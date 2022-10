Az oroszok szerint az ukránok "piszkos bombát" vethetnek be, Ukrajna cáfol

Fennáll a veszély, hogy Ukrajna "piszkos bombát" vet be a konfliktus kiterjesztése érdekében - jelentette ki Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter amerikai, brit, francia, és török hivatali kollégáinak vasárnapi telefonbeszélgetésük során az orosz minisztérium közlése szerint. Közben reagáltak az ukránok, veszélyesnek és abszurdnak nevezte Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter az orosz vádat.

Sojgu előbb Sébastien Lecornuval, majd Hulusi Akar török, később pedig Ben Wallace brit védelmi miniszterrel beszélt telefonon, mindannyiszor megismételve állítását.

A "piszkos bomba" olyan hagyományos robbanószerkezet, amely radioaktív anyagot szór szét.

Az orosz minisztérium szerint az ukrajnai helyzetben egyre nagyobb a veszélye az "ellenőrizetlen eszkalációnak". A Ria Novosztyi orosz állami hírügynökség azt állította, hogy Kijev gyakorlatilag befejezte egy kis taktikai atombomba előállítását, és készen áll arra, hogy saját területén működésbe hozza azt, "ezzel erőteljes oroszellenes kampányt indítson, amelynek célja a Moszkva iránti bizalom aláásása".

Sojgu ezután Lloyd Austin amerikai védelmi miniszterrel beszélt, három napon belül immár másodszor. Moszkva nem közölt részleteket az Austinnal folytatott beszélgetésről.

Egy magas rangú orosz diplomata a múlt pénteki Sojgu-Austin telefonbeszélgetés után kijelentette: "a félreértéseket tisztázni kell, hogy véletlenül se történhessenek balesetek".

Sébastien Lecornu francia miniszter a vasárnapi telefonbeszélgetés után azt mondta: megerősítette Franciaország azon óhaját, hogy békés megoldást találjanak az ukrajnai háborúra, valamint Párizs minden eszközzel el akarja kerülni, hogy bármilyen eszkalációba belekeveredjen.

Nagy-Britannia azt közölte: Wallace "cáfolta" Sojgu azon állításait, amelyek szerint a nyugati országok elősegítenék Kijevnek a konfliktus eszkalálására irányuló állítólagos tervét.

Közben megérkezett az ukránok cáfolata is, Dmitro Kuleba ukrán külügyminisztera Twitteren azt írta: "Oroszország hazugságai arról, hogy állítólag Ukrajna piszkos bomba bevetését tervezi, éppoly abszurdak, mint amennyire veszélyesek". "Először is, Ukrajna az atomsorompó-szerződés elkötelezett részese. Nincsenek piszkos bombáink és nem is tervezünk ilyeneket előállítani. Másodszor, az oroszok gyakran másokat vádolnak olyasmivel, amit ők maguk készülnek elkövetni" - tette hozzá a miniszter.

Címlapkép: Getty Images