Valami történt a magyar áramexporttal, rákapcsoltak a hazai erőművek

Figyelemreméltó csökkenést mutat az import aránya a magyarországi villamosenergia-ellátásban az elmúlt hetekben. A végleges havi statisztika csak később, várhatóan november első felében jelenik majd meg, de a Mavir honlapján található közel valós idejű adatok már most is egyértelműen azt jelzik, hogy az ország nettó importőri pozíciója részben az export érdemi fokozásának köszönhetően érdemben mérséklődhet októberben.

Jelentősen csökken az importarány

Október második hetétől Magyarország szinte napi rendszerességgel válik áramexportőrré, jellemzően azokban az órákban, amikor a naperőművek a leginkább termelnek. Ez ugyan korábban is elő-előfordult - különösen az orosz-ukrán háború kitörése óta -, de inkább csak hétvégén, amikor a hazai felhasználás alacsony. Most viszont a hétköznapi gyakorlat részévé vált, ráadásul rendre 1000 MW körüli export-értékekkel, amire a korábbi időszakban nem akadt példa.

Forrás: Mavir

Az importarány csökkenését, illetve az export növelését a hazai erőművi termelés fokozása tette lehetővé: a Paksi Atomerőmű karbantartásból visszatérő 1. blokkjával az atomerőmű újra névleges teljesítménye közelében termel; a Mátrai Erőmű termelése jókora hullámzásokkal ugyan, de már többnyire 500 MW körül alakul, ami szintén magasabb a korábbi időszak átlagánál; közben a hazai gáztüzelésű erőművek termelése sem csökkent, sőt inkább növekedni látszik a korábbiakhoz képest; mindemellett az elmúlt hetek döntően felhőmentes, derült időjárásának köszönhetően a naperőművek is jól teljesítettek.

Ezek hatására

a hazai erőművi termelés októberben az elmúlt két év legmagasabb szintjére emelkedhetett,

ahogyan ez a Mavir grafikonján is látszik.

Forrás: Mavir

Az áramimport csökkenését az országos áramigény mérséklődése is támogathatta; a havi adatok ugyan egyelőre itt sem állnak rendelkezésre, de nagy valószínűséggel folytatódik a nyáron kezdődött trend.

A Mavir alábbi grafikonja a hazai termelés források szerinti megoszlását, valamint az import/export alakulását mutatja. Az ábrán nem szerepel a háztartási méretű (HMKE) naperőművek termelése, mivel ezek hivatalosan nem képezik a villamosenergia-rendszer részét; ezek tekintélyes és egyre emelkedő termelése napközben több 100 MW-tal mérsékli a rendszerterhelést. A diagram lila csúcsai az áramimportot, a negatív tartományban található lila „völgyek” pedig a magyar áramexportot jelölik.

Forrás: Mavir

Kiemelten fontos a függőség mérséklése

Az országos fogyasztási igény és az erőművi mix, illetve a termelés napon belüli sajátos ciklikussága miatt a magyarországi áramellátáson belül általában reggel, a naperőművek termelésének felfutása előtt, valamint napnyugta után a legmagasabb az import aránya. Napközben, amikor a kisebb-nagyobb naperőművek termelése csúcsra jár, a behozatali igény jelentősen visszaesik, sőt, miután az utóbbi hetekben a hazai termelés rendre meghaladta a rendszerterhelést, ezért ebben az időszakban Magyarország visszatérően masszív villamosenergia-exportot tudott lebonyolítani. Az exportált mennyiségek ugyan nem fogják megszüntetni az ország régóta nettó importőri pozícióját, de ahhoz azért elég nagyok, hogy érzékelhetően mérsékeljék azt.

Magyarország éves bruttó villamosenergia-felhasználásának körülbelül 25-30 százalékát behozatal fedezi. A viszonylag tetemes importarány nem feltétlen jelent gondot békeidőben, amikor a piacok nyugodtak, a kínálat bőséges, az árak pedig alacsonyak és stabilak. Jelenleg azonban éppen nem ez a helyzet: az ellátásbiztonsági aggályokon túl, az energiaimport megugró számlája jókora terhet jelent az egész gazdaságnak, ezért

most még inkább indokolt cél az importfüggőség mérséklése.

A forint elmúlt időszakbeli gyengélkedésének egyik fő oka szintén a magas árakból és importarányból következő energiaszámla emelkedése, erre tekintettel jelentette be a Magyar Nemzeti Bank október 14-én a kamatemelés mellett, hogy a devizatartalék terhére eurót ad az energiaimportáló cégeknek, hogy azok ne a devizapiacon vegyenek forintért eurót az energiaszámlájuk kiegyenlítése érdekében.

Az energiaszámla szempontjából lényeges, hogy a hazai erőművi termelés fokozása nagyrészt a viszonylag olcsó atom- és napenergiára, valamint hazai kitermelésű lignitre - és csak kisebb részben a drága gázra - van alapozva. Továbbá, miközben a gázpiacon egyfajta megnyugvás látszik, az európai árampiacokon és -ellátásban nagyobb izgalmakra lehet számítani télen, amit a határidős árazás is alátámasztani tűnik. A hazai erőművi kapacitás zöme állami kontroll alatt áll (Paksi Atomerőmű, Mátrai Erőmű, a gázos kapacitások nagy része) - vagyis a kormány saját hatáskörben, elméletileg a piaci viszonyoktól akár szinte függetlenül is intézkedhet a magyarországi erőművi termelés fokozásáról -, a gyorsan bővülő kereskedelmi célú naperőmű-kapacitás termelésének pedig nagyrészt csak az időjárás szab határt.

A hazai energiatermelés fokozásának célját a kormány július közepén, az energia-veszélyhelyzet kihirdetésével egyidőben jelentette be. Igaz, ekkor a villamosenergia-termelés fokozásának konkrét célja nem hangzott el, de egyebek mellett a hazai lignitbányászat és a Mátrai Erőmű termelésének emelése is szerepelt a tervezett intézkedések között. Ezek önmagukban ugyan nem feltétlen növelik a hazai áram-előállítást, hiszen szolgálhatnák például a gázalapú termelés kiváltását is, de a jelek szerint mégis ebbe az irányba hatnak (ahogyan hosszabb távon a Paksi Atomerőmű működő blokkjai élettartamának újabb 20 évvel való meghosszabbítása is).

Stratégiai cél az áramimport csökkentése



A villamosenergia-import csökkentésének célját az aktuális, átdolgozás alatt álló Nemzeti Energiastratégia is tartalmazza, de e szerint a behozatal aránya csak hosszabb távon, 2040-ig stabilizálódna 20 százalék alatti szinten. Már az előző, 2012-es energiastratégia is csökkenő magyar áramimportot vetített előre, de a 2010-es 13 százalékról végül nem sikerült 2020-ra 9 százalékig mérsékelni a rátát, amely ehelyett 25 százalék fölé emelkedett. Az ebben ismertetett forgatókönyvek még lehetségesnek tartották, hogy 2030-ra az áramimport aránya legfeljebb 8 százalékra eshet, sőt, akár 11-14 százalékos nettó exportőri pozíció is kialakulhat, ezen korábbi célok azonban a hazai termelő kapacitások radikális növelése nélkül reálisan nem elérhetők.

Természetesen még a legutóbbi, 2020 elején ismertetett stratégia sem számolhatott az elmúlt időszak globális energiaszektort érintő alapvető változásaival, mindenekelőtt az energiaválsággal és ennek következményeivel. Azonban a relatív magas magyar áramimportarány tartósulása nem is ezek, hanem a vártnál nagyobb fogyasztásnövekedés és a beépített erőművi teljesítőképesség viszonylag lassú bővülésének eredménye, ami azzal együtt igaz, hogy a hazai naperőmű-kapacitás a vártnál gyorsabban emelkedik.

