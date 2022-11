Borzasztóan magas gázszámlákat kell kifizetnie Magyarországnak Oroszország felé

Augusztusban 155 milliárd forintos volt a gázszámla a szerződés keretében és a lap grafikonjai azt üzenik, hogy az elmúlt hónapokra már ismert TTF havi átlagárak alapján borzasztóan magas gázszámlákat kell majd kifizetnie Magyarországnak Oroszország felé. Augusztusban ugyanis az átlagos TTF-ár 2305 euróra ugrott, így októberben (hasonló leszállított gázvolumen esetén) már bőven 300 milliárd forint feletti gázszámla jöhetett Moszkvából a Gazpromtól.

Érdemes újra emlékeztetni, hogy az orosz fizetési haladék részleteinek bejelentéséről szóló háttérbeszélgetés és kiosztott anyag alapján az adott hónapban (T) az oroszok által leszállított gázt a megelőző hónap (T-1) fonthavi TTF kontraktusa napi záróárainak átlaga alapján kell kifizetni követő hónapban (T+1). Éppen ezért alakulhat ki a tőzsdei referenciaár (T-1) és a leszállított gáz pénzügyi rendezése (T+1) közötti kéthavi különbség, az ugyanis teljesen normális az üzleti gyakorlatban is, hogy egy termék leszállítása után például 30 napos a kiállított számla befizetési határideje.

Az oroszoknak fizetendő árat tehát egy pár hónapra előre tudjuk kalkulálni, hiszen most november elején már a decemberi (fronthavi) TTF-re is vannak naponta olyan záróárak, amelyek beleszámítanak majd a gázszerződésünk referenciaárába. Azt viszont nem tudjuk, hogy ezekhez az árakhoz milyen gázszállítási volument társítsunk, mert a magyar gáztárolók is nagyon magas szintre töltődtek, így a Statisztikai Szemlében minap közzétett tanulmány havi szállítási mintája alapján arra következtetünk, hogy a téli hónapokban nagyon visszafogott lesz a magyar gázimport az orosz szerződés keretében. A tanulmány egyébként azt is kihozta a tényadatok alapján, hogy jellemzően 6-10% körüli diszkonttal kapta Magyarország az orosz szerződés keretében a gázt a TTF napi záróadatainak átlagából képzett árakhoz képest, így most a lap által írt 12%-os prémium kiugró, egyedi tényező lehet.

Az eddigi és várható határidős TTF gázár pálya alapján éppen tegnap közöltünk egy átfogó elemzést arról, hogy az állami MVM jelentős veszteségekkel kénytelen szembenézni a lakossági rezsicsökkentés most ismert keretei mentén (az eladott gázvolumen mintegy 80%-át 600 forint körül veszi most, míg 102 forinton adja el), és éppen ezért nem tartjuk valószínűnek, hogy januártól a 752,5 forintra emelt „lakossági piaci ár” csökkenni fog az átlagfogyasztás feletti részre. Amint az alábbi ábra alapján bemutattuk (számolva a fent jelzett kéthónapos csúszással a TTF és a pénzügyi rendezés között), az állami MVM-nek szeptember-októberre tényleg rendkívül nagy, akár 400-500 milliárd forintos kiadásokkal kellett szembesülni (narancssárga oszlopok) a felfutó orosz gázimport és az égbe szállt tőzsdei gázárak, beszakadó forintárfolyam mellett.

Címlapkép forrása: Getty Images