Valaki ma nagyon olcsón hitelezte meg az államot

Ma az Államadósság Kezelő Központ 3 hónapos lejáratú állampapírt kínált fel a szokásos aukciós rendszerében. Az aukció legérdekesebb eleme az volt, hogy egy irreálisan alacsony ajánlat is érkezett.

A 3 hónapos lejáratú, D230201 sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 60,06 milliárd forint volt, így a lefedettség 300% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 30 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 9% és 13,5% között szórt, az átlaghozam 13,14% lett.

A hozamszórás irreálisan nagy, a 9%-os ajánlat pedig mélyen a piaci kamat alatt van, ami miatt felvetődik a gyanú, hogy véletlen elütés okozhatta az olcsó állami finanszírozást. Ezt a feltételezést erősíti, hogy az átlaghozam igen közel van a maximális elfogadott hozamhoz, vagyis egyetlen ilyen alacsony tételről lehet szó. Esetleg elképzelhető, hogy valaki nagyon biztosan hozzá akart jutni az értékpapírhoz (például mert fedezetként akarja használni), ezért nem akart kockáztatni, hogy nem lesz az aukción befutó. Ha így történt, még akkor is kicsit érthetetlen, hogy miért kell ennyire mélyen piaci szint alatti ajánlatot beadni. Időnként egyébként előfordul ilyen furcsa ajánlat, ha nem is sűrűn, de a közelmúltban is találhatunk az aukciós adatokban egy-egy nagyon mélyre szakadó minimum hozamot.

A 3 hónapos lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2022-10-25 3M D230201 20 000 60 059 30 000 13,50 13,14 9,00 2022-10-20 15Y 2038/A 5 000 24 925 5 000 9,84 9,83 9,83 2022-10-20 10Y 2032/A 10 000 58 440 21 500 10,68 10,67 10,67 2022-10-20 5Y 2028/B 10 000 56 253 28 500 12,25 12,22 12,20 2022-10-19 6M D230517 15 000 48 652 17 500 14,25 13,70 11,50 2022-10-13 12M D231018 15 000 24 993 13 000 13,85 13,39 12,00 2022-10-06 20Y 2041/A 5 000 34 495 12 500 9,39 9,39 9,37 2022-09-15 30Y 2051/G 8 000 31 760 18 000 8,62 8,59 8,56 2020-12-17 3Y 2023/C 20 000 51 100 30 000 0,74 0,73 0,70 Adatok forrása: ÁKK.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

