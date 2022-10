Rezsiemelés: fontos válaszok érkeztek az MVM-től

Diktálás vagy átalánydíj? Érdemes-e váltani a felhasználási profilok (vegyes, fűtés) között? Mi az a súlyozási kulcs? Mit jelent a fogyasztási jelleggörbe a gázszámlázásban? Mit kell tudni a nagycsaládosok számlázásáról? Mikor kapják számláikat a társasházak? Mikor érkeznek a számlák azoknak, akik augusztus óta nem kaptak? Ezek azok a kérdések, amelyek rengeteg lakossági fogyasztót foglalkoztatnak még mindig, az MVM most új formátumban segít nekik.

A Portfolio írta meg elsőként, hogy az MVM nagy újítást vezetett be, már az online felületein is lehetővé tette a fogyasztási jelleggörbe módosításának lehetőségét. Ez az újítás rengeteg ügyfél számára takaríthat meg órákat, kihagyva az ügyfélszolgálati köröket, ugyanis az elmúlt időszakban rendkívüli terhelés alatt voltak a személyes és telefonos ügyfélszolgálatok, mert tömegek kerestek válaszokat a legfontosabb kérdéseikre a rezsicsökkentés módosítása okán.

Ezt megelőzően az MVM már létrehozott egy rezsicsökkentési aloldalt, ahol elmagyarázta a legfontosabb információkat és folyamatosan bővítette ezt információs tudástárat. Ez alapján magyaráztuk el több cikkünkben is, hogy hogyan jönnek ki azok az összegek a gázszámlákon, amelyekkel a fogyasztók találkoznak.

Az MVM mostani újítása, hogy MVM For You youtube csatornáján több videó is megjelent az elmúlt pár napban, amelyek az ügyfelek legfontosabb kérdéseire adnak válaszokat. Például arra is választ kaphatnak az érdeklődők, hogy mikor érkeznek a számlák azoknak, akik augusztus óta nem kaptak? Ebben a videóban elhangzik, hogy az energiaszámlákat érintő változások miatt folyamatosan, több lépcsőben fejleszti a szolgáltató a számlázási rendszereit.

Augusztus óta már több mint 11 millió számlát küldött ki az MVM az ügyfelek részére.

Azok a lakossági ügyfelek, akik az elmúlt időszakban még nem kaptak számlát, hamarosan egyszerre több számlát kapnak, amelyek fizetési határideje meg fog egyezni - hangzik el a tájékoztatóban. Érdemes tehát az ügyfélszolgálat felkeresése előtt ezeket a videókat is megtekinteni a válaszkeresés során, valamint tájékozódni az MVM rezsicsökkentési aloldalán.

A most megjelent videók az alábbi kérdésekre adnak választ:

Diktálás vagy átalánydíj?

Érdemes-e váltani a felhasználási profilok (vegyes, fűtés) között?

Mi az a súlyozási kulcs?

Mit jelent a fogyasztási jelleggörbe a gázszámlázásban?

Mit kell tudni a nagycsaládosok számlázásáról?

Mikor kapják meg a többletkedvezményt a többgenerációs családi házban élők?

Hogyan tudják igénybe venni a társasházak a kedvezményes mennyiséget?

Mikor kapják számláikat a társasházak?

Kapnak-e fizetési kedvezményt az ügyfelek?

