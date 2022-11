Így törhet meg a magyar bérrobbanás, ami százezreknek fog fájni

Hónapok óta zajlik a vita arról, hogy milyen mértékben emelkedjen a minimálbér Magyarországon jövőre. Egyelőre nem látni a fényt az alagút végén, miközben egyre több európai országban döntenek a legkisebb fizetésekről. Ha nem lesz egyezség, akkor minden bizonnyal a kormányzat is „besegít”, és könnyen lehet, hogy a „Covid-trükköt” alkalmazzák majd, hogy megtörjék az ár-bér spirált.

Messze vannak az álláspontok

Már november van, de még sem a munkavállalói, sem a munkáltatói oldal nem terítette ki a lapjait azzal kapcsolatban, hogy hány forintos minimálbért szeretnének látni januártól a minimálbér és a garantált bérminimum tekintetében, ami a hivatalos adatok alapján közel 600 ezer főt érint. A legtöbb érdekképviselet a kormányzat adataira, prognózisaira vár, ugyanis a várható gazdasági helyzet meghatározó a jövő évi legkisebb bérek tekintetében. A legfrissebb elemzői prognózisok szerint Magyarország ezekben a hónapokban recesszióba kerülhet, jövőre pedig rendkívül szerény gazdasági növekedés várható éves átlagban. Ez megnehezíti a vállalatok helyzetét és korlátozza a béremelési lehetőségeiket.

A munkavállalói oldal azonban az évtizedek óta nem látott infláció miatt szeretne érdemi béremelést kiharcolni. Idén éves átlagban 14-15% körüli infláció várható, és 2023-ra sem jósolnak sokkal alacsonyabbat a szakértők. Az inflációs várakozások ráadásul az elmúlt hónapokban folyamatosan romlottak, így a munkavállalói képviseletek nem szeretnék beérni kisebb béremeléssel. Arról már kezdenek lemondani, hogy a minimálbér és a bérminimum vásárlóereje emelkedjen, azonban azt mindenképpen el szeretnék érni, hogy a reálbérek ne csökkenjenek. Ehhez azonban meg kellene győzniük a munkáltatókat, hogy menjenek bele legalább 15%-os béremelésbe. Ők azonban a két számjegyű emeléshez a kormányzati segítséget, vagyis a járulékok csökkentést kérnék.

A „Covid-trükk”

Az állóvizet Parragh László, az MKIK elnökének nyilatkozata kavarta fel. „Lehetséges, hogy azon kell majd elgondolkodni, hogy csak fél évre szóló minimálbér-megállapodás jöjjön létre” – mondta Parragh László a múlt héten, akinek a szavaira azért is érdemes figyelni, mert gyakran visszaköszönnek a kormányzati intézkedésekben. Vagyis könnyen lehet, hogy amennyiben a kormánynak "kell" alakítania a tárgyalásokat, olyan javaslatot tesz, amely csak fél évre döntene a minimálbérről.

Parragh László szavai egyébként logikusak abban a tekintetben, hogy – ahogy indokolta felvetését – a mostani bizonytalan gazdasági helyzetben igen nehéz előre jelezni, hogy miként alakul a GDP-növekedés, az infláció mértéke, és hogyan változnak majd az energia- és nyersanyagárak. Vagyis, ha csak fél évre állapodnak meg a minimálbérről, akkor év közben, amikor már több információ rendelkezésre áll a gazdaságról, újra dönthetnek.

Ha azonban emlékeznek még a képviseletek arra, hogy mi történt a Covid-válság után, akkor elgondolkodnak majd az ajánlaton. Ugyanis nem is túl régen, 2021-ben mindösszesen 4%-kal nőtt a minimálbér, az is csak februártól, miután akkor sem tudtak megegyezni egymással a felek. A megállapodás értelmében azonban még abban az évben újra tárgyalni kellett volna a bérekről, ez azonban nem következett be. Pedig a GDP-növekedés jól alakult, miközben az infláció is elvitte a bérek vásárlóerejének növekedését. A tavalyi év második felében azonban már a 2022-es bártárgyalások kerültek fókuszba – a 20%-os, 200 ezer forintos bruttó minimálbérrel –, így elmaradtak a tárgyalások a 2021-es második béremelésről.

Megtörni a spirált

Könnyen lehet, hogy ugyanez a trükk húzódhat meg amögött, hogy bekerült a közbeszédbe a kétlépcsős béremelés kérdése a 2023-as minimálbér és bérminimum kapcsán. Nyilvánvalóan ez azt célozza, hogy az év eleji béremelési várakozások visszafogottabbak legyen a legkisebb bérek tekintetében, ha csak fél évre kell megegyezni, mondván, hogy az év második felében (ha a GDP jól alakul vagy az infláció a béremelkedésnél magasabb lesz) újra lehet tárgyalni a kérdésről. Két szempontból is fontos lenne a visszafogottabb béremelés:

egyrészt a vállalatokat egyébként is sújtja a gazdaság lassulása és az energiaárak elszabadulása, ami miatt sokan nehéz helyzetbe kerülnek,

másrészt meg kellene törni az ár-bér spirált, ami már nemcsak számos közgazdász, de a statisztikai hivatal szerint is itt van velünk.

A jövő év elején még 20% körüli inflációs adatok várhatóak, viszont ha a bérdinamika ennél érdemben alacsonyabb, az az aggregált kereslet csökkentésén keresztül mérsékli a vállalatok átárazási képességét is. És könnyen lehet, hogy – ahogy 2021-ben történt – végül nem, vagy csak jelképes lesz második béremelés, de az ár-bér spirálból nincs könnyű kiút.

Címlapkép: Getty Images