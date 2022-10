Beindult az ár-bér spirál Magyarországon, mégis fordulóponthoz érkezett a magyarok fizetése

Augusztusban 16,6%-kal nőttek a keresetek Magyarországon éves alapon, ami gyorsulást jelent az előző hónapokhoz képest. Az erőteljes növekedés mind a vállalati, mind a költségvetési szférában megfigyelhető, ami minden bizonnyal annak tudható be, hogy az évtizedes csúcsokat döntögető infláció miatt a vállalatoknak többször kell emelni a béreket. Rossz hír, hogy a rendszeres keresetek dinamikája is magas, és növekvő, ami szintén az ár-bér spirál beindulására vall. Ezt minden bizonnyal csak a közelgő recesszió tudja megállítani. Ugyanakkor a bérdinamika növekedése minden bizonnyal nem lesz elég ahhoz, hogy a keresetek vásárlóereje ne csökkenjen érdemben a következő hónapokban.

Augusztusban 16,6%-ra gyorsult az átlagkereset növekedése az előző havi 15,3%-os ütemről a KSH gyorstájékoztatója alapján. A jelentés szerint "az átlagkereset növekedéséhez főként a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a már előre ütemezett és a pótlólagos béremelések járultak hozzá." A minimálbér és a bérminimum emelése nem új, az év egészében hajtja felfelé a béreket, ugyanakkor az elmúlt egy-két hónapban úgy tűnik, hogy az egyre markánsabbá váló munkaerőhiányé s az áremelkedés miatt a vállalatok újabb béremelésekre kényszerültek. Ez pedig nem más, mint az ár-bér spirál beindulása, hiszen a cégek az áremelkedés miatt kénytelenek újra bért emelni. Ennek azonban vélhetően úgy teremtenek fedezetet, hogy újra megemelik az árakat.

Augusztusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 497 200 forint volt. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 330 600, a kedvezményeket is figyelembe véve 342 900 forintot ért el.

A vállalati szektorban 16,2%-osra emelkedett a bérdinamika, ami igen markáns emelkedés az előző havi 14,9% után. Úgy látszik, hogy a vállalatok a nyáron egyre fokozódó munkaerőhiány miatt érdemben emelték a béreket.

Ennél is markánsabb volt a béremelkedés a költségvetési szektorban. Az előző havi 12,4% után 16,5%-ra kúszott fel az éves dinamika.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 472 200 forintra becsülhető, ez 15,6%-kal magasabb, mint egy évvel korábban, ami azt jelzi, hogy nemcsak egyszeri juttatások, hanem a rendszeres keresetek növekedése is felfelé hajtja a béreket.

A bruttó kereset mediánértéke 402 200 forintot ért el, amely 15,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset mediánértéke 280 200 forint volt, 17,5%-kal felülmúlta az előző év augusztusit. (A mediánbér a keresetek sorba rendezésével jön létre. A mediánbérnél a dolgozók fele többet, fele kevesebbet keres.)

Miután azonban az infláció is rekordmagasságba emelkedett, így az áremelkedés elviszi szinte az egész béremekedést. Augusztusban 15,6%-os volt a pénzromlás üteme a KSH adatai szerint, amire a júliusi 14% alatti szintről nőtt az infláció, így a béremelkedésből nem sokat érezhetnek a dolgozók.

Augusztusban mind a versenyszférában, mind a nemzetgazdaság egészében 1% alá került a reálbérek növekedése. A következő hónapokban még úgy is visszaesést mutat majd a keresetek vásárlóereje, hogy beindult az ár-bér spirál, hiszen az infláció szeptemberben 20%-os volt. A következő hónapokban pedig várhatóan még tovább emelkedik a pénzromlás üteme, így a reálbérek még úgy is csökkenni fognak, hogy a bérdinamika meglódult.

A következő hónapokban még hajthatja a béreket, hogy egyes vállalatok és állami szereplők egyszeri juttatásokat adnak a dolgozóknak a 20%-os infláció miatt, illetve tovább emelik a béreket év közben, a kibontakozó recessziós környezet miatt azonban könnyen lehet, hogy néhány hónap múlva lassul majd a bérdinamika. Miután jövőre minden bizonnyal a minimálbér és a bérminimum is kisebb mértékben nő, mint idén (amikor 20%-kal emelkedett), így ez is lejjebb szoríthatja a fizetések növekedési ütemét. A beinduló ár-bér spirált azonban nem könnyű megtörni: mind a vállalatok, mind a háztartások inflációs várakozásai magasak, amelyeket igyekezhetnek az árakban és a bérekben is érvényesíteni az egyes szereplők a következő időszakban.

Címlapkép: Getty Images