Óriásit esett a magyar bizalmi mutató

A GKI konjunktúraindexe októberben is nagyot esett, és ezzel immár fél éve csökken. Míg az előző hónapokban elsősorban a fogyasztói (rész)index zuhanása okozta a fő bizalmi mutató lejtmenetét, októberben viszont az üzleti várakozások minden ágazatra jellemző markáns esése áll a háttérben.

A GKI Gazdaságkutató által végzett felmérés szerint az üzleti várakozások a 2021 eleji covidos időszakban voltak hasonlóan negatívak. A fogyasztók pedig jelenleg pesszimistábbak, mint 2020 tavaszán, a Covid-járvány okozta pánik idején voltak, s az index értéke megközelítette a 2010 óta mért mélypontját. Az ipari és a szolgáltató cégeknél a kereslethiány bővülést akadályozó szerepe már kissé megelőzte a munkaerőhiányét.

Októberben az üzleti szférában minden ágazat lényegesen pesszimistább lett, immár az iparban is több a romlásra, mint javulásra számító cég.

Az ipari bizalmi index októberben visszaesett tavaly márciusi szintjére. Szeptemberhez képest romlott a rendelésállományokról alkotott vélemény – ezen belül az exporté is –, és stagnált a készletek megítélése.

Az ipari bizalmi index októberben visszaesett tavaly márciusi szintjére. Szeptemberhez képest romlott a rendelésállományokról alkotott vélemény – ezen belül az exporté is –, és stagnált a készletek megítélése.

Az építőipari bizalmi index harmadik hónapja romlik, októberben kétéves mélypontjára süllyedt. A magasépítők kilátásai lényegesen rosszabbak lettek a szeptemberinél, a mélyépítőké kissé javultak. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség és a rendelésállományok értékelése is romlott.

Októberben a várakozások a legnagyobb mértékben a kereskedelemben lettek rosszabbak, jelenleg ez a legborúlátóbb ágazat. Egyaránt sokat romlott az eladási pozíció és a rendelések várható alakulásának megítélése, s kissé rosszabbodott a készleteké is.

A szolgáltató vállalkozások körében gyengült az általános üzletmenetről és a várható forgalomról alkotott vélemény. Az előző időszak forgalmának és létszámának megítélése is romlott.

Októberben folytatódott az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandóságának romlása, s másfél év után ismét több lett a létszám csökkentését, mint bővítését tervező cég. Kivétel az ipar, ahol még kissé növekedett is a foglalkoztatás növelését tervező cégek aránya. Tovább erősödött a lakosság munkanélküliségtől való félelme. Az áremelési törekvés a szeptemberi megtorpanás után az építőipar kivételével ismét erősödött, az iparban és a kereskedelemben a cégek közel 70%-a készül áremelésre. A fogyasztók inflációs várakozása is tovább fokozódott. A magyar gazdaság jövőbeli helyzetének megítélése az üzleti szférában a szeptemberi, ugyancsak átmeneti szerény javulás után ismét drámai mértékben romlott, a pesszimizmus megközelíti a covid válság kezdeti pánikhangulatát. A fogyasztók ennél is borúlátóbbak.

A GKI fogyasztói bizalmi indexe legutóbb 2012 októberében volt ilyen alacsony. Folytatódott a lakosság saját pénzügyi helyzetéről alkotott véleményének egyre negatívabbá válása. Öt hónapos visszaesés után ez már kedvezőtlenebb, mint a koronavírus válság kezdetén volt. Az emberek saját jövőbeli megtakarítási képességükről alkotott véleménye a februári, mindenkori rekordot jelentő szint óta jóformán egyenletes havi ütemben gyengül. A lakosság a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenre vonatkozó vásárlási feltételeit jelentősen, míg a következő egy évre vonatkozót kissé rosszabbnak érzékelte, mint szeptemberben.

Címlapkép: Getty Images