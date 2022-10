Ciprusi gázzal enyhítené az európai energiaválságot Szijjártó Péter

A magyar külgazdasági és külügyminiszter ma Nicosiába látogatott, hogy előbb az energiaügyi (képünkön), majd a külügyminiszterrel folytasson tárgyalásokat és ennek kapcsán küldött a tárca a szerkesztőségünknek egy közleményt is. A tárcavezető a ciprusi kollégájával, Joannisz Kaszulidesszel közös sajtótájékoztatóján többek között azt hangsúlyozta, hogy a ciprusi földgázmezők kitermelése hozzájárulhatna az energiaválság enyhítéséhez, ezért azt szorgalmazta, hogy

Szankciók és ársapkák helyett újabb források bevonására, új szállítási útvonalak építésére van szükség, és ezen a téren Ciprus komoly lehetőséget jelenthet Európa számára.

Hozzátette, hogy ezért az uniós közösségnek fontos lenne kitalálnia, hogyan segítheti elő a kitermelés minél hamarabbi megkezdését és egy gázvezeték megépítését a szigetországból.

A miniszter a kétoldalú kapcsolatokat is méltatta, és arról számolt be, hogy 70 százalékkal nőtt a magyar turisták száma Cipruson a koronavírus-járvány kirobbanását megelőző évhez képest. Hozzátette, hogy miután már háromezer magyar él a szigetországban, a kormány a diplomáciai jelenlét megerősítéséről döntött, illetve elmondta, hogy a most aláírt felsőoktatási és kutatási együttműködési egyetértési megállapodás nyomán várhatóan nőni fog a Magyarországon tanuló ciprusi diákok száma.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala