Elindult az űrtudósok képzése Magyarországon

Közel 100 szakember tanul mostantól űrtudománnyal kapcsolatos képzés keretein belül, amely 17 egyetem együttműködésével valósul meg. Az új technológiák alkalmazása és az űrtudomány többek között az időjárással, a klímaváltozással, az aszállyal kapcsolatos problémák megoldásában is segíthet.

Összesen 92 hallgató nyert felvételt a világűrrel kapcsolatos 4 képzésre. A 17 felsőoktatási intézmény együttműködésével megvalósuló, 3 féléves szakirányú továbbképzések keretében többek között világűrpolitikai tanácsadó és űrmérnöki képzés is indult.

„A fiatalok és gyakorló szakemberek is nyitottak a most induló képzésekre” – mondta Parragh Bianka, az UniSpace programigazgatója. Az UniSpace program a magyar űrstratégia keretében jött létre, négy önálló, de összehangolt űrtudományi szakirányú továbbképzés indul el hazánkban. Parragh Bianka hozzátette, hogy nemcsak a világűrpolitikai tanácsadó, hanem az orvos- és táplálkozástudományi képzések is népszerűek.

Az NKE világűrpolitikai tanácsadó képzésére háromszoros volt a túljelentkezés, ami a növekvő szakmai érdeklődésre, igényre hívja fel a figyelmet

– emelte ki a programigazgató.

„Az NKE Világűrpolitikai tanácsadó képzésére 115 hallgató jelentkezett, és a tervezett 30 helyett 35 hallgatót vettünk fel. Az ELTE Űrtudományi szakember képzése 17 fővel indul, a Debreceni Egyetem Innovatív táplálkozási és Űregészségtudományi szakember képzése 18 fővel indul, míg a BME Űrtechnológiai szakember képzésére 22 fő jelentkezett” – közölte a részleteket Parragh Bianka.

Az űrtechnológia nemcsak a világűrbe jutásban, hanem számos iparágban jelenthet nagy segítséget a Földön.

Ennek egyik példája a Földmegfigyelési Információs Rendszer, ahol a faállomány, a termés, a belvíz, vagyis a mezőgazdasággal kapcsolatban gyakorlatilag minden adat elérhető. Már az év első hónapjaiban látható talajnedvesség és belvíz adatok utalnak arra, hogy mennyire lesz elég a növényeknek az év hátralévő részében a tápanyag. „A műholdadatok és a fejlődő új modellek nemcsak az aszálykárok enyhítésében, hanem azok megelőzésében is segítséget nyújthatnak. Emellett a precíziós mezőgazdaság alkalmazásával az öntözéshez igényelt víz mennyisége is jelentősen, akár harmadára csökkenthető” – tette hozzá Parragh Bianka.

Nekünk olyan nemzedéket kell ma felnevelnünk, amely húsz év múlva meg fogja állni a helyét a versenyben az akkori más nemzetek generációival

– idézte beszédében Klebelsberg Kunó egykori vallás- és közoktatásügyi miniszter szavait a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára, Hankó Balázs. Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós elmondta, azzal, hogy az űrkutatás bekerült a magyar felsőoktatás képzési palettájába, régi álma valósult meg.

Az BME űrtechnológiai szakember szakirányú továbbképzésének célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az űrtechnológia alapjaival és alkalmazásaival, az űreszközök üzemeltetésével, tervezésével és gyártásával.

Az DE innovatív táplálkozási és űregészségtudományi szakember szakirányú továbbképzésének célja az élő természettudományokban, azon belül is a táplálkozástudományban és az egészségtudományban jártas szakemberek képzése, akik multidiszciplináris megközelítésben képesek az emberek hosszan tartó űrutazásával, illetve exoplanétákon történő tartózkodásával kapcsolatos ilyen jellegű problémák kezelésére.

Az ELTE űrtudományi szakember szakirányú továbbképzésének célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az űrtudomány alapjaival és alkalmazásaival. A közös modulra épülő két félév során levelező munkarendben, magyar nyelven tanulhatnak a hallgatók asztrofizikát, űrfizikát, űrkémiát, megismerkednek a távérzékelés és az űridőjárás alapjaival, releváns űrbiztonsági kérdésekkel és a mesterséges intelligencia alkalmazásával az űrkutatásban.

Az NKE világűrpolitikai tanácsadó szakirányú továbbképzésének célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a világűr emberi felhasználásának jogi, politikai és gazdasági aspektusaival. Magyar nyelven tanulhatnak a hallgatók nemzetközi- és világűrjogot, űrgazdaságtant, nemzetközi üzleti kommunikációt, űrszektor finanszírozást, innováció- és pályázati menedzsmentet, megismerkedhetnek releváns biztonság- és védelempolitikai kérdésekkel, az űrszektor és a gazdasági fejlődés, illetve fenntarthatóság, klímaváltozás közötti összefüggésekkel.

