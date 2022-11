Powell szétverte a várakozásokat: Nagyon-nagyon messze még a kamatemelések vége

Portfolio 2022. november 02. 20:11

Magyar idő szerint este 7-kor tette közzé kamatdöntő üléséről szóló közleményét a Fed, amelyen a várakozásnak megfelelően 75 bázisponttal emelték meg az irányadó kamatot. Ennél is fontosabb, hogy a Fed utalást tett a közleményben arra, hogy megfontolják a kamatemelés mértékét a következő üléseken - azaz valós volt a piac várakozása azzal kapcsolatban, hogy decemberben lassíthat a kamatemelési tempón a jegybank. Ezzel együtt a Fed elnöke azt is elmondta, hogy a kamatszint a vártnál magasabban tetőzhet, és a kamatemelési ciklusnak még nagyon messze van a vége. Jerome Powell jelenleg is élőben beszél, az eseményről folyamatosan frissülő cikkünkben tudósítunk.