Kulcsfontosságú pillanat az energiatörténetben: világszerte vissza fog esni a fosszilis kereslet

Az energiapiacok és a vonatkozó szakpolitikák alapvetően alakultak át Oroszország ukrajnai háborúja miatt nem csak átmenetileg, hanem vélhetően az elkövetkező évtizedekre vonatkozóan is, írják a Nemzetközi Energiaügynökség elemzői a legfrissebb éves jelentésükben. A mostani energiaválság jóval szélesebb körű és összetettebb, mint a korábbiak voltak, ezzel kapcsolatban az IEA ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, hogy az első igazán globális energiaválság közepén vagyunk. A jelenlegi helyzetre adható megoldások köre komplexebb és átfogóbb, mint a '70-es évekbeli olajválságnál volt, ugyanis nem csupán egyetlen energiahordozóról való leválásra van szükség, hanem magának az energiarendszernek a megváltoztatására, mégpedig úgy, hogy közben az energiaszolgáltatások megfizethetőek és biztonságosak legyenek. Ebben a környezetben jelentősen felerősödnek a versenyképes és megfizethető tiszta technológiák mellett szóló gazdasági érvek, ami mentén az elemzők úgy vélik, hogy az előttünk álló években tetőzhet a globális kereslet az összes fosszilis tüzelőanyag iránt.

A legsúlyosabb globális energiaválság

Minden energiaválságnak vannak visszhangjai a múltból, és a piacokat ma érintő akut feszültségek a modern energiatörténet legsúlyosabb energiapiaci zavaraihoz hasonlíthatók a Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb éves jelentése (World Energy Outlook, WEO 2022) szerint, ezek közül is leginkább az 1970-es évek olajsokkjához lehet hasonlítani a mostani helyzetet. Akkor, akárcsak most, az energiapiaci válságnak és a meredek áremelkedéseknek komoly geopolitikai okai voltak, amik magas inflációhoz és gazdasági károkhoz vezettek. Akár csak a '70-es években, a válság most is felszínre hozta az energiarendszer alapvető gyengeségeit és függőségeit, továbbá a magas energiaárak és az energiabiztonsági megfontolások erőteljes ösztönzőnek bizonyultak a szükséges gazdaságpolitikai megoldások bevezetéséhez.

A mai globális energiaválság azonban lényegesen szélesebb körű és összetettebb, mint a korábbiak voltak, mutat rá az elemzés. Erről egyébként a napokban Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója is beszélt, a szakember megfogalmazása szerint

Az első igazán globális energiaválság közepén vagyunk, a világunk még soha nem volt tanúja ilyen mélységű és összetettségű energiaválságnak

Oroszország háborúja rendkívüli turbulenciákhoz vezetett az energiapiacokon, különösen a földgázpiacon. Forrás: IEA, WEO 2022

Az 1970-es évek sokkjai az olajról szóltak, és a politikai döntéshozók előtt álló feladatok is viszonylag világosak voltak, bár nem feltétlenül volt egyszerű azokat végrehajtani: csökkenteni kellett az olajtól, különösen az olajimporttól való függőséget. Ezzel szemben

a mai energiaválságnak több dimenziója is van: földgáz, olaj, szén, villamos energia, élelmezésbiztonság és az éghajlat.

Ezért a helyzetre adható megoldások köre is hasonlóan komplexebb és átfogóbb lehet, mint a '70-es években, írja az IEA. Végső soron ugyanis nem csupán egyetlen energiahordozóról való leválásra van szükség, hanem magának az energiarendszernek a megváltoztatására, mégpedig úgy, hogy közben az energiaszolgáltatások megfizethetőek és biztonságosak legyenek.

Módszertan

Az Energiaügynökség legfrissebb jelentése azt vizsgálja, hogy az előttünk álló változás hogyan és milyen körülmények között valósulhat meg, milyen buktatókkal és lehetőségekkel találkozhatunk ezen az úton. Az IEA energiapiaci kilátásokra fókuszáló elemzése különböző forgatókönyvek feltételezett megvalósulása mentén vetíti előre a folyamatokat és a trendeket, alapvetően három forgatókönyvet lehet megkülönböztetni, ezek a STEPS, az APS és a NZE.

A STEPS (Stated Policies Scenario) egy olyan pályát rajzol ki, ami a jelenlegi szakpolitikai helyzetet és hozzáállásokat tükrözi, a forgatókönyv a világ kormányai által jelenleg alkalmazott vagy kidolgozás alatt álló politikák részletes, ágazatonkénti értékelésén alapul.

(Stated Policies Scenario) egy olyan pályát rajzol ki, ami a jelenlegi szakpolitikai helyzetet és hozzáállásokat tükrözi, a forgatókönyv a világ kormányai által jelenleg alkalmazott vagy kidolgozás alatt álló politikák részletes, ágazatonkénti értékelésén alapul. A bejelentett vállalásokra építő forgatókönyv ( APS ) feltételezi, hogy minden hosszú távú kibocsátási és energia-hozzáférési célt, beleértve a nettó nulla kibocsátásra vonatkozó kötelezettségvállalásokat is időben és teljes mértékben teljesíteni fogják a kormányzatok, még úgy is, hogy egyes országokban még nincsenek beiktatva a megvalósításhoz szükséges szakpolitikák.

) feltételezi, hogy minden hosszú távú kibocsátási és energia-hozzáférési célt, beleértve a nettó nulla kibocsátásra vonatkozó kötelezettségvállalásokat is időben és teljes mértékben teljesíteni fogják a kormányzatok, még úgy is, hogy egyes országokban még nincsenek beiktatva a megvalósításhoz szükséges szakpolitikák. A Net Zero Emissions (NZE) forgatókönyv a globális energiaágazat számára a nettó nulla CO2-kibocsátás 2050-ig történő eléréséhez vezető utat jelöli ki, aminek gyakorlati megvalósítását még a tavalyi IEA-elemzésben részletezték.

Míg az első két forgatókönyv feltáró, azaz leíró jellegű, addig a NZE-forgatókönyv normatív, azaz követendő szabályokat megállapító, mivel a kitűzött cél elérésére irányul és a cél eléréséhez vezető utat mutatja be.

Csúcson lehet a fosszilis energiafelhasználás

Az Energiaügynökség jelentésének legfajsúlyosabb megállapítása talán az, hogy a jelenlegi szakpolitikai hozzáállásokon alapuló forgatókönyv szerint

mostanában tetőzhet a globális kereslet a fosszilis tüzelőanyagok mindegyike iránt.

A STEPS alapján a szénfelhasználás néhány éven belül visszaesik világszerte, a földgáz iránti kereslet az évtized végére érheti el a csúcsot, az elektromos járművek növekvő eladásai pedig azt jelentik, hogy az olaj iránti kereslet a 20-30-as évek közepén érheti el a tetőpontot, majd az évszázad közepére kissé visszaesik. Mindent összevetve, a fosszilis tüzelőanyagok iránti teljes kereslet a 2020-as évek közepétől folyamatosan, átlagosan évi 2 exajoule-lal csökkenhet 2050-ig, ami nagyjából egy nagy olajmező teljes élettartamának megfelelő éves csökkenést jelent.

Az ipari forradalom 18. századi kezdete óta a globális fosszilis tüzelőanyag-felhasználás a GDP-vel együtt nőtt, ennek a folyamatnak a stagnálása, majd

a világgazdasági bővülés melletti visszafordulása kulcsfontosságú pillanat lesz az energiatörténetben,

írják az elemzésben. A fosszilis tüzelőanyagok aránya a globális energiamixben évtizedek óta kifejezetten magasan, 80 százalék körül állt, a STEPS-forgatókönyv szerint 2030-ra ez az arány 75 százalék alá csökkenhet, 2050-re pedig alig több mint 60 százalék lesz. Az energiafelhasználáshoz köthető globális CO2-kibocsátás a csúcspontot 2025-ben érheti el a fenti szcenárió szerint évi 37 milliárd tonnán (Gt), ez az érték 2050-re 32 Gt-ra csökkenhet.

Fosszilis tüzelőanyagok iránti kereslet alakulása a STEPS-forgatókönyv alapján (TES = teljes energiakínálat százalékban). Forrás: IEA, WEO 2022

Ez a dinamizmus a globális átlaghőmérséklet mintegy 2,5 °C-os emelkedésével járna 2100-ig bezárólag, ez a néhány évvel ezelőtti előrejelzésekhez képest kedvezőbb eredmény: a 2015-ben idnult szakpolitikai lendület és a technológiai fejlődés körülbelül 1 °C-kal csökkentette a hosszú távú hőmérséklet-emelkedési előrejelzéseket. Ugyanakkor a STEPS-forgatókönyv 2050-ig tartó, az éves CO2-kibocsátást mindössze 13 százalékkal történő csökkentése messze nem elegendő a változó éghajlat súlyos hatásainak elkerüléséhez, emelik ki az IEA szakértői.

A kritikus másfél fok

Az összes éghajlat-változási kötelezettségvállalás teljes körű teljesítése bár biztonságosabb és kiszámíthatóbb jövőt vetítene előre, de még mindig nagy a szakadék a mai törekvések és a 1,5 °C-os stabilizáció között, mutatnak rá az elemzők. A bejelentett vállalásokra építő forgatókönyv (APS) alapján az éves kibocsátások rövid távú tetőzését egy gyors ütemű visszaesés követheti, ami során 2050-re 12 milliárd tonnára eshet a globális CO2-kibocsátás. Ha a vonatkozói nemzeti kötelezettségvállalásokat, valamint az egyes iparágakra vonatkozó ágazati kötelezettségvállalásokat és a vállalati célokat időben és teljes mértékben végrehajtják, akkor a hőmérséklet-emelkedés 2100-ig 1,7 °C körül alakulhat. Azonban megjegyzik az IEA szakértői, hogy könnyebb ígéreteket tenni, mint végrehajtani azokat, és még ha ezek maradéktalanul teljesülnek is, még mindig sokat kell tenni azért, hogy az NZE-forgatókönyvhöz igazodva elérjük a kulcsfontosságúnak számító 1,5 °C-os célt - ezt úgy lehetne elérni, ha 2030-ra 23 milliárd tonnára, 2050-re pedig nullára csökkenne a globális éves kibocsátás.

Egy korábbi elemzésünkben már megírtuk, hogy ha a bolygó átlaghőmérséklete a kritikus 1,5 °C-os emelkedés felett tartózkodik hosszú ideig, az óhatatlanul is olyan változásokat indíthat el, amelyek visszafordítására már nincs lehetőség. Az éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) szerint az 1,5 fokos felmelegedés elérése és tartós fennmaradása esetén

A VILÁG SZINTE MINDEN GLECCSERE ELTŰNIK, 350 MILLIÓ EMBER TARTÓSAN SZENVEDNI FOG VÍZHIÁNYTÓL, A SZÁRAZFÖLDI FAJOK 14 SZÁZALÉKA PEDIG KIPUSZTUL.

A globális felszíni átlaghőmérséklet alakulása az elmúlt 2000 évben Forrás: Másfélfok/ Lehoczky Annamária

Energiahatékonyság és energiaátmenet

A jelenlegi magas energiaárak kihangsúlyozzák az energiahatékonyság fontosságát, és számos országban magatartásbeli és technológiai változtatásokra ösztönöznek az energiafelhasználás csökkentése érdekében, ahogy erre a múlt heti Budapest Economic Forumon Szabó Gergely is felhívta a figyelmet.

A politikai döntéshozóknak különösen a hűtés iránti keresletre kell összpontosítaniuk az IEA elemzői szerint, mivel ez járul hozzá az egyik legnagyobb mértékben a globális villamosenergia-igény növekedéséhez az elkövetkező évtizedekben (az elektromos járművek után). Sok ma használt légkondicionáló berendezésre csak gyenge hatékonysági szabványok vonatkoznak, és a feltörekvő és fejlődő gazdaságokban a hűtési célú villamosenergia-igény egyötödére egyáltalán nem vonatkoznak szabványok. A STEPS-forgatókönyv alapján a feltörekvő és fejlődő gazdaságok hűtési igénye 2050-ig 2800 terawattórával nőhet, ami

a mai globális villamosenergia-igényhez képest egy újabb Európai Unió hozzáadásának felel meg.

Ez a növekedés az APS-ben felére csökkenhet a szigorúbb hatékonysági szabványok, valamint a jobb épülettervezés és szigetelés miatt, az NZE-forgatókönyvben pedig ennek a felével számolnak.

A hűtési célú villamosenergia-igény alakulása a különböző forgatókönyvek alapján. Forrás: IEA, WEO 2022

Fatih Birol nemrég hangot adott abbéli reményének, hogy az energiaválság mérföldkő lehet az energiatermelés történetében, mert felgyorsulhat a környezetbarát energiatermelés térnyerése, és az energiarendszer biztosabbá és fenntarthatóvá válhat. Érdemes azonban feltenni és körüljárni azt a kérdést, hogy mi van akkor, ha nem indul be olyan gyorsan az energiaátmenet?

Ha a tiszta energiába történő beruházások nem gyorsulnak fel az NZE-forgatókönyvnek megfelelően, akkor az üzemanyagárak további ingadozásának elkerülése érdekében

nagyobb beruházásokra lenne szükség az olaj- és gáziparban, de ez azt is jelentené, hogy az 1,5 °C-os célkitűzés is veszélybe fog kerülni.

A STEPS alapján 2030-ig évente átlagosan csaknem 650 milliárd dollárt költenek világszerte az olaj- és földgázipari upstream beruházásokra, ami több mint 50 százalékos növekedést jelent az elmúlt évekhez képest. Egy ilyen mértékű beruházás jelentős kereskedelmi és környezeti kockázatokkal jár, és a sikeres megvalósulások nem vehetők biztosra.

Az Oroszországból származó jelentős fosszilis tüzelőanyag-termelés kiesését máshonnan kell pótolni, még akkor is, ha 2050-re a nettó nulla kibocsátásra törekszünk, írják az elemzők. A legmegfelelőbb közeljövőbeli helyettesítők a rövid átfutási idővel rendelkező projektek lehetnek, amelyek az olajat és a gázt gyorsan az európai piacra juttatják, valamint a jelentős fáklyázás és a légkörbe szivárgó metán miatt elpazarolt 260 milliárd köbméter gáz egy részét is felfogják.

A mai válság tartós megoldása azonban a fosszilis tüzelőanyagok iránti kereslet csökkentésében rejlik,

emelik ki az IEA elemzői. A hosszú távú keresletcsökkentés fontosságára a norvég Rystad elemzői is felhívták egyébként a figyelmet, ez elsősorban több EU-s szintű program megvalósításán keresztül érhető el.

Az európai földgázkereslet várható alakulása, forrás: Rystad Energy

Oroszország lehet a legnagyobb vesztes

Oroszország ukrajnai háborúja a globális energiakereskedelem teljes körű átrendeződését idézi elő, és

Oroszországot jóval hátrányosabb helyzetbe hozza

az Energiaügynökség elemzői szerint. A korábbi forgatókönyvekben Oroszországnak a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló összes európai kereskedelmi kapcsolatát a kontinens nettó nulla kibocsátásra vonatkozó törekvései valamelyest beárnyékoltak, de mivel Oroszország viszonylag alacsony költséggel tudott szállítani, ez csak fokozatosan és lassan látszott volna meg. Most azonban az elszakadás olyan gyorsasággal következett be amit kevesen gondoltak volna, a háború következtében az orosz erőforrások jelentős része pedig keletre, az ázsiai piacokra fog kerülni, de Oroszország az elemzők szerint nem fog tudni akkora piacot találni az exportnak, hogy az ellensúlyozza a korábbi európai szállításokat.

Ennek köszönhetően 2025-ben Oroszország olajtermelése napi 2 millió hordóval alacsonyabban alakulhat annál, amivel a tavalyi előrejelzésben számoltak, a gáztermelés pedig 200 milliárd köbméterrel csökkenhet. A hosszabb távú kilátásokat ugyancsak gyengítik a keresletre vonatkozó bizonytalanságok, valamint a nemzetközi tőkéhez és technológiákhoz való korlátozott hozzáférés a nagyobb kihívást jelentő és erőforrásigényes gázmezők és LNG-projektek fejlesztéséhez.

Az orosz fosszilis tüzelőanyag-export az IEA szerint soha nem fog visszatérni a 2021-es szintre,

és a STEPS-forgatókönyv alapján 2030-ra a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott olajból és gázból való részesedése a tavalyi felére csökken az országnak.

Az orosz energiatermékek ázsiai piacokra való átirányítása különösen nagy kihívást jelent a földgáz esetében, a Kínába irányuló nagy volumenű szállítások piaci lehetőségei korlátozottak. Bár Oroszország új csővezetékek építését tervezi Kínába - a nagy kapacitású Power of Siberia-2 csővezetéket Mongólián keresztül -, az IEA Kínára vonatkozó keresleti előrejelzései azonban jelentős kétségeket vetnek fel az Oroszországgal való újabb nagyszabású gázösszeköttetés életképességével kapcsolatban, amint a meglévő Power of Siberia vezeték teljes kapacitására felfut.

A STEPS alapján Kína gázkeresletének növekedése 2021 és 2030 között évi 2 százalékra lassulhat, szemben a 2010 óta mért évi 12 százalékos átlagos növekedési ütemmel, a váltás a megújuló energiaforrások és a villamosítás politikai preferenciáját tükrözi az földgáz-felhasználással szemben. A kínai importőrök nagy volumenben szerződtek új, hosszú távú LNG-szállításokra is, és Kína már most megfelelő szerződéses kínálattal rendelkezik ahhoz, hogy a STEPS előrejelzései szerint a 2030-as évekig kielégítse a keresletet.

Konklúzió: történelmi fordulópont lehet az energiaválság

Az energiapiacok és a vonatkozó szakpolitikák alapvetően alakultak át Oroszország ukrajnai háborúja miatt nem csak átmenetileg, hanem az elkövetkező évtizedekre vonatkozóan is. A tiszta energia mellett szóló környezetvédelmi érveket eddig sem kellett a korábbiaknál jobban megerősíteni, de

a versenyképes és megfizethető tiszta technológiák mellett szóló gazdasági érvek most jelentősen felerősödtek

az energiabiztonság mellett szóló érvekkel egyetemben.

Az elemzők szerint a minél szélesebb körök bevonásával a gazdasági, éghajlati és biztonsági prioritások összehangoltsága olyan szakpolitikai döntésekhez vezethet, amik egy biztonságosabb és fenntarthatóbb energiarendszer alapjait teszik le.

Címlapkép: Tim Wright via Getty Images