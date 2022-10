Rolek Ferenc: minden korábbinál nehezebb bértárgyalások várhatóak

Minden korábbinál nehezebb bértárgyalások várhatók Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke szerint. Érdemben azonban mindaddig nem tudnak tárgyalni a legkisebb bérekről (minimálbér, garantált bérminimum), amíg a Pénzügyminisztérium nem ismerteti a gazdasági várakozásait. Szerinte nagy költségnyomás van a cégeken, ezért óvatosság várható a bértárgyaláson a cégvezetők részéről, miközben ők is érzékelik az infláció miatti munkavállalói nyomást.

Várjuk a Pénzügyminisztériumtól az idei és a jövő évről szóló gazdasági várakozásokat, ezek nélkül nem tudnak érdemben elkezdődni a 2023-as bérekről a tárgyalások

– így reagált a minimálbérekről szóló egyeztetések állásáról érdeklődő kérdésünkre Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke.

Rolek Ferenc szerint csak ezt követően tudják kialakítani az álláspontjukat a munkaadók a jövő évre vonatkozó minimálbérre és a bérminimumra vonatkozóan. A Pénzügyminisztérium számai nélkül ugyanis sem a munkavállalókat képviselő szakszervezetek, sem pedig a munkaadókat tömörítő nagyobb szövetségek nem tudnak tárgyalóasztalhoz ülni.

„Várjuk a gazdasági mutatókat, mert eddig csak a bértárgyalások alapjaiban állapodtunk meg, de mindannyian tudni szeretnénk, hogy mi lesz a magyar gazdasággal - mondta Rolek Ferenc. Hozzátette:

Benyomásokkal, részleges adatokkal nem tudunk mit kezdeni akkor, amikor így is nagyon-nagy költségnyomás van a cégeken.

Nemcsak az energiaárak szálltak el, de a kamatemelés miatt nagyon megdrágultak a hitelek, továbbra is magasan vannak a nyersanyagárak, de az ellátási láncproblémák sem szűntek meg – sorolta a cégek gazdálkodását alakító folyamatokat Rolek Ferenc. Az MGYOSZ alelnöke hozzátette:

a munkaerő részéről is van egy fokozatos nyomás a cégvezetők felé a magas infláció miatt.

Amelyik szektorban ez lehetséges, ott a munkavállalók, érthetően, újabb és újabb béremelési kérést fogalmaznak meg év közben - tette hozzá.

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF), ahol a bértárgyalásokat szokták tartani, csütörtökön is összeül, de egy a munkaerőpiacot érintő jogszabály uniós jogharmonizációról egyeztetnek, nem a jövő évi béremelések mértékéről tárgyalnak.

Korábban Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke a Portfolio-nak úgy nyilatkozott, hogy fő céljuk a tárgyalásokon a minimálbér és a szakmai bérminimum vásárlóértékének megőrzése. Még ha „csak” 13,5 százalékos inflációval is számolunk jövőre, akkor is bruttó 227 ezer forintra kellene emelkednie a minimálbérnek. Közben pedig figyelni kellene arra is, hogy a béremelkedések kifizethetőek maradjanak még a legkisebb cégek számára is, hiszen a legalacsonyabb fizetések emelkedése óhatatlanul nyomást gyakorol a többi fizetési kategóriában is – magyarázta Palkovics Imre. Kiemelte: a legfontosabb cél most az, hogy megőrizzük a minimálbérből élők életszínvonalát, és azt a létminimum felett tartsuk.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára korábban úgy vélekedett, hogy "nemcsak a várható gazdasági növekedés, infláció vagy éppen a termelékenységnövekedés fontos, hanem az is, hogy a kormány milyen bértehercsökkentést vállal a béremelés érdekében".

Rolek Ferenc szerint mindenképpen óvatosság várható a bértárgyalásokon a cégvezetők részéről.

Ha megállapodnak a jövő évi bérekről, az egy teljes évre szóló, plusz költségelem lesz a vállalatok gazdálkodásában - tette hozzá. A cégeken ráadásul az infláció mellett ott egy másik nyomás, miszerint a munkaerőhiány továbbra is ott van, például a feldolgozóiparban, tehát túlságosan alacsony sem lehet a jövő évi béremelésről szóló ajánlat - emelte ki Rolek. A gyáriparosok szerint óriási költségnyomás van a cégeken, ezért minden korábbinál nehezebb bértárgyalások várhatók.

Címlapkép: Getty Images