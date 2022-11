Tömegesen zárják be a postákat a nagyvárosokban is, van, ahol tiltakoznak a helyiek

Az országban összesen 366 hivatal zár be a kormány által elrendelt spórolás miatt. Nemcsak kistelepüléseken, nagyvárosokban is. Szegeden tizenkettő, Miskolcon, Debrecenben és Pécsen kilenc, Nyíregyházán hét, Győrben öt posta zár be az energiatakarékosságra hivatkozva - számolt be az RTL Híradója. Salgótarjánban öt posta működését függesztik fel, a városban aláírásgyűjtés indult az intézkedés ellen.