A második világháború óta nem látott katasztrofális úton jár a világ - mondja a híres alapkezelő

"Az arra vonatkozó jóslatok, hogy a részvény-, kötvény- és ingatlanárak mennyit fognak esni, és hogy enyhe vagy súlyos recesszió valószínűsíthető-e, elvétik a lényeget." - áll az Elliott Management hírlevelében. A hedge fund szerint ennél sokkal fontosabb, hogy a szélsőséges jelenségek és problémák olyan mennyiségben léptek fel egyszerre, hogy azok a második világháború óta nem látott következményekkel járhatnak.

Az Elliott az ügyfeleknek írt levelében azt írta, hogy miközben a befektetők a monetáris politikai szigor enyhülését várják az amerikai jegybanktól, valójában nem ez, hanem csak egy súlyos recesszió jelenti a megoldást a bajokra, és tünteti el az inflációt.

A Paul Singer által alapított Elliott szerint "a világ a hiperinfláció felé vezető úton jár, ami elkerülhetetlenül globális társadalmi összeomláshoz és nemzetközi viszályokhoz vezet. Le lehet még térni erről az útról, de látni kell, hogy jelenleg ezen az úton vagyunk".

"A befektetőknek nem szabad azt feltételezniük, hogy mindent láttak az 1973-1974-es medvepiac és az olajembargó, az 1987-es összeomlás, a dot-com összeomlás vagy a 2007-2008-as nagy pénzügyi válság során" - írja hírlevelében az alap. A brit kötvények árfolyamának megugrása, amely a fontot zuhanórepülésbe, a hozamokat pedig szárnyaló emelkedésbe lökte, azt mutatja, hogy a valódi mennyiségi szigorítás nem lehetséges, a monetáris politikák csapdahelyzetbe kerültek.

Az Elliott Management elismeri, hogy az évtizedek során sok nem szokványos, és akár ijesztő jóslatot is megfogalmazott. Az alap szerint ezek közül jó néhány be is jött, igaz, sokszor jóval később, mint várták.

A jelenlegi helyzet olyan sok ijesztő lehetőséget vetít előre, hogy nehéz elkerülni azt a következtetést, hogy a világ a "minden lufi" (everything bubble) állapotában van. A világ nagy központi bankjai és politikai vezetői mindannyian a saját maguk által kreált bilincsbe szorultak.

Az Elliott szerint az eddigi méretes tőzsdei zuhanás sem elegendő, a kockázatok és feszültségek, gazdaságpolitikai hibák összességében további esésre utalnak.

Címlapkép: Getty Images