Az évszázad Helloween-i buliját tartja Elon Musk Erdélyben, több milliárdos és ismert színész is eljött

Bombahírről számolnak be a romániai lapok:

Elon Musk, a világ egyik leggazdagabb embere számos más dúsgazdag üzletember és világsztár társaságában a Brassó megyei Törcsvár kastélyában szervez Halloween-i bulit vasárnap este.

A Főtér.ro beszámolója szerint a vendégek egy része már szombaton megérkezett, aznap egy hagyományos erdélyi vacsorát költhettek el, majd helyi népszokásokat felelevenítő előadást láthattak. A buli a beszámolók szerint hajnali háromig tartott.

Arról is írnak, hogy Elon Musk Románia legjobb séfjei közül tizenkettőt kért fel arra, hogy gondoskodjanak a vendégsereg ellátásáról. A partit Dracula’s Experience-nek nevezték el, ha már Erdélyben rendezik. A meghívottakat Brassó közeli luxusvillákban szállásolták el, és a hírek szerint szigorúan őrzik őket.

A lap szerint Elon Musk bulija az egyszeri nagy bevétel mellett jókora hírnevet hozhat Erdélynek, hiszen a napokban sokan fogják megosztani az ott készült képeket és videókat, ami jót tehet a turizmusnak.

Mindeközben már szivárognak a nevek a bulin résztvevők kilétéről, egyes források szerint olyan ismert személyek buliznak most Muskkal a hétvégén, mint Larry Page és Szergej Brin (Google), Angelina Jolie, Peter Thiel és Luke Nosek (PayPal) vagy éppen Steve Jurvetson (SpaceX, Hotmail).

Twitter-források szerint Törcsváron egy magánterületen egy hatalmas léggömböt is elhelyeztek ott, ahol a helikopterek szállnak le a vendégekkel, „Isten hozott, Elon Musk!” felirattal:

This ballon is placed on a private land in Bran Romania where landing approval was obtained for the quests helicopters is Dracula in this night. Fake CEO @elonmusk