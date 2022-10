Aki most Amerikában kereskedik, azt a héten megint megtréfálhatja az óra

Hiába van itthon négynapos hosszú hétvége, a héten is jönnek fontos makroadatok és események. Elég csak a Fed kamatdöntését említeni. Az óraátállítás miatt pedig külön érdemes lesz figyelni, hiszen egy hétig megint minden egy órával előbb lesz itthoni idő szerint.

Megszokhattuk már, hogy a téli és nyári időszámításra való átálláskor van egy átmeneti időszak, amikor figyelni kell a tengerentúli eseményekre. Amerikában ugyanis egy héttel később, csak most vasárnap állítanak majd órát, emiatt most minden a szokottnál egy órával előbbre jön itthon. A legfontosabb, hogy a piaczárás is a szokásos este tíz helyett kilenckor lesz, de a változás érinti az összes adatközlést vagy eseményt is.

Azt gondolhatnánk, hogy a hét első fele még csendes lesz, azonban hiába van itthon négynapos hosszú hétvége, az Eurostat például rögtön a harmadik negyedéves előzetes GDP-adattal indítja a hetet hétfőn. De érkezik német kiskereskedelmi adat és kínai felülvizsgált beszerzési menedzserindex is. Kedden szintén a konjunktúraadatokra lehet érdemes figyelni, bár ezek már felülvizsgált számok, így komoly meglepetést azért nem lehet várni tőlük.

2022. október 31-november 6. makronaptár Magyar makrogazdaság november 2. szerda 9:00 KSH Külkereskedelem (részletes) aug. november 2. szerda 9:00 MLBKT Feldolgozóipari bmi okt. november 2. szerda 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció november 3. csütörtök 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege szept. november 3. csütörtök 8:30 MNB Kamatstatisztika szept. november 3. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció november 4. péntek 8:30 MNB Lakásárindex Q2 november 4. péntek 9:00 KSH Lakásépítések Q3 Nemzetközi makrogazdaság október 31. hétfő 3:00 Kína Beszerzési menedzserindex (részletes) okt. október 31. hétfő 8:00 Németo. Import árak szept. október 31. hétfő 8:00 Németo. Kiskereskedelem szept. október 31. hétfő 10:00 Olaszo. GDP Q3 október 31. hétfő 11:00 EU GDP Q3 október 31. hétfő 11:00 EU Infláció okt. november 1. kedd 2:45 Kína Caixin feldolgozóipari bmi (részletes) okt. november 1. kedd 14:45 USA S&P Global feldolgozóipari bmi okt. november 1. kedd 15:00 USA ISM feldolgozóipari bmi okt. november 2. szerda 8:00 Németo. Külkereskedelem (részletes) szept. november 2. szerda 13:15 USA ADP index okt. november 2. szerda 19:00 USA Fed kamatdöntés november 2. szerda 19:30 USA Jerome Powell sajtótájékoztatója november 3. csütörtök 13:00 UK Bank of England kamatdöntés november 3. csütörtök 15:00 USA Gyáripari megrendelések szept. november 4. péntek 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések szept. november 4. péntek 13:30 USA Munkanélküliség okt. Forrás: Portfolio-gyűjtés

A hét közepétől aztán mi is „beszállunk a buliba”, szerda reggel a részletes külkereskedelmi statisztika mellett a feldolgozóipari beszerzési menedzserindexet várhatjuk. Ennél sokkal fontosabb lehet azonban a Fed kamatdöntése, mely az egész hetet meghatározhatja. A szokásostól eltérően este hétkor közli döntését az amerikai jegybank, majd megszólal Jerome Powell elnök is. A várakozások szerint újabb 75 bázispontos kamatemelés jön majd, azonban a devizapiac Powell minden szavára kiemelten figyelhet.

Csütörtökön itthon az MNB szokásos havi statisztikái jönnek a hitelintézetek mérlegéről és a kamatokról. Azonban nem maradunk kamatdöntés nélkül, hiszen a Bank of England döntéshozói ülnek össze magyar idő szerint kora délután.

A hét utolsó munkanapja itthon az ingatlanpiacról szólhat, hiszen az MNB és a KSH is fontos statisztikákat közöl az építési engedélyekről, illetve a lakásárak alakulásáról péntek reggel. Közben külföldön az amerikai munkaerőpiaci adatra lesz érdemes figyelni, azt már felesleges kiemelni, hogy a szokásos fél három helyett fél kettőkor.

