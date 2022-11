Számok bizonyítják: beindult az ár-bér spirál Magyarországon

Közgazdászok már hónapok óta mondják, hogy Magyarországon elindult az ár-bér spirál, most pedig már a KSH is arról ír a friss jelentésében, hogy a kiugróan gyors bérdinamikában szerepet játszanak az egyre növekvő infláció által indukált folyamatos béremelések és a megemelkedett jutalmak is. A második negyedéves adatok alapján a munkáltatók teljes körénél 15,1%-kal emelkedett az átlagbér, amelynek összege elérte a 487 400 forintot; ez 15 ezer forinttal kevesebb, mint az 5 fő feletti cégekre kiterjedő felmérés. A legtöbbet a pénzügyi szférában lehetett keresni, míg a legkevesebbet a szálláshely-szolgáltatásban.