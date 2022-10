Több hónapja késik a kedvezményezett nagycsaládosok gázszámlája - október végére érkezhet meg

Hónapok óta várakoznak a kedvezményezett nagycsaládosok az energiaszámlára, amelyet az MVM Next október végére ígér nekik – írja a Telex.hu.

A Telex.hu egyik olvasója arról értesítette a lapot, hogy az MVM Next már 2022 júliusa óta nem küldött neki számlát, ami akár 26 ezer családot érinthet. Korábban mi is írtunk arról, hogy a nagycsaládosok az átlagfogyasztáson túl más kedvezményekre is jogosultak, ám ahhoz, hogy ezekhez hozzáférjenek a kormányhivatalokban kell elindítaniuk az eljárást. Aki azonban ezt megtette, a mai napig nem kapta meg a rezsiszámláját. A fogyasztóvédelmi eljárást követően az MVM az alábbi választ közölte:

„Az egyetemes szolgáltatás egységárai és a kedvezményes áron érvényesíthető mennyiség mértéke 2022. augusztus 1-jétől megváltozott, amely változás érintette a nagycsaládos kedvezmény érvényesítését is. Sajnálatos módon a nagycsaládos kedvezmény elszámolása során számlázási rendszerünkben nem várt hiba lépett fel, amelynek teljes körű kivizsgálása jelenleg is folyamatban van.”

A Telex.hu megkeresésére, hogy mikorra érkezhetnek meg a számlák, az MVM Next az alábbiakat közölte:

"Az MVM Next folyamatosan fejleszti számlázási rendszereit annak érdekében, hogy ügyfelei kiszolgálása zavartalan legyen. Októberben megkezdődik a számlák kiküldése a társasházaknak, valamint a nagycsaládos ügyfelek számára és a többletkedvezmény érvényesítése a többgenerációs családi házban élő fogyasztói közösségek számláiban.”

Akikhez egyszerre több számla érkezik be, azok a feltüntetett határidőn – az elektronikus számlaértesítőben a számlák határideje meg fog egyezni – túl december 15-ig élhetnek a kamatmentes fizetéssel, de részletfizetéshez is folyamodhatnak. A kamatmente fizetés automatikus lesz, a részletfizetési igényt az ugyfelszolgalat@mvm.hu e-mail címen kell jelezni.

Címlapkép forrása: Getty Images