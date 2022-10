Mennyi idő eladni egy használt autót?

Talán evidens, hogy egy autó árát meg lehet határozni azáltal, hogy összehasonlítjuk a piacon elérhető többi autó árával, de már a vásárlásnál érdemes arra gondolni, hogy mennyire fogunk egyszerűen találni vevőt rá, amikor lecserélnénk. A hazai legnagyobb forgalmú internetes oldalon megjelenő hirdetések adatbázisa alapján kutattuk, hogy mik határozzák meg egy autó piaci értékét és az eladáshoz szükséges időt. A szerzők írása, amely a legmodernebb gépi tanulási és statisztikai módszertan alapján vizsgálja a piacot, jelenleg az EPJ Data Science nemzetközi folyóiratnál lektorálás alatt áll.

Autóink néhány év használat után az interneten kerülnek hirdetésre, így a netes hirdetések kiváló alapanyagot tudnak jelenteni adatalapú elemzéseknek. A kutatók egy éven keresztül minden nap legyűjtötték az elérhető használt járművek adatait, így minden hirdetés esetén ismert a megjelenés és az eladás dátuma, az autóról megadott adatokkal és árral együtt. A tanulmány ezekre építve mutatja be, hogy mi határozza meg egy autó árát, és az árazás miként befolyásolja a várható eladási időt.

Rengeteg változónak eredője az, hogy egy autó mennyibe kerüljön: a kilométeróra állása, a gyártás éve, a motor teljesítménye vagy a váltó típusa. A tanulmány erre azt a megközelítést alkalmazza, hogy számos modellt építve becsüli, hogy mennyibe kerülne az adott autó a piacon elérhető többi autó kínálati ára és jellemzői alapján. Egy év alatt összesen 613 604 autóhirdetés több száz alapinformációja alapján történik az egyes járművek értékének becslése. Ehhez pedig olyan modern gépi tanulási technikákat alkalmaztak, amelyek nemzetközi előrejelző bajnokságokon fordulnak elő, mint például a neurális hálók. Ezek a modellek képesek akár +/-3 százalékos hibahatáron belül megbecsülni olyan autók értékét is, amelyekkel a modellillesztés során nem találkoztak. Mivel a becslés azt igyekszik meghatározni, hogy más, a piacon elérhető autók adatai alapján mennyibe kerülne az adott jármű, így a becsléstől vett eltérés a piachoz viszonyítva felül-, illetve alulárazásként értelmezhető.

Később, mikor el akarjuk majd adni a megvásárolt autónkat, mérlegelnünk kell, mennyire likvid a járművünk, azaz mennyi idő alatt, mekkora veszteséggel vagyunk hajlandók megválni tőle. Ezt a szerzők egy ún. túlélési modellel vizsgálják, amelyben az eladási időt az alul-, illetve felülárazás mértéke és az autó jellemzői alapján becsülik.

Az eredményeket leginkább az ún. medián eladási idővel lehet szemléltetni. Ez minden a honlapon szereplő kocsira nézve 14 nap, ami azt jelenti, hogy átlagosan a piacra kerülő használt autók felét sikerül ennyi idő alatt eladni.

Fontos kérdés, hogy milyen tulajdonságok azok, amelyek jelentősen befolyásolják az eladási időt. Ahogyan az várható volt, a legfontosabb tényező a piachoz viszonyított felül- vagy alulárazás mértéke. Az alább látható ábra azt mutatja be, hogy miként változik az esélyünk, hogy eladjuk autónkat egy bizonyos idő alatt, annak függvényében, hogy mennyire árazzuk alul, illetve felül a piachoz képest.

Ez a kisebb eltérések esetén azonban nem okoz jelentős változást: 1 nappal megrövidíteni a várható eladási időt 4 százalékkal kell a piac alá kínálni, illetve ha 7 százalékkal nagyobb áron kínálunk egy átlagos autót, akkor is átlagosan csupán egyetlen nappal nő az eladási idő. Problémát jelenthet azonban, ha amerikai típust akarunk értékesíteni, ebben az esetben ugyanis 10 nappal is nagyobb a medián eladási idő. Még nehezebb eladni a kétajtós modelleket és kiállított darabokat. Utóbbi esetében jellemzően 33 nap szükséges, amíg valaki vevőre talál. Az adatok alapján a jack kimenet képes még jelentősen csökkenteni az eladási időt, bár ez esetben érdemes arra gondolni, hogy egy ilyen autó a fiatalok számára további vonzó jellemzőkkel rendelkezhet, amiket nem lehet az adatokból leszűrni. Tovább javítja az eladhatóságot, ha az autót Magyarországon már regisztrálták, illetve ha pótlámpa tartozik a járműhöz.

