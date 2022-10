Olyan válságban vannak az éttermek, amihez képest a koronavírus sétagalopp volt

Már az éttermes szakmán belül is tapasztaltak olyat, hogy valódi áremelés helyett egyes vendéglátóegységek az étel mennyiségét csökkentik: öt rákfarok helyett csak négyet tesznek a tányérra, kétszelet hús helyett csak egy jut, a legmeghökkentőbb azonban talán a félbevágott krémes. Mindeközben ráadásul drasztikus áremelkedés is zajlik az éttermekben, egyes helyeken pedig nemcsak a mennyiséget, hanem a minőséget is csökkentik. Az évtizedek óta a szakmában dolgozó szakemberek óva intenek az ilyen módszerektől, mert önámítás, hogy a vendég ezt nem fogja észrevenni. A Portfolio által megkérdezett vendéglátóipari szakemberek szerint érdemesebb azzal próbálkozni, hogy az étterem fokozatosan emeli az árat, tesztelve a piac tűréshatárait. A többszörösére ugró energiaárak miatt azonban így is valószínű, hogy a télre jópáran bezárnak majd.

Csökkenteni az adagot nem kell, félnetek jó lesz

"Egy étteremben a korábbi 5 rákfarok helyett csak 4-et adtak. Hiába adták ugyanannyiért, igazából ez 20 százalékos áremelés. Egy másik helyen, egy cukrászdában pedig félbevágták a krémeseket, de az árcímkén nem változtattak. Ez már 100 százalékos áremelés" - hozott két példát Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke a Portfolio megkeresésére azzal kapcsolatban, hogy milyen trükkök zajlanak most az éttermekben.

Önámításnak tartom azt az éttermesekről részéről, hogy ezzel a vendégnek akarnak kedvezni

– mondta Kovács. Kiemelte: aki betér hozzánk, joggal várja el, hogy ugyanazt az ételmennyiséget kapja, amit megszokott. A tisztességes az, ha az emelkedő költségeinket megpróbáljuk a vendégre áthárítani – elemezte a visszás helyzetet Kovács László. Úgy véli, hogy

ezt sok étterem azonban nem meri meglépni, mert félnek attól, hogy az ételeik-italaik áránál átlépnek egy képzeletbeli ingerküszöböt.

Semsei Rudolf, a VakVarjú étteremcsalád tulajdonos-ügyvezetője is óvta attól az éttermeseket, hogy az áremelés helyett az ételek mennyiségével vagy minőségével trükközzenek. "Arra törekszünk, hogy mindig és mindenki fantasztikusan érezze magát egységeinkben, és ha talán ritkábban is, de térjen vissza hozzánk az elkövetkező időszakban is. Szerintünk csakis ez a szemlélet lehet célravezető, és ennek segítségével lehet átvészelni a következő hónapokat" – mondta megkeresésünkre.

"Tapasztalataink szerint valóban sokan döntenek az éttermek közösségi médiaoldalán vagy a weboldalán közzétett fotók alapján egy-egy fogás mellett. Ha nem a látottak szerint tálalják eléjük, joggal érezhetik úgy, hogy átverték őket" - tette hozzá.

Gyűlnek a rezsifellegek, sokan bezárhatnak

Semsei Rudolf arról is beszélt, hogy étteremhálózatuk számára is probléma most már a sokszorozódó energiaköltség. Múlt héten az egyik közepes méretű éttermünkre megkaptuk az október 1-jétől érvényes, új energiaárakkal kiállított számlánkat.

Csak ennél az egy egységünknél havi 8 millió forinttal emelkedtek meg a kiadásaink, így hiába megy jól ez az üzletünk, ezt a költséget egyszerűen lehetetlen kitermelni.

"Őszintén bízunk abban, hogy számíthatunk kormányzati segítségnyújtásra. A vendéglátást érintő 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulás, a reprezentációs adó elengedése, valamint a munkahely megtartó támogatások bevezetése létszükséglet lenne ágazatunknak" – vázolta az éttermi vállalkozók nehézségeit.

Kovács László úgy vélekedett, hogy a kormánytól leginkább munkahelymegtartó támogatásra számíthat az ágazat, másra nem igazán. Ő személy szerint a közétkeztetésben dolgozó cégek állami megsegítését tartaná a legfontosabbnak, mert ők rögzített megrendelői árakkal dolgoznak, a költségeiket pedig bizonyosan nem tudják majd kitermelni. Az ipartestületi vezető szerint kódolva van, hogy jó néhány étteremnek be kell majd zárnia. Példaként a következőt említette:

Az a vidéki kisétterem, amelynek korábban 300 ezer forint volt a téli gázszámlája, most meg hirtelen 2,5 millió forint, miközben a havi összforgalma alig 2,5-3 millió forint között van, nem tudja majd megoldani, hogy télen is nyitva maradjon

- mondta Kovács.

Sok helyen valószínűleg a téli ideiglenes üzemszünet mellett döntenek majd, de igazából ez életveszélyes, hiszen a munkavállalóikat nem valószínű, hogy meg tudják majd tartani, vagy vissza tudják majd csábítani az újranyitáskor” – magyarázta Kovács László.

A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint a pandémia alatt, Nyugat-Magyarországon bezárt éttermek dolgozói például nem jelentek meg a hazai munkaerőpiacon, hanem valószínűleg elmentek külföldre dolgozni. Ez a veszély a bezárásoknál továbbra is fennáll, annak ellenére, hogy most Nyugat-Európa sincs túl jó helyzetben.

Segíthet a Szép-kártya?

Az elmúlt napokban több olyan nyilatkozat látott napvilágot, hogy a Szép-kártyákon lévő összegek, esetleg megmenthetik az éttermeket. Főleg azért, mert az októberig ide átutalt összegeket csak jövő év májusáig lehet elkölteni kedvezményesen. Körülbelül 100 milliárd forintról lehet szó. Az éttermes vállalkozók szerint persze minden bevétel jól jön, de összességében ennek a szektornak 1400 milliárd forint körül mozog az éves forgalma, vagyis a 100 milliárd ennek még a 10 százalékát sem éri el. A Szép-kártyás költések tehát gyógyírt jelenthetnek, de túlélési megoldást biztosan nem.

A járvány sétagalopp volt ehhez képest

A veterán vendéglátósok biztos, hogy mindent megpróbálnak majd a piaci túlélés érdekében, és bíznak abban, hogy ha veszteséges hónapok is jönnek, a csökkenő versenytársak miatt több lehet a vendégük.

Ez a várakozás persze akkor jöhet be, ha más gazdasági ágazatokban nem lesz nagy a válság, nem lesz majd tömeges elbocsátás, és megmarad a külföldi turisták részéről az utazási kedv is. Míg a koronavírus-járvány alatt a vidéki, helyi törzsközönséggel rendelkező éttermeknek voltak jobbak a túlélési esélyeik a budapesti vendéglátósokkal szemben, addig most inkább a nagyobb városokban, a külföldi vendégek tarthatják életben a forgalmasabb helyeket. Addig is viszont, marad a költségek kordában tartása, akár a munkafolyamatok teljes átalakításával.

A használatban lévő kombisütők és rostlapok napi üzemóráját csökkentjük a holtidőben történő lekapcsolással. Másfél óra csökkentés számításaink szerint 15-20 százalék energiamegtakarítást jelent.

- mondta Semsei Rudolf. Hozzátette: ahol lehetséges – például kézi mosogatásnál – picit alacsonyabbra vesszük a melegvíz hőfokát is. "Folyamatosan karbantartjuk és takarítjuk légkezelőinket és hűtőinket, ütemezzük fagyasztóink leengedését, valamint egy energetikus szakemberrel átnézetjük a teljes fogyasztásunkat" - emelte ki.

Ezen felül kiemelt feladatunk a forgalmunk követése, folyamatosan vizsgálnunk kell a bevételeinket és a kiadásainkat, miközben az eladás tekintetében kollégáinkat is állandóan képeznünk szükséges a jövőben is.

Ezen felül sok-sok apró dolgon is változtatnunk kell, mert ezek összeadódva további jelentős költségtakarítást eredményezhetnek” – beszélt a teljes szemléletváltásról. A VakVarjú tulajdonos-ügyvezetője hozzátette: "a nagyfogyasztású gépeinkre például ráírjuk az óránkénti üzemeltetési költséget, hogy a konyhában dolgozó kollégáink is minél jobban átérezzék a kiadásokat, hiszen kizárólag dolgozóink segítségével tudunk spórolni."

Gondolkodnak azon is, hogy a kisfogyasztású berendezéseik működését is felülvizsgálják. Előfordulhat, hogy az éttermeikben az esti külső világítást már záróra előtt 1-1,5 órával lekapcsolják, valamint megnézik, melyek azok a területek, ahol a világítást mozgásérzékelős kapcsolókkal szabályozhatják.

Összement hús, fele akkora adag, a képhez semmi köze az ételnek

Az ételházhozszállítás esetében egyre többen találkoznak azzal, hogy a kiszállított ételnek semmi köze sincs a fotón látotthoz. Itt egyre inkább tapasztalhatják azt a vásárlók, hogy sem az étel mennyisége, sem a minősége nem egyezik meg a képen látottal. Az egyik budapesti hamburgerezőben (a nevét nem említjük) például fele akkora volt a hús, mint a zsemle. Amikor a vevő panaszt tett, és elküldte a fotót az étteremnek, akkor nem kértek elnézést, nem is kárpótolták a vásárlót, hanem azt válaszolták az ételkiszállítón keresztül, hogy a "hús azért lett kisebb, mert sütés közben összement". Ugyanez a hely a csirkés salátát 2 hússal reklámozza, de csak 1 volt az adagban, a képen fetasajt volt a saláta tetején, de a kiszállított salátán egy darab sajtot sem lehetett fellelni. Erre az a válaszuk, hogy a "feta a szószban van elkeverve", miközben a szósz egy minimális méretű tzatziki volt.



Az ételszállító cég a Portfolio megkeresésére azt írta, hogy "az ételek minőségével kapcsolatos panaszok kivizsgálását az éttermek végzik, (...) ügyfélszolgálatunk egy csatorna, amely összeköti a vevőket az éttermekkel. Az éttermi partnereinkkel folyamatos kapcsolatban állunk és közösen dolgozunk azon, hogy az étlapokon szereplő ételek leírásai és fotói valósághűek legyenek és a vásárló tényleg azt kapja, amire az étlap alapján számít."



Az már látszik, hogy mindenki présben van. Egy budapesti gyroszos egyszerre igyekezett két lépésben, összesen 50%-kal emelni az áron az elmúlt hónapokban, miközben a minőséget is drasztikusan csökkentette. Az új, olcsóbb pita ugyanis rendre szétszakad, már a töltés közben. "Lehetetlen megtölteni úgy, hogy ne szakadjon szét, mire odaadom a vevőnek" - mérgelődött a dolgozó, aki ezzel a lendülettel dobta a kukába a szétszakadt pitát.



Olvasóink pedig már olyan esetet is tapasztaltak, hogy egyes esetekben, egyes vendéglátóhelyeken nem volt kellően átsütve a csirkehús az elmúlt hetekben. Hogy ez a munkaerőhiánnyal függ össze, vagy esetleg azzal, hogy a sütési időn is igyekeznek spórolni az egyes vendéglátóhelyek a felrobbanó energiaköltségek miatt, azt nem tudni. Ezeket a panaszokat azonban az éttermek azonnal kezelték.

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke azt mondta, hogy szenzációs volt az első 7 hónap, de most már érződik, hogy az emberek behúzták a kéziféket, kevesebbet költenek.

A koronavírus-járvány sétagalopp volt ahhoz képest, ami az energiaár-krízis miatt most vár az éttermekre

– mondta a szakember. Kovács László mégis bízik abban, hogy a vállalkozók jelentős része, ha kényszermegoldásokkal is, de talpon marad. Mindebben annak ellenére bízik, hogy ő is tisztában van vele, hogy sok vállalkozó tartalékait már korában felemésztette a koronavírus-járvány időszaka, amikor 8 hónapig zárva kellett tartani az éttermeket és csak megrendeléseket szállíthattak ki.

az általunk megkérdezett vállalkozók biztosak voltak, hogy minőségrontással nem lehet életben maradni a piacon.

Úgy vélik, ezektől az étteremtől előbb-utóbb elpártolnak a vendégei, és végül ez is a vendéglátóegység bezárásához vezet. Akkor már érdemesebb kisebb lépésekkel, folyamatosan árat emelni, és minőségibb fogyasztói élményt biztosítani a vendégek számára, hogy minél többször visszatérjenek.

