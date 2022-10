Rezsiemelés: hatalmas újítás érkezett az MVM-től

Lassan eltelik a harmadik olyan hónap is, amikor a lakosság a megváltozott rezsicsökkentési rendszerben kapja kézhez a számláit. Sokan alkalmazkodtak már az új rendszerhez, de nagyon sokan vannak még, akik igyekeznek értelmezni az energiaszámlájukat, főleg a gázszámlájukat. Nekik továbbra is csak azt tudjuk mondani: jelleggörbe, jelleggörbe, jelleggörbe és jelleggörbe. És most az MVM is aktívan közbelépett.

Több nagyobb cikkünkben is írtunk már arról, hogy a lakossági gázfogyasztóknak új fogalmakkal kell megbarátkozniuk, ha meg akarják érteni, hogyan jött ki a gázszámlájukon szereplő fizetendő összeg és ez hónapról hónapra (amennyiben havi diktálós rendszerben vannak) miért változik úgy, ahogy változik. Felhívtuk a figyelmet arra is ennek kapcsán, hogy ha valaki minden hónapban ugyanabban az időszakban jelenti le a valós gázfogyasztását, akkor annak tisztában kell lennie, hogy már rég nem a 144 köbméter havi limit a kulcsfontosságú szám, amit ismerni kell, főleg azok után nem, hogy a számlán a részösszegeket MJ mértékegység alapján számolja ki a szolgáltató, a köbméter, mint mértékegység pedig másodlagossá válik.

Az MVM a rezsicsökkentéssel kapcsolatos lakossági tájékoztató oldalán hívja fel a figyelmet arra, hogy nem átalánydíjas (egyenletes részszámlás) fizetési mód választása esetén a rezsicsökkentett áron számlázandó mennyiség meghatározása idő- és fogyasztásarányosan, a fogyasztási jelleggörbe alapján történik.

Mi is az a jelleggörbe?

A fogyasztási jelleggörbe azt jelenti, hogy a szolgáltató a lakossági ügyfelek átlagos fogyasztási adatai alapján nem havonta egyenletesen osztja el a kedvezményes, egy évre járó mennyiséget, hanem alkalmazkodik a felhasználás tipikus ritmusához, ami nyáron alacsonyabb, télen magasabb gázfelhasználást jelent. Ez az elszámolási mód tehát a nyári hónapokra alacsonyabb, a téli hónapokra magasabb kedvezményes mennyiséget biztosít. A jelleggörbe alakját és így a havi kedvezményes gázfogyasztási értéket befolyásolja még továbbá a fogyasztó profilja (vegyes vagy fűtési), és a számla kiállítása során a szolgáltató figyelembe veszi továbbá a valódi hőmérsékleti adatokat is, amelyek még befolyásolják a jelleggörbe alapján igénybe vehető kedvezményes havi mennyiséget. Az MVM megjegyzi, hogy a hőmérsékleti tényezőket azért kell figyelembe venni a szolgáltatónak, hogy a hidegebb napokon, amelyeken többet kell fűteni, magasabb kedvezményes mennyiség legyen igénybe vehető. A fogyasztási jelleggörbe alapján minden napra meghatározható a kedvezményes mennyiség mértéke.

Számos hozzánk eljutott olvasói jelzés alapján a fogyasztók részéről hatalmas az igény arra, hogy megtudják, a szolgáltató mi alapján számolta ki a havi számla összegét, milyen fogyasztói profillal, korrekciós tényezővel rendelkezik, és hogy hogyan néz ki a saját jelleggörbéje. Ezekre a kérdéseikre eddig személyre szabott válaszokat jellemzően a szolgáltató (pl. MVM) ügyfélszolgálatán találtak az érintettek, ám a személyes ügyintézés lényegesen lassabb volt a megszokottnál a hatalmas érdeklődés miatt és közben az olvasói jelzések alapján a telefonos ügyintézést is jelentős kihívások övezték. Ezekre a tömeges igényekre reagált most új fejlesztéssel az MVM - derült ki a hozzánk érkezett olvasói jelzésekből.

Az MVM Next az online felületén bejelentkezve, valamint az applikációban is

elérhetővé tette a jelleggörbe módosításának lehetőségét.

Lépésről lépésre segítünk

Az https://onlineugyintezes.mvmnext.hu/ oldalon bejelentkezve a Beállítások/számlabeállítások menüpontot választva egy új funkció jelent meg az online felületen. Mutatjuk is ezen az első képen, hogy mit is kell ilyenkor választani:

Ha kiválasztjuk, hogy módosítani szeretnénk a jellegörbét, akkor a következő felhasználóbarát, valamint minden részletes (fentebb már megírt) információt közlő képernyőrészletet kapjuk. Aki idáig eljut, az már igazi "gázszámla-jelleggörbe gurunak" mondhatja magát, mert megértette a fogalom gyakorlati jelentőségét.

Az MVM ezen a felületen elérhetővé tette vizuálisan is azt, hogy az adott felhasználó milyen fogyasztási profillal és jelleggörbével rendelkezik az adott fogyasztási helyen. A mi lenti példánkban jól látható, hogy az adott család kizárólag fűtési céllal használja hivatalosan a gázt és ez alapján kap egy becslést a fűtési jelleggörbe alakjára (és annak havi értékével is képbe kerül, ha a grafikonon az egyes hónapok oszlopára áll). Ha ezt módosítani akarja, mert a gyakorlatban más (főzési, melegvízkészítési) célra is felhasználja a gázt, akkor mostantól könnyedén, pár kattintással megteheti. Ez az igazi újítás az MVM részéről, és ezzel sok ügyfélnek spórolnak akár órákat is, kihagyva az ügyfélszolgálati köröket, és természetesen ezzel a szolgáltató saját magának is időt takarít meg, kevesebb adminisztrációs folyamatot kell feldolgoznia, ha az online beállítások automatikusan bekerülnek a rendszerbe.

Ha az ügyfél a jelleggörbe és profil módosítását választja, akkor egy új képernyőn a következő lehetőségekkel találkozik. Felhasználóbarát módon be tudja állítani, hogy mire is használja a gázt a gyakorlatban. Ha a lenti képernyőképen például a "meleg víz előállítása" opciót bepipálja, akkor az ügyfél interaktív módon látni fogja, hogy a nyári hónapokra (június, július, augusztus) megemelkedik az addig a fűtési profil miatt nulla köbméteres kedvezményes mennyiség, míg a többi hónap értéke csökken.

További jó hír, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az elmúlt napokban új frissítést adott ki az MVM Next nevű mobilalkalmazására. Az október 26-i Play Áruház bejegyzése alapján azt az információt találjuk meg, hogy "ügyfeleink visszajelzései alapján továbbfejlesztettük az appot".

A frissítés lényege olvasóink beszámolói és megküldött képernyőfotóik alapján, hogy az alkalmazásban is elérhetővé vált a fentebb bemutatott jelleggörbe módosítási lehetőség. Vagyis aki a mobilos felhasználást preferálja, az felhasználóbarát módon, a fentebb ismertetett beállításokat el tudja végezni az alkalmazásban is pár kattintással.

Ez az új verzió, az új beállítási funkcióval:

Ez pedig még a régi verzió, amikor a jelleggörbe módosításának lehetősége nem állt rendelkezésre az appban:

Váltani vagy sem? Ez a kérdés, válasszatok!

Ezek után már csak azt a kérdést kell megválaszolja az ügyfél saját magának, hogy akarja-e a profilt módosítani, mi a számára a legjobb megoldás. Az MVM ennek kapcsán már korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a gázfelhasználás módjától függetlenül egységes a rezsicsökkentett áron igénybe vehető kedvezményes mennyiség, ezért nem feltétlen érdemes váltani. A csak fűtési és a vegyes földgázfelhasználási profilok között a jelleggörbék alapján havonta csupán néhány köbméter eltérés van, így ugyan a csak fűtési profil esetében a nyári hónapokban nincs kedvezményes földgázmennyiség, a téli hónapokban viszont többet lehet igénybe venni, mint vegyes felhasználás esetén.

Korábbi cikkünkben azt is bemutattuk, hogy ha valaki csak fűtésre van beállítva a fogyasztási profiljában, akkor ha a gyakorlatban nyáron mégis fogyaszt gázt a főzés és/vagy vízmelegítés miatt, akkor ő a nyári hónapokban a gázfogyasztására piaci árral is találkozhat, azonban ha összességében éves szinten az éves fogyasztási limit alatt marad (és ezzel tisztában is van a korábbi éves fogyasztási adatai alapján), akkor várhatóan a későbbi havi jelleggörbe fogyasztási limitbe is bele fog férni a havi fogyasztása, ezért a nyári "túlfizetést" a szolgáltató ezekben a hónapokban korrigálja, mínuszos tételek feltüntetésével. Vagyis mindenkinek egyedi módon kell eldöntenie saját éves fogyasztása, és fogyasztási szokásai (mennyi gázt használ el csak főzésre és vízmelegítésre) alapján, hogy vált-e - a valós felhasználási módjának megfelelő - jellegörbét, és fogyasztói profilt. Ha például valakinek fontos, hogy a hidegebb téli hónapokban magasabb legyen a rendelkezésre álló kedvezményes havi fogyasztási limit, akkor érdemes a nyári hónapok jelleggörbéjét lenullázni, vagyis fűtési profilt választani. Egy ilyen esetben ugyanis havi szinten magasabb gázfogyasztás limitig van védve a "piaci" áraktól, a kedvezményes rezsicsökkentett áron több köbmétert, vagy megajoule-t fogyaszthat.

