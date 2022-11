A félfeudalizmusból a félkapitalizmusba (és vissza?) - Merre megy a magyar oktatás?

A nagy rendszerek megkerülésére, az egyéni megoldások keresésére vagyunk szocializálva. Lesz-e így valaha kiút a közoktatás csapdahelyzetéből?

Olvasok a New Yorker-ben egy igen érdekes cikket, amely arról szól, hogy a szervezetünk miként is alakítja át a bevitt üzemanyagot, kalóriákat, amely azután mozgat minket – de valójában arról, hogy a szerves kémia mennyire egyáltalán nem száraz, rettegnivaló iskolai tanulási kötelesség, hanem hogyan fordítható le a legalapvetőbb, releváns érdekesség nyelvére. Megdobban persze a szívem, amikor ebben az írásban is arról olvasok, hogy az áttörést a harmincas években egy „briliáns magyar kémikus, Szent-Györgyi Albert” hozta el. Kicsit büszkébben olvasok tovább.

Hallgatom Malcolm Gladwellt néhány héttel ezelőtt magyarországi előadása során. Az innovátorokról beszél. Azzal kezdi, hogy mennyire jól érzi itt magát, hiszen kell itt valaminek lenni a levegőben: a húszas-harmincas években egy város szűk területén hány lángelme is tanult és élt egyidőben, kutatók, tudósok, akiket aztán mind megismert a világ. Ismét szélesebb mosollyal hallgatjuk.

Beszélgetek Gloviczki Zoltánnal, a közoktatás kérdéseiről, sok egyéb között az elitképzés és az iskolák általános helyzete közötti szorító ellentmondásokról. Elmondja, hogy ma ugyanúgy ott vannak a kivételes tehetségek, „ahogy annak idején a Fasori Gimnáziumban egymás mellett ült Wigner Jenő és mondjuk Neumann János, most egymás mellett ülnek a Fazekasban, megnyerik a diákolimpiát, csak közben mindenki elkezdett iskolába járni”.

A kormány hivatkozási alapja is a két háború közötti időszak (az Alaptörvényből ki is írták az 1944 és 1990 közötti időszakot a „Nemzeti Hitvallás” szövegében). Ekkor ért el ugrásszerű eredményeket Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter az analfabétizmus visszaszorításában, a köziskolai hálózat építésében.

A félfeudalizmusból a félkapitalizmus felé tett fontos lépések voltak ezek.

A kormány róla nevezte el azt az iskolairányító központot, amely a tankerületekből áll össze. Az elmúlt hetekben-hónapokban jobban megismertük ezt az intézményt, tanárok, szülők és diákok járnak arra demonstrációkkal, tanárok vesznek át figyelmeztetéseket, felmondásokat. Pedig ők csak nem szeretnének a félkapitalizmusból a félfeudalizmus felé visszafordulni. Szeretnék, ha javítani lehetne sok minden más mellett a funkcionális analfabétizmus durva adatain: szakértők régóta arról beszélnek, hogy minden negyedik, iskolából kikerülő fiatal valójában nem tudja a legegyszerűbb szöveget sem értelmezni, elemi számításokkal is bajba kerül. Ez az arány egyáltalán nem javul, sőt.

A gazdag elit menekül a közoktatásból a privátba, ahogy teszi ezt már régóta az egészségügyben. Másoknak marad a köz. Budapesten és a nagyobb városokban most elért egy kritikus frusztráltsági szintet az egész, de azért az ország nagyobb része nem tud és nem is akar foglalkozni ezzel az egésszel.

Hiszen mindig is így volt, és mindig így is lesz, mifelénk, fél(?)periférián.

De engem őszintén érdekelne, hogy a Portfolio olvasói, a gazdaság, az üzlet résztvevői vagy az iránt érdeklődők – a "polgárság" – szerint is úgy van-e, hogy nem az ő bőrükre is megy ez az egész. Hogy megoldhatjuk-e magunknak kicsiben. Lehet-e valaha sikeres egy olyan ország, amelyben nem számít az „átlagos gyerek átlagos tudása”. Ahol az iskolarendszer nemhogy kezelni nem tudja, de kiugró módon fel is nagyítja az otthonról hozott különbségeket, s így a hátrányból indulók sokaságát szinte automatikusan veszíti el, miközben mérőeszköze nem a PISA-tesztek gyalázatos eredménye, hanem a diákolimpikonok száma. Válhatunk-e így rezisztensebbé, illetve kevésbé szegénnyé, mint ahol most tartunk (még ha ezt nem is szeretjük magunknak bevallani).

Vagy mindörökre marad a félfeudalista-félkapitalista, lecsúszó, gazdaggettós k-európai Latin-Amerika?

Mi az ideális stratégia egy szülő, egy szakember számára? Van-e lehetőség "nem egyéni megoldásokra"? Várjuk Olvasóink véleményét!

