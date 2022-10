Itt az EKB kamatdöntése: nemcsak nagy emelést, de meglepő döntéseket is bejelentett a jegybank

Meglepetésre az EKB megváltoztatta a a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek (TLTRO III) feltételeit is. Azt sejteni lehetett, hogy az EKB kezdeni fog valamit a bankrendszerbe pumpált többlet-likviditással, amely most komoly arbitrázzsal a jegybanki betétben hever, de a TLTRO átszabása így is meglepetésnek nevezhető.

"A pandémia akut szakaszában ez az eszköz kulcsszerepet töltött be az árstabilitást érintő negatív kockázatok elleni fellépésben. Figyelembe véve az infláció váratlan és rendkívüli megemelkedését, mára szükségessé vált az eszköz újrakalibrálása annak érdekében, hogy összhangban legyen a monetáris politika szélesebb normalizálási folyamatával, és hogy megerősítse az irányadókamat-emelések banki hitelfeltételekbe való transzmisszióját, átvitelét. A Kormányzótanács ezért döntött a TLTRO–III-ra alkalmazandó kamatlábak 2022. november 23-ával kezdődő módosításáról és arról, hogy a bankoknak újabb időpontokat kínáljon az önkéntes alapú korai visszafizetésre"

- áll a közleményben.

A TLTRO–III feltételeinek módosításaival kapcsolatos részletesebb információkat a 15:45-kor megjelenő külön sajtóközleményben részletesen ismerteti a jegybank.