Hatalmas béremelés "csapott le" Magyarországra, fájdalmas lesz a kijózanodás

Nagy volt az öröm, amikor kiderült, hogy idén 20%-kal nőnek a legkisebb bérek, hiszen ez nemcsak a minimálbéresek és bérminimumosok keresetét, de a többiek fizetését is felfelé hajtja a bértorlódás elkerülése miatt. Pedig már akkor is sejthető volt, hogy szárba szökkentheti a gazdaság egyik rémét, az ár-bér spirált: vagyis a hatalmas béremeléseket áremelésekkel kompenzálják majd a cégek. Ma már ez nemcsak veszély, hanem a valóság , az ár-bér spirál a magyar gazdaság egyik olyan kihívásává vált, amit kezelni kell. A tapasztalatok szerint azonban csak fájdalmas megoldások vannak a spirál megtörésére.

Sokan örültek annak, amikor tavaly kiderült, hogy idén 20%-kal nőnek a legkisebb bérek. A minimálbért és a garantált bérminimumot keresők azért, mert jelentősen nő a fizetésük, a valamivel magasabb bérkategóriákban pedig azért, mert bíztak abban, hogy a bértorlódás elkerülése végett az ő keresetük is nagymértékben emelkedik. Ez így is történt.

A munkáltatók azonban nem igazán örültek a jelentős béremelésnek, még úgy sem, hogy közben csökkentek a járulékok. Mégpedig azért, mert a Covid-válság után megtépázott mérlegű vállalatok még a sebeiket nyalogatták. Úgy vélték, hogy egy olyan költségsokkot pedig, amit a legkisebb bérek jelentős emelése – és a több bérkategóriában ennek nyomán a felhajtóerő – okoz, csakis az árak drasztikus megemelésével tudnak majd kompenzálni. Ez is így történt.

A tanulság az, hogy általánosságban a bérköltség hosszabb távon nem emelhető jelentősen (a munkatermelékenységet bőven meghaladóan) úgy, hogy az ne okozzon

vagy drasztikus áremelkedést

vagy jelentős leépítést.

Ha ugyanis a gazdaság erős, a kereslet nő, akkor megindulnak az áremelések a vártnál nagyobb béremelések hatására. Ha viszont a gazdaság gyenge, akkor egy ilyen intézkedés növeli a munkanélküliséget. A Covid-helyreállás közepette sejteni lehetett, hogy az idei nagy béremelések miatt sokan nyúlnak majd hozzá az árakhoz. Éppen ezért írtuk már a 200 ezer forintos minimálbér felvetésekor, hogy a lépés könnyen elindíthatja az ár-bér spirált. Miután a gazdaság kifejezetten erős volt, amit később a választások előtti költekezés még meg is támogatott, így a kereslet érdemben növekedett az idei első félévben. Ennek hatására gyakorlatilag minden vállalat az áremelés felé fordult, miközben a bérek gyors emelkedése nem igazán "árazott ki" alacsony termelékenységű cégeket a piacról.

Ami az inflációt illeti, az idei évet még 8% alatti pénzromlással kezdtük - ami kifejezetten magas szintnek számított -, mostanra már 20% felett járunk, és könnyen lehet, hogy az év végére elérjük a 23-25%-os sávot. Természetesen a jelentős béremelés csak egyetlen eleme annak, hogy megnőtt az infláció. A külső okok közül a legfontosabb

a Covid-helyreállás után tapasztalható keresletnövekedés,

illetve az energiaárak drasztikus emelkedése.

A belső tényezők között

a jelentős központi béremelés mellett említhető, hogy

a választások előtt ezermilliárd forintot meghaladó transzfert kaptak a háztartások,

majd különböző vállalati különadókat vetettek ki a cégekre, amiket igyekeznek beépíteni az árakba,

miközben a forint is jelentősen esett a vezető devizákkal szemben, ami az importtermékek árában jelenik meg.

Már a legkisebb bérek 20%-os emelése is olyan kockázatokat rejtett el a rendszerbe, ami önmagában elindíthatja az ár-bér spirál bepörgését. Az energiaárak elszabadulása és a hazai inflációemelő intézkedések viszont további olyan sokkokat okoztak, amelyek a vállalatok átárázási, áremelési hajlandóságát felerősítették, pedig a megelőző évek alacsony inflációja miatt pont ez a "csukott szemmel árat emelek" reflex kezdett kiveszni a gazdaságból. Mindezek hatására idén olyan dolgok történnek, amelyek normál körülmények között szinte soha:

év közben többször is bért emelnek a vállalatok. Ezt azonban csak úgy tudják megtenni, ha az árakat is tovább növelik.

Az ár-bér spirál beindulását pedig már a béradatok is mutatják. Az év első felében még 13-14%-os volt a bérdinamika az átlagbéreket tekintve, ami augusztusra 16% fölé emelkedett. A munkavállalók egyre hangosabban követelik a bérek emelését az évtizedek óta nem látott infláció miatt, így vannak cégek, amelyek egyszeri juttatásokat adnak, míg mások (jobbára a munkaerőhiányos ágazatokban) megemelik az alapbéreket. Ezek az emelések vagy csökkentik a profitot vagy újabb áremelésre késztetik a vállalatokat.

A folyamatnak most táptalajt adott, hogy a munkaerőpiac egyre feszesebbé vált. A munkanélküliség alacsony szintje és a fokozódó munkaerőhiány miatt a dolgozók alkuereje erős, és ha úgy látják, hogy egy másik vállalat magasabb bért kínál nekik, akkor könnyen váltanak. Éppen ezért egyébként is gyors bérdinamika jellemezte a gazdaságot, tehát akkor is kétszámjegyű mértékben nőtt volna az átlagkereset, ha nem nőttek volna 20%-kal a legkisebb bérek idén. Az inflációnak újabb lendületet adott, hogy az év első felében ezermilliárdos transzfert kaptak a háztartások (szja-visszatérítés, fegyverpénz, 13. havi nyugdíj), ami olyan erős keresletet biztosított, hogy az árakat nagyon könnyen emelhették a vállalatok. Ezt követően nem a különadók jelentették az utolsó csapást az árakra nézve, hanem az elmúlt hónapokban az energiaárak többszöröződése – ami mind a háztartásokat, mind a vállalatokat érinti.

Ma már nemcsak az inflációs index, hanem a szereplők inflációs várakozása is magassá vált. Bihari Péter, az MNB monetáris tanácsának korábbi tagja a Portfolion figyelmeztetett, hogy az ár-bér spirál nem egy veszély, hanem maga a valóság. Szerinte a magas infláció könnyen elvezethet a várakozások romlásához, a pillanatnyilag megélt tapasztalatokat pedig hajlamosak vagyunk a jövőbe is kivetíteni.

Márpedig az inflációs várakozások mostanra rekordmagasságba emelkedtek, ahogy az inflációs index is évtizedek óta nem látott szinten van. Ebben a helyzetben pedig mind a vállalatok, mind pedig a háztartások úgy gondolkodnak, hogy az infláció a következő időszakban is nagyon magas lesz, döntéseiket pedig ehhez igazítják.

Jól látható tehát, hogy ebben a helyzetben a gazdaságpolitika elvárásával ellentétben sem a vállalatok, sem a munkavállalók nem tudnak és akarnak önmérsékletet gyakorolni, hogy megtörjék a spirális hatást egy feszes munkaerőpiaci környezetben.

A cégek azért nem, mert nem szeretnék, hogy emelkedjen a fluktuáció abban az esetben, ha nem kompenzálják a dolgozókat.

A munkavállalók pedig azért nem, mert nem szeretnék, hogy drasztikusan visszaessen a reálbérük.

Egyébként egyéni szinten ez nem is működik: a szereplők a gazdasági környezethez és racionalitáshoz igazodnak. Az ár-bér spirált ugyanis nem a vállalatok, de nem is a munkavállalók idézték elő, így változtatni sem tudnak rajta.

Az államnak viszont annál több a lehetősége, csak éppen nem az ár-bér spirál "ellen", hanem "mellette" lépett fel. Bod Péter Ákos, a Corvinus Egyetem professzora úgy kommentálta a kormányzati lépéseket, hogy a várható gazdasági lassulás előtt a magyar kormány még gyorsított is. "A magyar esetben a kapitány előbb még jóval feljebb húzta a botkormányt, holott már látótávolságban lett volna a leszállópálya. Most ezért sajnos a komfortosnál meredekebb szögben kell lefele haladni a landoláshoz, és várhatóan keményebb lesz a betonra érés" - vélekedett.

Ha a gazdasági környezet változik meg, az elhozhatja az ár-bér spirál végét is. Ennek az egyik útja nem más, mint a munkaerőhiány érdemi csökkenése, a recesszió beköszönte, a munkanélküliség növekedése, illetve az állam részéről erős kontroll a legkisebb bérek tekintetében, ennek azonban komoly politikai ára is lehet, hiszen a reálbérek csökkenéséért a dolgozók legtöbbször a kormányokat hibáztatják.

Miután várhatóan jövőre (is) 15% körül alakul az infláció, így a munkavállalói oldal képviselői nehezen mennének bele a bértárgyaláson, hogy ennél kisebb mértékben nőjön a minimálbér. A munkaadói oldal viszont a magas energiaárak és a gazdasági lassulás miatt óvatosabb. Mindenesetre a dolgozók biztosan nem érik be akkora minimálbéremeléssel, mint amekkora a válság előtti években (8%) volt tapasztalható, hanem annak legalább a dupláját szeretnék elérni, így könnyen majdnem ott találhatjuk magunkat a bérelvárások tekintetében, mint amekkora mértékben nőtt idén is a minimálbér, csak sajnos most sokkal kedvezőtlenebb az inflációs helyzet.

Éppen ezért, ahogy a költségvetési alkoholizmusból, úgy a választások előtti "béremelési alkoholizmusból" is fájdalmas a kijózanodás.

Így viszont valójában nehéz lesz megtörni a spirális hatást, éppen ezért mondják a közgazdászok, hogy a legjobb, ha be sem lépünk ebbe az utcába, hiszen ahogy a gazdaság bármely szegmensében, úgy a béremelések tekintetében sincs ingyenebéd; vagyis nem igazán emelhetőek úgy a bérek, hogy azt ne vigye el a béremelések miatti áremelkedés. Ezt mutatta be korábban Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza a Portfolion megjelent cikkében több példa alapján: a minimálbér jelentős emelésének az árát a háztartások fizetik meg, mert azt másképp nem lehet kigazdálkodni.

Így jövőre két út áll előttünk:

Ha a közelgő gazdasági lassulás lazább munkapiachoz vezet, akkor az infláció és az inflációs várakozások visszatérhetnek a kezelhető tartományba. Ehhez a központi béremeléseknek (minimálbér, bérminimum) is visszafogottaknak kell lenniük. A lefelé csordogáló infláció pedig előbb-utóbb megteremti a terét a monetáris lazításnak.

Ha viszont a közelgő lassulás (idei év vége, jövő év eleje) mégsem törné le eléggé az inflációt, az inflációs várakozások magasan maradnának, és a központi béremelések is impresszívek lesznek, akkor az ár-bér spirál sem tűnik el, és a jegybanknak még sokáig kell magas kamatokkal küzdenie a problémák ellen, érdemi és hosszan tartó reálgazdasági áldozatokat vállalva.

Akárhogy is lesz, hosszabb távon a feszes munkapiac (munkaerőhiány) a demográfiai adottságok miatt velünk marad, ami egyébként is érdemi bérfelhajtó hatással bír, így egy-két szikra bármikor könnyen túlfűtheti a magyar gazdaságot.

Címlapkép: Getty Images