Jön az uniós dinamikus gázársapka, Szijjártó Péter szerint résen kell lenni

A tagállamok széles köre támogatja azt, hogy a rendkívüli árugrások kivédésére vezessen be az Európai Unió a holland TTF gáztőzsde másnapi ügyletkötéseire és azon keresztül a többi európai gáztőzsdén egy dinamikus ársapkát – jelentette be a mai luxemburgi energiaügyi miniszteri ülés utáni sajtótájékoztatón Jozef Síkela (képünkön jobbra), a cseh soros elnökség illetékes minisztere.

Íme, a főbb fejlemények a mai találkozó után

Mindez azután hangzott el, hogy a múlt heti EU-csúcson az állam- és kormányfők támogatták a másnapi ügyletekre húzandó dinamikus ársapkát, ha rendkívüli árszintek alakulnának ki. Fontos, hogy amint megírtuk: ezzel a megoldással elkerülné az EU, hogy a határidős (derivatív) termékekre kerüljön ársapka, így ez nem érintené a hosszabb távú gázbeszerzési szerződéseket (a magyar-orosz szerződést sem) és így remélhetőleg se az oroszok, se egyéb szállítók nem állítják le a teljesítéseket.

Közben viszont az EU reménykedik abban, hogy a másnapi ügyletkötésekre húzott ársapka végülis le tudja húzni valamennyire majd a határidős kontraktusokbeli árakat is (ez az alábbi grafikonon is látszik). Utóbbi kapcsán az is lényeges, hogy az EU-csúcson azt is támogatták a vezetők: a határidős ügyletekben a túlzott napon belüli volatiltást csillapító intézkedéseket is bevezethessen a Bizottság egy későbbi módszertan alapján.

Az EU-csúcson azt is körvonalazták a vezetők, hogy az áramárakat is le kellene szorítani és ehhez esetleg az áramtermelési célú gázfelhasználásnál is jöjjön ársapka, ha a Bizottság ezirányú költség-haszon elemzése ezt jó iránynak tartja.

Az időközben elkészített költség-haszon elemzés alapján azonban az ilyen jellegű gázársapkára nem tett hivatalosan javaslatot az európai bizottság.

A tagállamoknak hétfőn elküldött ún. non-paperben a Bizottság a Politico információi szerint azt vázolta, hogy az ún. ibériai modell uniós szintre kiterjesztésével (pl. a most beszakadó gázárak mellett 120 euró/MWh felett lenne ártámogatás az áramtermelési célú gázfelhasználásra) „csak” 13 milliárd eurónyi megtakarítást lehetne elérni számos kellemetlen mellékhatás mellett. Az egyik ilyen az lenne a Reuters információi szerint, hogy 9 milliárd köbméterrel nőne az uniós gázfogyasztás, noha ennek éppen az ellenkezője a cél. Emellett a franciák lennének a legnagyobb haszonélvezői annak, hogy a németeknél a jelentős gázalapú áramtermelésre ársapkát húznának, azaz támogatást fizetnének. Éppen ezért nem véletlen, hogy a franciák erőteljesen szorgalmazzák az ibériai modell uniós kiterjesztését.

A Bizottság a non-paperben inkább a brit minta uniós kiterjesztésére tett javaslatot, miszerint a megújulós és nukleáris alapú áramtermelőkkel új, akár 15 éves betáplálási szerződéseket kellene kötni, amelyek tekintettel lennének arra, hogy az áramtermelési költségük még mindig nagyon alacsony (contract for difference, cfd). Ezen a megoldáson keresztül lehetne tehát összeurópai szinten leszorítani az áramárakat.

Az egyelőre nem világos, hogy az árampiacon felhasznált gázra végül a fentiek nyomán lesz-e ársapka, illetve ha igen, milyen formában.

A mai sajtótájékoztatón Kadri Simson azt jelezte: végülis a tagállamokon múlik, hogy ezen a téren mit akarnak (a Bizottság tehát hivatalosan nem tett javaslatot erre az árampiaci beavatkozásra, de a cfd-alapú beavatkozásra igen).

A következő rendkívüli energiaügyi miniszteri csúcstalálkozót november 24-re hívták össze, addig a Bizottság tovább finomítja majd a mai véleményütköztető találkozón elhangzottak alapján a végső hivatalos javaslatát és ezután tudnak majd a szakminiszterek megegyezni az összes részletszabályokban.

A múlt heti EU-csúcs kapcsán azt is körvonalazták már a tagállami vezetők, hogy közös gázbeszerzésben gondolkodnak az éves tárolófeltöltési célok legalább 15%-áig (ami összeurópai szinten mintegy 13,5 milliárd köbméternyi gáz közös beszerzését jelentené), igaz a magyar kormányfő kérésére ez alól elvileg kivennék a hosszú távú orosz szerződéssel lefedett mennyiséget, így értelmezésünk szerint nekünk nem kellene ebben részt venni. Egyébként is az szerepel a Bizottság rendelettervezetében, hogy az uniós energiaügyi platformon előbb csak felmérnék a tagállami gázbeszerzési igényeket, megbíznának egy külső szolgáltatót ennek intézésével és a végső árajánlat/kondíciók láttán nem kellene kötelezően belemenni az ügyletkötésbe. Az viszont kötelező lenne minden tagállam számára, hogy közel félmilliárd köbméternyi gázbeszerzési méret felett minden ügyletkötésről (már megkötöttről és tervben lévőről is) részleteket kellene elárulni a Bizottságnak és a testület hagyná jóvá a tervezett beszerzéseket.

Az is kötelező lenne, hogy ha bajba kerülne egy tagállam, akkor a szomszédos tagállamnak kellene egy meghatározott árazási és egyéb keretrendszer mentén kisegíteni gázzal. Ezekről a körvonalazódó irányokról mind írtunk a múlt heti EU-csúcs eredményei kapcsán.

Résen kell lenni Szijjártó Péter szerint

A keddi luxemburgi ülés utáni sajtótájékoztatón a külgazdasági és külügyminisztérium összefoglalója szerint Szijjártó Péter többek között azt hangsúlyozta, hogy a következő hetekben is résen kell lenni, nehogy végül olyan megállapodásokat fogadjanak el a tagállamok, amely nem érdeke Magyarországnak, vagy az ellátásbiztonságunkat bármilyen szinten is veszélyeztetné. Hangsúlyozta, hogy a Bizottság tervével szemben (vészhelyzeti intézkedések bizonyos területeken, tehát elég lenne a minősített többség) egyhangú döntéshozatal lenne fontos a kulcsfontosságú területeken.

Az összefoglaló szerint a miniszter hat pontban foglalta össze a kormány "vörös vonalait":

A közös gázbeszerzési platform csakis önkéntes alapon állítható fel. "Nem kérünk a vakcinabeszerzések példájából, a mindenfajta sms-ekben történő vásárlásból" - közölte. A gázkereslet összesítésről szólva kijelentette: Magyarország semmifajta kötelező közös beszerzésben nem hajlandó részt venni. "Az nem lehet, hogy miközben önkéntességről döntött az Európai Tanács, addig így okoskodva, ügyeskedve az Európai Bizottság csak kihozza, hogy 15 százalékot mégis kötelező közösen megvásárolni" - mondta. Az ársapka típusú intézkedések semmilyen módon nem befolyásolhatják a hosszú távú szerződéseket. Nonszensznek és elfogadhatatlannak nevezte azt a javaslatot, amelynek értelmében a tagállamoknak előzetesen tájékoztatniuk kellene Brüsszelt, ha 472 millió köbméternél nagyobb mennyiségű földgáz beszerzéséről kívánnak szerződést kötni. A szolidaritási mechanizmusok kapcsán elképzelhetetlennek minősítette, hogy a magyar adófizetői pénzből megvásárolt, Magyarországon tárolt földgázt más országok kapják meg. "Az európai bürokraták meg jónéhány tagország is azon ügyeskedik jelenleg, hogy az Oroszországból származó földgázt száműzze az európai piacról (.), de vészhelyzet esetén a magyar tárolókból elfogadnák?" - tette fel a kérdést. Hangsúlyozta: Magyarország tapasztalatai nem feltétlenül esnek egybe a nyugat-európai országokéval azt illetően, hogy melyik szállító megbízható. Az orosz Gazprom ugyanis zavartalanul szállítja a szerződéses mennyiséget, míg hazánkat két nyugati vállalat már cserbenhagyta a romániai tengeri mezők kitermelésének ügyében – tette hozzá.

