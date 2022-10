Elemzői vélemények: nem kiterjeszteni, eltörölni kellene az árstopokat

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban belengette, hogy hamarosan újabb termékekre terjeszthetik ki az árstopokat. Vélhetően elsősorban élelmiszerekre utalt a kormányfő, azonban elemzők szerint inkább a jelenlegi hasonló intézkedések eltörlésén kellene gondolkodni.

Makrogazdasági elemzőket kérdezett a Pénzcentrum Orbán Viktor péntek reggeli interjúja után arról, hogyan kommentálják az árstopok lehetséges kiterjesztését. Minden további árstop-bővítési terv csak a kiskereskedelmi hiánynak jó, de a korrupciót is említette, amit láthatunk a benzinkutakon – mondta Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője. Szerinte most az olyan élelmiszerekre kerül majd árstop, amelyeket eddig valahogy elkerült ez a szabályozás, de az emberek gyakran veszik: mondjuk a kenyér, a tojás vagy a zöldségfélék közül a burgonya – ezek mind súlyosan megdrágultak az elmúlt hónapokban, így szerinte ezekre a termékekre kell most gondolnunk.

A kormány most a legszegényebbeknek akar majd kedvezni, ezért az általuk szinte napi rendszerességgel vásárolt termékek árát próbálhatja megállítani – emelte ki Németh Dávid. A K&H Bank vezető elemzője szerint ugyanakkor a kenyér esetében például nehéz a döntés, hiszen el kell dönteni, melyik fajtára és kiszerelésre vonatkozzon az árstop.

Az árstopok hosszabb távon nem tesznek jót a gazdaságnak – a továbbiak bevezetése helyett lassan a kivezetésükön kellene gondolkodni

mondta Virovácz Péter, az ING Bank elemzője. Szerinte az intézkedéseknek van ugyan rövid távú hasznuk, de

hosszú távon a társadalom biztosan kárvallottja lesz ennek az egésznek.

Gondoljunk csak arra, hogy mikor majd kivezetik a az árstopokat, milyen súlyos ársokkot szenvednek majd el a vásárlók – márpedig minél tovább húzzuk az árstopok kivezetését, annál nagyobb lesz ez a sokk – tette hozzá az ING szakembere.

