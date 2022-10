Leépítések, csődhullám, silány termékek – Mit hoz a kormány újabb lépése?

Újabb jelentős terhet kaphatnak az egyébként is súlyos problémákkal küzdő szereplők, ha a kormány még több termékre terjeszti ki az árstopot – vélekednek a Portfolionak nyilatkozó elemzők a kormányzat intézkedésével kapcsolatban. Azt még nem lehet tudni, hogy hány további termékre terjesztik ki az árstopot, és azt sem, hogy mikori áron kell befagyasztani az árakat, de az már biztos, hogy szélesítik a befagyasztott termékek körét.

Az élelmiszerkiskereskedelem a drasztikus, 35%-os élelmiszerinfláció miatt már most is csökken, a következő hónapokban pedig még tovább drágulhatnak a termékek. Ez pedig a kereslet további visszaeséséhez vezet. Vagyis a boltok egyébként is egy kedvezőtlen gazdasági helyzetben találták magukat, most pedig újabb nehézséggel néznek szembe.

Van olyan nagyobb, magyarországi szereplő, aki azon gondolkodik, hogy januárban már nem nyitja ki egyes boltjait. Egyszerűen nem éri meg

- mondta a Portfolio-nak egy piaci elemző. „Két választásuk van a kiskereskedőknek. Vagy tovább emelik a nem árstopos termékek árát az újabb teher miatt, vagy bezárnak” – tette hozzá. Azt ugyanis semmi sem tiltja, hogy azoknak a termékeknek az árát emeljék, amelyek nem árstoposak. Az utóbbiakon elszenvedett veszteséget pedig beépítik ezeknek a termékeknek az árába, ahogy azt már eddig is láthattuk.

Az élelmiszerárak tartós emelkedését az árstopokkal nem lehet megfogni a szakértők szerint.

Azonban azzal, hogy bővítik az árstopos termékek körét, az élelmiszerkiskereskedelem egyre nagyobb szelete kerül bele a szabályozott árak körébe, ami súlyos piactorzításhoz vezet. A kiskereskedőknek már eddig is nagy problémát okozott a bérek jelentős emelkedése, a forint zuhanása, a kikereskedelmi különadó bejelentése, illetve az energiaárak elszállása.

Azt gondolom, hogy sokan próbálkozhatnak majd rövidebb nyitva tartással, hiszen spórolniuk kell. Ehhez kevesebb dolgozó is társul, vagyis beindulhat a leépítési hullám is

– fogalmazott egy szakértő. Hozzátette: „A minőségrontás is garantált. Csak az olcsó termékeket fogják megvenni a boltosok is a beszállítóktól” – vélekedett.

Már ma is van egy olyan trend, hogy a vásárlók a saját márkás, olcsóbb, illetve az alacsonyabb minőségű termékeket veszik az árak elszállása miatt, amihez alkalmazkodnak a kiskereskedők. Most úgy tűnik, hogy újabb érvet kapnak, hogy az olcsóbb termékeket tegyék a polcokra, hiszen ezeken kisebb a veszteségük az árstopos termékek esetében. A szakértő hozzátette: természetesen a jogszabályoknak még megfelelő termékekről van szó, de csak a minimumkövetelményeket fogják teljesíteni.

A forgalom az alacsonyabb árfekvésű termékek felé tolódott el. A kisboltok felől a diszkontokba tolódik a kereslet már ma is. Az újabb teherrel nagyon sok bolt lehúzhatja a rolót, akár már karácsony előtt

– vélekedett egy szakértő.

Egy elemző megjegyezte, hogy a nem piackonform intézkedések nem vezetnek el az infláció leszorításához. A forint ma gyengült az euróval szemben, miközben a zloty stabil maradt. A forint esésében közrejátszhat a különutas magyar gazdaságpolitika, ami azért gond, mert az importált termékeken keresztül azonnal megfizetjük a gyengülés árát.

Miután az infláció jövőre is magas lesz, elérheti a 13-15%-ot, így nagy kérdés, hogy a kormány mikor vezeti majd ki az árstopokat. Ha az inflációs kosár túlságosan nagy részére terjed ki, akkor az árstopok elengedése újabb inflációs hullámot indíthat el, így egyre nehezebb lesz elengedni a hatósági árakat újabb áremelkedési hullám nélkül.

Van olyan elemző, aki nem az árak elszabadulását látja az intézkedés mögött. Szerinte könnyen lehet, hogy a kormány évek óta hangoztatott céljának a megvalósítása látható az árstopok kiterjesztése mögött. Mégpedig annak, hogy a magyar tulajdon arányát növelje a kiskereskedelembe. Az árstop ugyanis leértékeli a kiskereskedelmi láncokat, javítja az esetleges magyar vevők, tárgyalók pozícióit.

Címlapkép: Getty Images