az OPEC+ tagországok már eddig sem a potenciális maximális termelési kapacitáson működtek. A gyakorlatban a bejelentett kínálatcsökkentés inkább olyan 1,1 millió hordó körüli effektív visszaesést hoz. A hatás pedig nem maradt el: az olaj ára felpattant, újra megközelítve a 100 dolláros értéket. Miután a por elült, a fundamentumok ismét dolgozni kezdtek és jelenleg olyan 90 dollár közelében alakul az energiahordozó hordónkénti ára.

Hogy innen mennyit csökkenhet még? Az OPEC+ döntése mindenképpen limitálja a lejtmenetet.

Ahogyan szintén ezt teszi, hogy a tényleges Európai Uniós olajembargó december 5-én lép életbe a nyersolaj esetében, míg 2023. február 5-én a finomított termékek körét érintően is. Ez végeredményben globálisan nézve beszűkíti az olajpiaci kínálatot, mivel ebben a körben már aligha tudja Kína és India felszívni Oroszországból a kieső európai vásárlást.

A másik fontos tényező, ami még gátat szab az olaj árának további csökkenésének, hogy az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak felszabadítása hamarosan lezárul. Amennyiben ezt nem hosszabbítják meg, úgy a csökkenő kínálat mellett megnő a piaci kereslet, amit eddig az amerikai cégek a stratégiai tartalékból fedeztek.

Mennyi az annyi?

Ami az orosz olajra javasolt árplafont illeti, úgy tűnik, az EU megállapodott a mechanizmusról. Ugyanakkor a bevezetését követően még meglehetősen sok nyitott kérdés marad. Ezek közül a legnagyobb, hogy vajon mennyire lesz képes elérni a kívánt hatást, vagyis limitálni az orosz olaj globális áramlását és így az orosz olajbevételek jelentős megcsappantását. Sajnos az olyan nagy felvásárlók, mint India vagy Kína részvétele nélkül meglehetősen csekély az esély az átütő sikerre.

Ráadásul Oroszország megteheti, hogy csökkenti az exportját, felhajtva ezzel az olaj árát.

Mindezen tényezőket figyelembe véve, az ING nyersanyagpiaci elemzői arra számítanak, hogy a Brent ára az idei év hátralévő részében és 2023 első felében egyaránt a 90 dollár/hordó környéken alakulhat. Tekintettel azonban az OPEC+ által a közelmúltban bejelentett jelentős kínálatcsökkentésre, a globális piac valószínűleg ismét túlkeresletes lesz 2023 egészében, ami arra utal, hogy a kockázatok erőteljesen az előrejelzettnél magasabb árak irányába mutatnak.

Az európai gázpiacok kutyaszorítóban

Az európai földgázárak augusztus vége óta jelentős csökkenésben vannak. A csúcspontot követően mára már több mint 60 százalékos esést produkált az egyhónapos szállításra vonatkozó holland gáztőzsdén jegyzett ár, ami manapság már 120 euró körül mozog.

Az árak esésének legfőbb mozgatórugója, hogy a tél kezdetére sikerült megnyugtató szintekre tölteni a gáztározókat.

A már 90 százalék feletti telítettség azt is jelenti egyben, hogy a vártnál is gyorsabb volt a folyamat. Ráadásul csupán az a tény, hogy az EU valamiféle gázpiaci beavatkozáson is gondolkozik, számos spekulatív szereplőt a partvonalra késztetett, mivel igen jelentősen megnőtt a potenciális veszteség mértéke egy esetleges sikeres uniós beavatkozással.

Első ránézésre tehát sokat javult a helyzet és az esetleges árplafon bevezetése némi megkönnyebbülést ugyan hozhat a fogyasztóknak, de mégsem oldja meg az alapvető problémát. Mégpedig azt, hogy

a piac még mindig túlkereslettel küzd, ahogyan közeleg az egyre hidegebb idő.

Ahhoz, hogy a mostani árcsökkenés fenntartható legyen, a kereslet drasztikus csökkenésére lenne szükség az év leghidegebb hónapjaiban ahhoz, hogy a szűkös kínálattal mindez egyensúlyban lehessen. Az árak esetleges szabályozása a kereslet-kínálat fundamentális problémáját egyáltalán nem orvosolja, sőt akár némileg ellen is hathat.

Az Eurostat legfrissebb adatai alapján az Európai Unió gázfogyasztása 11 százalékkal múlta alul az elmúlt öt év fogyasztási átlagát júliusban. Még egy nyári hónapban sem sikerült elérni a 15 százalékos önkéntesen vállalt csökkentést. Meglehetősen nehéz lesz tehát ennek a célnak az elérése a téli hónapokban. Mindenesetre az már látszik, hogy számos iparvállalat mérsékelte a termelését az elszálló energiaköltségek miatt, ami így segíthet a kereslet szűkítésében, ám kétségtelen ára van a reálgazdaság szempontjából.

Mit hozhat a jövő?

Előre tekintve egyre valószínűbbnek tűnik, hogy az orosz gázellátás még tovább csökkenhet a mostani – akár minimálisnak tekinthető – szintekről is. Az EU jelenleg csak Ukrajnán és a Török Áramlaton keresztül kap vezetékes földgázt és fennáll annak a veszélyes, hogy az itt szállított mennyiségek is csökkennek majd. Ennek az előszele már megjelent a Gazprom és a Naftogaz folyamatban lévő vitájával. Jelenleg az Ukrajnán áthaladó mennyiség napi 40 millió köbméter, aminek kiesése még tovább növelné a már eddig is jelentős, 75-80 százalékos éves bázisú forgalomcsökkenést az EU-ba irányuló vezetékes gáz mennyiségét illetően.

Hogy egy pozitívummal zárjunk, az ING energiapiaci szakértői szerint az EU átvészelheti a közelgő telet, ha valóban képes lesz a földgáz-felhasználását 15 százalékkal csökkenteni a téli hónapokban egészen márciusig az elmúlt öt év átlagához viszonyítva.

A feketeleves azonban csak ezután következhet. A 2023-2024-es tél ennél sokkal nagyobb kihívást rejteget ugyanis.

Az idei év elején még jelentős orosz gázimportot vett fel Európa, ami segített a tél után a készletek felépítésében. Jövőre azonban valószínűleg minimális lesz az orosz földgáz EU-ba érkező mennyisége, vagyis csak jóval lassabban lehet visszaépíteni a felélt földgázkészleteket. A cseppfolyósított gáz pedig bár szolgál némi alternatívát, az mennyiségben továbbra sem tudja kiváltani a kieső csővezetékes szállítást.

A legkomolyabb akadályt itt az átalakítási kapacitások jelentik, ám az új telepek építése itt is időigényes. Emellett hiába emelkedne akár a tárolási, akár az átalakítói kapacitás, jövőre más probléma is felütheti a fejét. A kínai piac LNG keresletének várható felfutása a jövő év közepétől már ennek az energiahordozónak az árát is igen meredeken felfelé hajthatja. Ez pedig jelentősen növeli annak az esélyét, hogy a földgáz világpiaci ára a mostani szintekről várhatóan a jövő év közepétől ismét erőteljes emelkedésnek indulhat.

A cikk az ING Bank vezető globális nyersanyagpiaci stratégájának (Warren Patterson) írása alapján, azt kiegészítve készült.

