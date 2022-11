Elkaszálná a paksi bővítést a kilencedik oroszellenes szankciós javaslat

Miután a legutóbbi EU-csúcson nyitva hagyták az ajtót az állam- és kormányfők az újabb oroszellenes szankciós csomag előtt és a lengyelek egy amerikai, illetve egy dél-koreai hátterű atomerőmű építésbe foghatnak , most a balti tagállamokkal együtt előálltak a kilencedik oroszellenes szankciós csomaggal, benne a nukleáris energia területén az együttműködés megtiltásával – tudta meg a birtokába jutott anyag alapján a Szabad Európa.

A nyolcadik uniós szankciós csomag után az október végi EU-csúcs zárónyilatkozatában az összes tagállami vezető aláírta azt a mondatot is, miszerint „Az Európai Unió tovább szigorította a korlátozó intézkedéseket Oroszország ellen, és készen áll arra, hogy folytassa”.

Ezután jöttek elő az elmúlt napokban a lengyelek és a balti tagállamok a kilencedik szankciós csomagra vonatkozó javaslataikkal, amelyet már át is adtak az Európai Bizottság képviselőinek, hogy arról a többi tagállammal egyeztessenek, majd utána a testület hivatalosan is beterjeszthesse a kilencedik csomagot.

A lap szerint alapvetően négy főbb téma köré épülnek az újabb szankciós javaslatok és részben olyan témákat erőltetnének, amelyeket eddig lesöpörtek a tagállamok (egyes körei) az asztalról. Így tehát továbbra is korlátozott az esély, hogy összejönne-e az egyhangú támogatottság mögöttük, de persze vannak új javaslatok is, amelyek mögött akár össze is jöhet az egyhangúság. A lap által közölt főbb szankciós irányok:

Újra napirendre tűznék az Oroszországból származó gyémántimport teljes betiltását és az orosz acéltermékek behozatalának embargó alá helyezését. Ahogy a lap megjegyzik: ezek eredetileg a nyolcadik szankciós csomag javasolt lépései között is felbukkantak, de a gyémántok terén Belgium, míg az acél esetén Olaszország fellépésére kerültek ki belőle. Most az acélimport betiltása kapcsán amellett érvel Varsó, hogy a bevezetett kétéves átmeneti időszakot le kell rövidíteni, mert az így adott időintervallum számottevően torzítja az uniós acélpiacot Belgium és Olaszország javára.

Újra napirendre tűznék a nukleáris energia és a fűtőanyagok területén az együttműködés megtiltását Oroszországgal az energiaszektor definíciójának kiszélesítésén keresztül. Ez kvázi lehetetlenné tenné a paksi bővítés (Paks 2) megvalósítását, amelyben az orosz Roszatom a fővállalkozó. A lengyel-balti javaslat Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmúlt hetekbeli nyilatkozatai alapján (pl. a paksi bővítés szuverenitási kérdés és aki fékezni akarná az oroszokkal ezen a téren az együttműködésünket, az a szuverenitásunk elleni támadásként értelmezhető lépést tesz) bizonyára elfogadhatatlan lenne a magyar kormány számára, de más kormányok is voltak az elmúlt hetekben, amelyek ellent álltak a nukleáris energiára kiterjesztendő szankcióknak. Érdemes megjegyezni, hogy éppen akkoriban született a kilencedik szankciós javaslat a lengyelek felől, amikor bejelentették, hogy amerikai és dél-koreai hátterű atomerőművet is építeni fognak, tehát nyugati technológiájú és együttműködési konstrukciókban gondolkodnak.

A csomag részeként az Oroszországból származó, cseppfolyósított gázból készült termékek behozatalát is embargó alá helyeznék a lengyelek és a baltiak egy bizonyos átmeneti időszak letelte után.

Emellett a technológiai transzferek uniós exportját is tovább szűkítené a lengyel-balti javaslt, sürgetve például valamennyi, nem ember által irányított repülő tárgy (UAV) Oroszországba történő eladásának betiltását. A javaslattevők szerint a jelenlegi, alapvetően drónokra érvényes tilalmat számos esetben úgy játszották ki a lap szerint, hogy gyermekjátéknak álcáztak olyan eszközöket, amelyeket a háborús színtéren nap mint nap bevetnek az agresszorok.

Szintén a javaslat része, hogy minden egyes oroszországi természetes és jogi személy vagy testület által tulajdonolt, bérelt és működtetett hajó és vízi jármű kikötését megtiltaná az unió partjain.

A tervezet az információs és kommunikációs technológiai szolgáltatások szélesebb körére terjesztené ki a korlátozásokat, és tilalom alá helyezné például a számítógépes szoftverek Oroszországba történő kivitelét az EU-ból. Az üzleti szolgáltatásoknál a marketing, a piackutatás és a közvélemény-kutatás terén nyújtott szolgáltatások is korlátozások alá esnének.

A nyolcadik szankciós csomagban rögzítetthez képest tovább szigorítanák, lényegében kizárnák azt, hogy uniós állampolgárok orosz állami és magáncégek irányítótestületeiben viselhessenek funkciót. Megtiltanák azt is, hogy az EU-ban bejegyzett jogi személyiségek, ideértve a civil szervezeteket is, pénzt fogadjanak el orosz állami szereplőktől vagy oligarcháktól.

A csomag három újabb orosz tévécsatorna, köztük a Rosszija 1 európai sugárzási jogát is megvonná, illetve kiterjesztené a szankciókat a már korlátozás alá eső orosz propagandamédia által üzemeltetett honlapokra és alkalmazásokra is (pl. a NewsFront, a Fondsk, az InfoRos és a Strategic Culture Fundation oldalaira is).

Érdekes eleme lenne a csomagnak az, hogy Varsó és partnerei a borhűtő berendezések Oroszországba történő exportját is betiltanák.

Egyelőre nem tudni, hogy az átvett anyag és a szükséges egyeztetések után mikor és milyen orosz-ukrán harci fejlemények hatására állhat elő a Bizottság hivatalos módon a kilencedik szankciós javaslatcsomaggal és a fentiekből mit húz ki (mert eleve esélytelennek ítéli meg, hogy átmenjen), illetve mivel egészíti ki (egyéb tagállami javaslatokat meghallgatva).

